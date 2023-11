Nevzdat se, to je naše heslo, říká Zdena Mašínová. Po útěku bratrů prožila peklo

Z trojice sourozenců Mašínových, dětí legendárního odbojáře Josefa Mašína a jeho ženy Zdeny, je „Nenda“, jak jí doma přezdívali, nejmladší. Narodila se 7. listopadu 1933, a když se její bratři prostříleli do Západního Berlína, bylo jí právě 20 let. Státní bezpečnost ji zatkla, ale po čtyřech dnech bez vysvětlení propustila. Její matce se vedlo hůř: poté, co ji estébáci odvedli, se domů už nikdy nevrátila. Nenda osiřela.

