„Ne každý v tomto sportu může být populární, ale první mistr světa formule 1 Giuseppe Farina byl opravdu jedním z nejméně oblíbených jezdců své doby. Narodil se do slavné rodiny trenérů Farina, vyrostl bohatý a arogantní,“ píše motoristický web Grand Prix o italském pilotovi formule 1 Giuseppem Farinovi – o jezdci, který fatálně zasáhl i do dějin československého motoristického sportu.

Právě Farina se totiž stal tragickým aktérem jediného mezinárodně uznávaného závodu Grand Prix formule 1 uspořádaného na našem území. Jeho vůz vyletěl hned v prvním kole mezi diváky a dva z nich zabil. K tragédii došlo právě před 75 lety, 25. září 1949, na Masarykově okruhu v Brně.

Jezdec Farina, předurčený k závodění

Kdo byl Giuseppe Farina? Jezdec, o němž se dá říci, že byl k závodění přímo předurčen, protože ve stejný den, kdy se narodil, tedy 30. října 1906, založil jeho otec Giovanni Farina v italském městě Turín automobilovou karosárnu Stabilimente Farina, která záhy začala prosperovat, protože začátek 20. století se nesl ve znamení prudkého rozvoje automobilismu, jenž se stal rychle populární pro nejširší vrstvy obyvatelstva.

„Od malého Giuseppeho se očekávalo, že se v rodinné firmě připojí ke svému otci, ale mladík si už v devíti letech zvolil jiný životní plán… O svých devátých narozeninách se totiž mohl projet v malém autě po areálu otcovy továrny – a tato jeho první řidičská zkušenost zažehla oheň v jeho závodní duši,“ píše o Farinovi F1 Magazín Hoes.

Tento časopis také dodává, že když bylo Giuseppemu 16, „hodil mu laso“ jeho oblíbený strýc Pinin, který ho požádal, aby jej doprovázel při silničních závodech jako spolujezdec. Tak začala Faninova jezdecká kariéra, která o tři roky později přerostla v sólové závodění, když se posadil do kokpitu závodního vozu.

Chvíli to vypadalo, že se tomuto mladíkovi daří všechno, na co sáhne. Studium politologie završil úspěšným doktorátem, vynikal v lyžování, fotbale, jízdě na koni, atletice a cyklistice a kariéra se mu otvírala v mnoha směrech. Nejdříve se rozhodl zkusit štěstí v armádě a stal se důstojníkem kavalerie, ale brzy z této životní cesty „zběhl“ ke své největší vášni: k automobilovému sportu.

Úspěšný závodník, ale i nebezpečný hazardér

Bohužel se ale už v té době začalo ukazovat, že je sice jezdcem odvážným a talentovaným, ale také se sklonem k nebezpečnému riskování. Hned v jednom ze svých prvních sólových závodů totiž jen tak tak přežil velkou nehodu v kopci. A tento trend se v jeho kariéře znepokojivě a nepříjemně zabydlel.

„V roce 1932 si Farina koupil ojetou Alfu Romeo a startoval s ní v závodě Aosta - Gran San Bernardo, kde havaroval a vážně si pořezal obličej a zlomil rameno, když se snažil porazit svého otce…, který dojel čtvrtý. V letech 1933 a 1934 pak závodil se soukromými vozy Maserati a Alfa Romeo a opět poměrně často havaroval. Jeho řidičské schopnosti však byly i tak dostatečně slibné na to, aby zapůsobily na Enza Ferrariho, který ho naverboval do týmu Scuderia Ferrari Alfa Romeo,“ uvádí F1 Magazín Hoes.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Lidová demokracie, vyd. 5, č. 227 (1949-09-28), str. 4, volné dílo zoom_in Start Velké ceny Československa 1949, v čele princ Bira a Giuseppe Farina

V roce 1934 se Farina poprvé podíval do Brna, kde vyhrál svou první Grand Prix na Masarykově okruhu. O dva roky se znovu přihlásila havárie a tentokrát ji bohužel už provázela smrt – během Grand Prix de Deauville se Farina srazil s Marcelem Lehouxem, který byl na místě zabit.

I v následujících letech Farina sice opakovaně vítězil, ale také se znovu a znovu vracel do nemocnice pošramocený z nehod, z nichž se mu stále dařilo vyváznout.

„Prokázal, že je mimořádně odvážný, ale bohužel také náchylný k nehodám, kvůli nimž se stal během své kariéry pravidelným návštěvníkem nemocnic. Skutečnost, že jich přežil tolik v době, kdy se řidiči při nehodách často zabíjeli, mu vynesla pověst pilota, který se zdá být nezničitelný. Začalo se o něm ale také tvrdit, že byl účastníkem dvou nehod, při nichž byli zabiti jeho rivalové. Fámy, které ho provázely, byly tak silné, že Enzo Ferrari ve své knize z roku 1983 Piloti, che gente… (lze přeložit jako Piloti, co jsou zač, případně Co je to za lidi, ti piloti - pozn. red.) výslovně popřel, že by byl Farina nebezpečný,“ píše F1 Magazín Hoes.

Právě brněnský závod z roku 1949 jako kdyby všechny fámy o Farinovi potvrzoval. Italský jezdec se v něm stal aktérem nehody, kterou sice on sám přežil, ale jiní lidé při ní zaplatili životem.

Mimořádná Grand Prix v Brně

Osmý závod automobilů formule 1 typu Grand Prix se na tehdejším Masarykově okruhu u Brna uskutečnil v neděli 25. září 1949 a byl 18. závodem motoristické sezony. Byl to možná největší závod celých dějin Masarykova okruhu, jenž až dodnes zůstává jediným mezinárodně uznávaným závodem vozů formule 1 na našem území.

„Poprvé po válce, poprvé po směru hodinových ručiček, poprvé na zkrácené trati. Poprvé dle pravidel pro závody formule 1, které byly ustanoveny v roce 1946,“ vyjmenovává výjimečnosti zmíněného motoristického svátku český web Petrol Driver.

Ke všem zmíněným specifikacím opravdu došlo. Trať závodu byla zkrácena o vypuštěný úsek mezi Žebětínem, Ostrovačicemi a Popůvkami až k Veselce, aby zmizely nebezpečné a úzké úseky v lesích. Jeden okruh tak nově měřil pouze 17,8 kilometru, přičemž závodníci jeli 20 kol – celkem tedy urazili 356 kilometrů. Směr jízdy se proti předválečné praxi opravdu otočil, a piloti tak jeli nově po směru, nikoli v protisměru pohybu hodinových ručiček. A nová pravidla znamenala, že ke startu byly připouštěny vozy s motory s atmosférickým plněním o objemu 4,5 litru a přeplňované 1,5litrové agregáty – nicméně naposledy mohla odstartovat i předválečná auta s přeplňovanými třílitrovými motory s výkonem až 500 koňských sil.

Grand Prix byla výjimečná i v tom, že šlo o první Velkou cenu po dlouhých 12 letech, neboť poslední se na Masarykově okruhu uskutečnila v roce 1937 – její další konání znemožnila válka. To přilákalo do Brna nejen rekordní množství diváků (odhad jejich počtu se v různých pramenech pohybuje od rozmezí 250 tisíc až 300 tisíc až k astronomickému množství 350 tisíc až 400 tisíc), ale i tehdejší evropskou jezdeckou špičku. Na start se mimo jiné postavili siamský princ Bira, Giuseppe Farina, Louis Chiron a další. Chiron, který byl díky svým předchozím třem vítězstvím ve Velkých cenách na Masarykově okruhu u Brňanů neuvěřitelně populární, navíc přijal žádost pražského jezdce Zdeňka Treybala, aby byl kmotrem při křtu Treybalova syna Martina.

„Zpráva, že trojnásobný vítěz Masarykova okruhu Louis Chiron se v sobotu před Velkou cenou Československa ujme role kmotra, způsobila v Brně neskutečné pozdvižení. Dějiště křtu, kostel svatého Tomáše na dnešním Moravském náměstí, vzali Chironovi příznivci ztečí, jakou Brno nepamatovalo,“ napsal před 15 lety Brněnský deník Rovnost.

Už přípravné tréninky ukázaly, že takový závod se pojí i se smrtelným rizikem; český jezdec Václav Uher havaroval ve čtvrtek 22. září během tréninkové jízdy ve voze Maserati 6CM, když dostal smyk v zatáčce po vjezdu do Nového Lískovce a následně se s vozem dvakrát převrátil. Nehoda měla tragické následky, protože Uher těžkým zraněním podlehl.

Nenasytná smrt vzápětí úřadovala znovu při závodu sportovních vozů o Cenu Brna. Jen pár vteřin po startu se porouchal jeden z vozů a pokus o jeho objetí se stal osudným dalšímu závodníkovi Jaroslavu Jonákovi, protože při tomto manévru zachytil svým autem o zábradlí můstku, sletěl do příkopu a zabil se tím, že mu volant při nárazu prorazil hrudník.

Osudná havárie v prvním kole

K osudové havárii Giuseppeho Fariny pak došlo hned v prvním kole Velké ceny. Ve stoupání ke Kohoutovicím nezvládl po předjetí siamského prince Biry v první levé zatáčce vůz, dostal smyk, vyletěl z trati, vyvrátil několik patníků a vjel s autem mezi diváky. Dvanáct až čtrnáct jich těžce zranil, dva z nich zraněním podlehli. Podle některých zdrojů se ovšem na tragédii podíleli i sami diváci tím, že se nacházeli v sektoru, kde neměli být.

Zmatený Farina vylezl z vozu a dezorientován vběhl do dráhy dalšímu přijíždějícímu jezdci, Britovi Regu Parnellovi. Ten sice intenzivně brzdil, ale i tak nabral šokovaného Farinu na kapotu a havaroval. I v tomto případě stálo u Fariny jeho příslovečné štěstí: sice si pohmoždil žebra, ale přežil. Parnell vyvázl se zlomenou rukou, popřípadě vykloubeným ramenem (popisy jeho zranění se v různých pramenech mírně liší).

close info Zdroj: Se svolením, archiv Lubomíra Strážnického zoom_in Tragédie při závodě formule 1 v Brně dala místu jméno - Farinova zatáčka.

Ve třetím kole pak na stejném místě havaroval i do té doby vedoucí princ Bira, jenž byl i u počátku Farinovy havárie. Také on vyletěl z trati, nenarazil však do diváků, ale do stromu. Náraz ho katapultoval do větví, ale rovněž přežil.

V devátém kole havaroval ještě francouzský jezdec Maurice Bienvenu Jean-Paul Trintignant, jehož vůz se několikrát převrátil. I nad ním ale držel anděl strážný ochrannou ruku – Trintignant z této nehody vyšel jako zázrakem nezraněn a později se stal velkou francouzskou sportovní legendou, vítězem Velké ceny Monaka z let 1955 a 1958 a starostou jihofrancouzského města Vergèze.

Závod přežil o 17 let, skončil ale tragicky

Grand Prix Československa nakonec vyhrál britský jezdec Peter Nield Whitehead, který dosáhl celkového času dvě hodiny 48 minut a 41,8 vteřiny při průměrné rychlosti 126,68 kilometru v hodině. Za vítězství obdržel prémii 80 tisíc korun a skleněný pohár, který do závodu věnoval tehdejší prezident republiky Klement Gottwald.

Z českých jezdců dojeli do cíle Bruno Sojka, Jaroslav Vlček a František Dobrý, kteří obsadili deváté, desáté a jedenácté místo. Další čeští jezdci odpadli pro poruchu motoru: po prvním kole to potkalo Vladimíra Formánka a po druhém Zdeňka Treybala.

„Po konci závodu zkolabovala doprava i tiskové centrum, tehdejší politická garnitura využila všech nedostatků této akce k tomu, aby se Grand Prix F1 v Česku už nikdy nekonala,“ podotýkají české stránky Red Bull.

Sám Giuseppe Farina přežil československou Grand Prix o 17 let. Zahynul ve čtvrtek 30. června 1966. Osudným se mu stal skutečně volant a smyk v kluzké zatáčce, ale k nehodě došlo jinde a jinak, než by se při jeho životním stylu dalo předpokládat.

„Je ironií osudu, že po letech přežívání velkých nehod Farina zemřel na alpské silnici poblíž Ženevy a Chambéry, když jel sledovat Velkou cenu Francie 1966. Bylo mu 59 let,“ uzavírá web Grand Prix.