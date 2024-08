Bylo to neuvěřitelné. Nikdy nezapomenu, jak zněla hudba odrážející se od masy těl, vzpomínal podle prestižního hudebního časopisu Rolling Stone kytarista Carlos Santana. V srpnu 1969, přesně před 55 lety, byl jedním z účinkujících na hudebním festivalu Woodstock. Ten časopis Rolling Stone zařadil mezi 50 momentů, které změnily dějiny rock'n'rollu.

Ikonický hudební festival, který se konal od 15. do 18. srpna 1969 na polích patřících farmě Maxe Yasgura u městečka Bethel ve státě New York - asi 65 kilometrů od města Woodstock, ale ovlivnil nejen hudební historii. Jeho odkaz byl celospolečenský, sahal daleko za hranice hudby.

Byl také jednou z nejvýraznějších událostí pro hnutí hippies a vzkazem jeho příslušníků tehdejší americké vládě. Podobná akce v dané době neměla obdoby. „Něco jste světu dokázali… Důležitá věc, kterou jste světu dokázali, je, že půl milionu dětí, a já vám říkám děti, protože mám děti, které jsou starší než vy, půl milionu mladých lidí se může sejít a užít si tři dny zábavy a hudby a neřešit nic jiného než zábavu a hudbu a Bůh vám za to žehnej!“ vyjádřil se podle webu History majitel pole Max Yasgur.

Pořadatelé počítali s tím, že se akce zúčastní desítky tisíc lidí. Jak se ale ukázalo, byl to naprosto chabý odhad. Nakonec dorazilo desetinásobně víc účastníků, kteří přelézali ploty a v okolí zcela zablokovali přilehlé silnice i dálnici. Od zážitku je neodradilo ani deštivé počasí, které pole proměnilo v obří blátivou louži. „Navzdory – nebo právě kvůli – spoustě sexu, drog, rokenrolu a deště se stal Woodstock poklidnou oslavou a získal si své posvátné místo v historii pop kultury,“ zmiňuje web History.

Spása na poslední chvíli

Dalo by se předpokládat, že akce, která dokázala přitáhnout skoro půl milionu lidí, musela být už známou značkou. Opak je ale pravdou - začínalo se od úplné nuly. „Woodstock Music Festival byl duchovním dítětem čtyř mužů ve věku 27 nebo mladších, kteří hledali investiční příležitost: Johna Robertse, Joela Rosenmana, Artieho Kornfelda a Michaela Langa. Lang zorganizoval úspěšný Miami Music Festival v roce 1968 a Kornfeld byl nejmladším viceprezidentem Capitol Records. Roberts a Rosenman byli newyorští podnikatelé, kteří se podíleli na budování manhattanského nahrávacího studia. Čtyři muži založili Woodstock Ventures, Inc. a rozhodli se uspořádat hudební festival,“ nastiňuje web History.

V zásadě byli čtyři přátelé poměrně nezkušení, díky kontaktům v hudebním světě se ale čtveřici postupně podařilo přesvědčit tehdy známé rokenrolové hudebníky nebo správně kápnout na lidi, kteří se později stali hudebními legendami. Jako první smlouvu podepsala skupina Creedence Clearwater Revival a další velká jména se pak začala valit. Pořadatelé nakonec mohli oznámit, že vystoupí třeba Canned Heat, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Santana, The Who či Sly and the Family Stone - celkem se jim povedlo zajistit 32 účinkujících kapel či jednotlivců, jejichž názvy a jména dnes znají celé generace milovníků tohoto žánru hudby.

Vystoupení Janis Joplinové na Woodstocku:

Jenže pak se začalo vše kazit. Do konání akce zbývalo pár týdnů, když pořadatelé přišli o místo - majitelé vyhlédnutého pozemku Howard Mills Industrial Park ve městě Wallkill ve státě New York ucukli na poslední chvíli. Stejně reagovali kvůli místním zákonům i majitelé vhodných míst ve Woodstocku, který dal festivalu jméno. Podle webu Woodstock se místo konání změnilo celkem čtyřikrát, a jak se termín blížil, zoufalství pořadatelů prudce stoupalo.

Hledání ukončila až velkorysá nabídka tehdy 49letého farmáře Maxe Yasgura. Jelikož tehdy už zbývaly do konání akce čtyři týdny, pořadatelé mu zaplatili bez váhání částku, o niž si řekl. A oznámili nové místo konání. „Yasgur pak začal mít různé telefonáty, někteří volající mu hrozili, že ho vypálí, jiní ho oslavovali a nabízeli pomoc,“ uvádí list The New York Times. Sám farmář své rozhodnutí později vysvětloval přesvědčením, že jeho generace musí být vstřícnější vůči mladým, pokud chce zacelit výraznou generační propast.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Ric Manning, CC BY 3.0 zoom_in Legendárního festivalu Woodstock se v srpnu 1969 zúčastnilo odhadem půl milionu lidí. Nevadilo jim, že pršelo, a bavili se a milovali v bahně za zvuku hudby rokenrolových legend. V okruhu desítek kilometrů auta účastníků zablokovala silnice.

Přestože Yasgurův pozemek splňoval všechno, co organizátoři chtěli, dlouhá nejistota ohledně místa konání znamenala, že se vše na místě připravovalo na poslední chvíli - stavělo se pódium, vstupní brány, zázemí… A když se dva dny před začátkem akce začali na pole valit první účastníci, mnoho ze seznamu ještě vůbec nebylo hotové.

Jako vidět mimozemšťany

Teprve nyní ale mělo přijít největší překvapení. Pořadatelé počítali s návštěvností kolem 50 tisíc lidí. Nakonec jich dorazilo desetinásobně víc.

K ohromné návštěvnosti podle všeho přispěla tehdy se měnící společenská atmosféra a silné hnutí hippies mezi mladými. „V roce 1969 byla země hluboko zarytá v kontroverzní válce ve Vietnamu, konfliktu, kterému se mnoho mladých lidí vehementně bránilo. Byla to také éra hnutí za občanská práva, období velkých protestů a nepokojů. Woodstock byl pro lidi příležitostí uniknout do hudby a šířit poselství jednoty a míru,“ vysvětluje web History.

Na tak ohromný příval lidí nikdo nebyl připravený - ani pořadatelé, ani vstupní brány do areálu festivalu, ani okolní dálnice a silnice. Celý region tak v určitých chvílích vypadal, jakoby nastala apokalypsa. „Pamatuji si jen, že lidí stále přibývalo a stále přijížděla další auta, ohromné počty,“ vzpomínala pro list The New York Times Robina McClernonová, která vyrůstala v okolí a festivalu se zúčastnila.

Místa k parkování došla hned na začátku, a tak nakonec část lidí prostě nechala auta stát na dálnici či okolních silnicích a dál šla pěšky. „Přiletěli jsme na festival helikoptérou a viděli jsme na New York State Thruway (systém silnic ve státě New York, pozn. red.) kolonu dlouhou dvacet mil (asi 32 kilometrů, pozn. red.) a gigantický dav nejméně půl milionu lidí. Naše mysl prostě nemohla zpracovat to množství. Bylo to něco jako přistání mimozemšťanů,“ řekl magazínu Rolling Stone kytarista a zpěvák David Crosby.

Zpěvačce Nancy Nevinsové z kapely Sweetwater zase při pohledu z vrtulníku připadalo, že se ani nedívá na lidi - ale že má pod sebou pestrobarevný koberec.

Masa návštěvníků také způsobila, že drtivá většina lidí si hudební festival nakonec užila bez platné vstupenky a bez placení - vstupní brány nestíhaly, a tak mnozí šli kolem nich.

Tanec a sex v blátě

Podmínky na akci byly samozřejmě spartánské - hygienické zázemí nemělo šanci takovou masu lidí zvládnout. Navíc se rozpršelo a podmáčená půda, po níž dupaly stovky tisíc nohou, se změnila v jednu obrovskou bahenní louži. Chyběl také dostatek jídla a pití. Mladí potřebovali hlavně vodu, protože začínali být dehydratovaní.

Majitel pole Yasgur byl jedním z těch, kteří zdroje poskytovali zdarma. A rozčiloval se, jak se někteří místní snaží situaci zneužít. „Když bylo hlášeno, že někteří obyvatelé stále unavenějším mladým lidem prodávají vodu, umístil u své červené stodoly na silnici 17B velkou ceduli s nápisem Voda zdarma?. A rozzlobeně se dožadoval: Jak může někdo chtít peníze za vodu?“ připomíná list The New York Times.

Nic z toho ale lidem nezabránilo se za zvuků hudby velkých jmen rokenrolu skvěle bavit. V blátě se tančilo, zpívalo, milovalo i spalo. Celá akce se odehrávala v přívětivé atmosféře - neprovázelo ji násilí, bitky a konflikty, což se může vzhledem k podmínkám a počtu lidí zdát neuvěřitelné. A bylo to velké štěstí, neboť podle oficiálních záznamů byla na místě pouze desítka policistů.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Mark Goff, volné dílo zoom_in Legendárního festivalu Woodstock se v srpnu 1969 zúčastnilo odhadem půl milionu lidí. Nevadilo jim, že pršelo, a bavili se a milovali v bahně za zvuku hudby rokenrolových legend. V okruhu desítek kilometrů auta účastníků zablokovala silnice.

Své vysvětlení ale nezvykle poklidný průběh má. „Možná to bylo tím, že se konzumovalo velké množství marihuany a psychedelik,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

Dokládají to třeba i vzpomínky hudebníka Country Joe McDonalda. „Nikde jsem neviděl rvačku. V jednu chvíli jsem z pódia spatřil, jak se dav rozdělil… a dva kluci kolem sebe kroužili a mávali pěstmi, jako by se chtěli o něco pohádat. A pak jim někdo podal jointa. Každý si z něho potáhl a tak trochu se zasmáli a objali se a pak si zase sedli,“ vyprávěl pro agenturu AP.

Masa polonahých těl se oddávala hudbě, drogám a sexu - zcela veřejně. „Hippies prostě žili svou mantru 'milovat se, neválčit'. Více než pár párů ve Woodstocku vzalo tento příkaz doslovně a milovali se, kdykoli a kdekoli nastala nálada,“ nastiňuje web History.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Mark Goff, volné dílo zoom_in Legendárního festivalu Woodstock se v srpnu 1969 zúčastnilo odhadem půl milionu lidí. Nevadilo jim, že pršelo, a bavili se a milovali v bahně za zvuku hudby rokenrolových legend. V okruhu desítek kilometrů auta účastníků zablokovala silnice.

Třeba reportér stanice ABC, který informoval živě z místa, ukazoval Američanům, že mladí na Woodstocku se baví zcela jinak než předchozí generace. „Jejich hudba je hlasitá, jsou divně oblečení a kouří trávu,“ řekl v reportáži Gregory Jackson. Zároveň ale dodal, že průběh věcí je poklidný.

Účastníci festivalu pro agenturu AP vzpomínali, že atmosféra byla láskyplná. „Prodírám se těly, usměvavými tvářemi a cítím ten ohromující pocit pohodlí. Ten svah je jako vodopád lásky. Jako bych nebyl sám. Jsou tady další lidé, kteří myslí jako já, oblékají se jako já, vypadají jako já a žijí jako já,“ říkal Kevin Rheden, jemuž bylo tehdy 18 let.

Gregory Jackson se snaží natočit vstup z Woodstocku:

Akce také překvapivě nepřinesla možná očekávatelné věci v podobě množství zranění či úmrtí předávkováním. Zdravotnický stan, fungující díky vydatné pomoci dobrovolníků, sice měl co dělat, řešil ale spíše drobnosti. Oficiální statistiky hovoří o tom, že ve třech festivalových dnech zemřeli pouze dva lidé. „Většina zranění byla lehčí, šlo o otravy jídlem a zranění bosých nohou. Osm žen potratilo. Jeden teenager zemřel poté, co ho přejel traktor. Další člověk zemřel v souvislosti s drogami,“ shrnuje web History.

Byť stanice CBS píše, že podle některých pamětníků se na festivalu také rodilo, oficiální záznamy mluví jinak - přímo v areálu k žádnému porodu nedošlo. „Jedno dítě se ale narodilo na silnici 17 na cestě do Woodstocku a další se narodilo v nedaleké nemocnici poté, co byla matka z místa přepravena letecky,“ píše web Bethel Woods Center for the Arts. Statistiky o tom, kolik dětí bylo na festivalu počato, samozřejmě neexistují.

Posvátná půda

Navzdory ohromnému úspěchu a věhlasu akce se festival ve Woodstocku nestal každoroční tradicí. Když pořadatelé po skončení akce spočítali výdaje a příjmy, zjistili, že nic nevydělali. „Ačkoli přinesl nezapomenutelné výkony Crosbyho, Stillse a Nashe (společně vystupovali na veřejnosti teprve podruhé), Santany, Joe Cockera (tehdy nováčka pro americké publikum) a Hendrixe, festival nechal své promotéry prakticky na mizině,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

Už jen čištění pole představovalo ohromné náklady. „Vyžadovalo několik dní, mnoho buldozerů a desítky tisíc dolarů,“ připomíná web History.

Pořadatele nakonec zachránilo pouze to, že drželi filmová a nahrávací práva, a uniklé peníze se jim vrátily, až když se o rok později stal hitem dokumentární film Michaela Wadleigha Woodstock.

Trailer k filmu Woodstock:

Festival ve Woodstocku se pak zopakoval ještě v letech 1994 a 1999, prvnímu ročníku se už ale nijak nevyrovnal.

V současnosti najdou návštěvníci v blízkosti místa konání Woodstocku muzeum, u něhož se nacházejí také dva areály pro koncerty. „Nic z toho ale nestojí v místě, kde se nacházelo v roce 1969 hlavní festivalové pódium, protože podle ředitele muzea Wadea Lawrencea by provozovatelé nikdy nechtěli narušit posvátnou půdu,“ zmiňuje list The New York Times.