Před 80 lety, 17. října 1943, se v zajateckém táboře Konkoita v provincii Kanchanaburi v Thajsku poblíž karenské vesnice Ban Kroeng Kruai setkali zajatci budující ze dvou stran barmsko-thajskou železnici, která vstoupila do historie jako železnice smrti. Vybudování 415 kilometrů dlouhé trati si vyžádalo úděsnou cenu tisíců lidských životů.

Vlak na dřevěném železničním mostě na 155. kilometru barmsko-thajské železnice mezi Tampi a Hintoku v Thajsku | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, CC BY 4.0

Smutnou shodou okolností jen pár dní před výročím chvíle, kdy se dvě skupiny vyčerpaných a vyhublých válečných zajatců setkaly tváří v tvář, zemřel jeden z posledních mužů, kteří horor jménem železnice smrti zažili na vlastní kůži a dožili se až dnešních dnů. Australský válečný veterán Gordon Jamieson, který skonal začátkem října v pečovatelské komunitě Carinity Cedarbrook ve městě Mudgeeraba na Zlatém pobřeží v australském Queenslandu.

Spolu se svými druhy byl během válečného zajetí donucen vytvořit otrockou prací jedno z nejpozoruhodnějších inženýrských děl lidské historie: za pouhých 16 měsíců vybudovalo 60 tisíc zajatců spolu s 200 tisíci místních asijských dělníků 415 kilometrů dlouhou železniční trať, spojující nádraží Nong Pladuk západně od thajského hlavního města Bangkok s městem Thanbyuzayat v Japonci okupované Barmě.

Železnice vedla nesmírně obtížným a členitým terénem pokrytým hustou džunglí. Její vybudování si vyžádalo stavbu více než 600 mostů a dalších stovek viaduktů, spoustu terénních zářezů do skal a vytvoření téměř nekonečného množství náspů. Toho všeho bylo dosaženo za cenu tisíců lidských životů.

Železnice kvůli bitvě o Midway

Zatímco datum japonského útoku na Pearl Harbor (8. prosince 1941) vstoupilo do obecného povědomí, fakt, že ve stejný den napadla japonská císařská armáda Malajský poloostrov, je znám už méně. Právě tento útok však rozhodl o osudu stovek tisíc spojeneckých vojáků. Do 15. února 1942 dobyli Japonci Singapur a zajali kolem 130 tisíc příslušníků spojeneckých sil. Včetně 15 tisíc australských vojáků, k nimž patřil i Jamieson.

Další porážky australských jednotek na tichomořských ostrovech Jáva, Nová Británie, Timor a Jambon zvýšily počet australských zajatců na 22 tisíc.

Začátkem června 1942 proběhla bitva o ostrov Midway, která představovala zlomový bod války v Tichomoří. Atol pojmenovaný podle toho, že leží na půli cesty mezi severoamerickým a asijským kontinentem v severním Tichém oceánu, představoval nesmírně důležitou námořní i leteckou základnu pro celou oblast Tichomoří.

Skutečnost, že v bitvě o něj zvítězilo americké námořnictvo, znamenala mimo jiné to, že schopnost japonského námořnictva bránit a zajišťovat hlavní námořní trasy potřebné k zásobování japonských sil v Barmě, připravujících se na invazi do Indie, se rapidně snížila. A právě z toho vzešel plán nahradit cestu po moři suchozemskou železnicí, která by vedla do Barmy z Thajska.

Japonští vojáci v táboře při stavbě barmsko-thajské železniceZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, CC BY 4.0

Stavba 415 kilometrů dlouhé železnice se však pro ty, kdo ji měli vybudovat, změnila v neuvěřitelné utrpení, při němž je po tisícovkách kosil jak hlad ve spojení s vyčerpávající dřinou, tak i malárie a cholera. „Bylo to jako výjev z Dantova Pekla,“ popsal později podmínky na stavbě železnice smrti Hugh Clarke z 10. polního pluku (jeho vzpomínky uchovává Australský válečný památník).

Začali jsme zpívat

Mezi zajatce přidělené na práci v otřesných podmínkách patřil také Gordon Jamieson, zajatý v roce 1942. Na stavbě barmsko-thajské či, jak se jí říkalo tehdy, barmsko-siamské železnice (oficiálním názvem Thajského království byl do roku 1939 Siam) pracoval spolu s dalšími zajatci 18 hodin denně sedm dní v týdnu.

„Až o třetinu lidí jsme přišli kvůli úmrtím, většinou v důsledku nemocí nebo tropických vředů, vedoucích k amputacím končetin,“ vzpomínal na stránkách australského titulu The Canberra Times Jamieson.

Z jeho skupiny 16 zajatců jich válku přežilo jen pět včetně něho. Celkem si železnice smrti vyžádala životy asi 16 tisíc válečných zajatců, z nichž nejméně 2 815 bylo Australanů, a – podle různých zdrojů – 75 tisíc až 90 tisíc asijských dělníků. Dělníky ničila úplavice, malárie, cholera a také asijská nemoc zvaná beri-beri, což je onemocnění nervového systému v důsledku nedostatku vitamínu B1.

Kromě nemocí a vysílení vraždili zajatce i samotní Japonci: mimo jiné postříleli dvě skupiny nizozemských důstojníků, které se pokusily o útěk, a z téhož důvodu zastřelili i řadu Australanů.

Zajatci neměli klid ani po skončení téměř nekonečné pracovní doby: museli totiž vstávat a uklánět se každému japonskému vojákovi, který k nim vkročil do ubikace, přičemž řada Japonců toho zneužívala a chodila k nim schválně, aby si zajatci nemohli odpočinout.

Australští a nizozemští váleční zajatci v Tarsau v Thajsku. Jde o čtyři muže trpící nemocí beri-beri, tedy onemocněním nervového systému způsobeným nedostatkem thiaminu (vitaminu B1)Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, foto věnoval A. Mackinnon Australskému válečnému památníku

I přesto si ale dokázali podle Jamiesonových vzpomínek zachovat svou hrdost a morálku – což dokázal zachytit i francouzský spisovatel Pierre Boulle ve svém slavném románu Most přes řeku Kwai.

„Po namáhavém dni se naši kluci vydali na pochod zpět do tábora. Bylo to několik kilometrů v prudkém dešti, přičemž měli jen mizernou nebo žádnou obuv. Pak někdo začal zpívat… Ostatní se k němu přidali a jejich hlavy se hned hrdě zvedly,“ vzpomínal Jamieson.

Po svém návratu do Queenslandu vychoval se svou ženou Shirley tři děti, prošel celou řadou zaměstnání (provozoval kavárnu, pracoval na slepičích jatkách a podnikal jako svářeč a traktorista) a také lobboval u australské i japonské vlády za reparace pro válečné zajatce. Před 10 lety se byl podívat na natáčení filmu Koleje osudu (v originálu The Railway Man) o osudu britského důstojníka Erika Lomaxe přiděleného na stavbu železnice. „Válečné zkušenosti mě přesvědčily o marnosti války. Moje vzpomínky na ni, to nejsou vzpomínky na vítězné bitvy nebo potupné porážky, ale na lidského ducha našich australských vojáků,“ uvedl na závěr.

Most přes řeku Kwai

Několikrát zmíněný Most přes řeku Kwai je zřejmě nejznámějším světovým uměleckým dílem, jež se stavbě barmské železnice věnuje, třebaže pointa jeho příběhu je vlastně fiktivní: nikde na žádném z projektů této železnice se neobjevil britský ani jiný spojenecký důstojník, který by se se stavbou ztotožnil do té míry, že by byl ochoten bránit ji i proti spojeneckým komandům (což byla hlavní zápletka knihy).

Skutečný most přes řeku Kwai nebyl jen jeden. Turistům se dnes v souvislosti s knihou ukazuje nejčastěji most barmské železnice v západothajské obci Kanchanaburi, s ocelovými nosníky na betonových pilířích, opravdu postavený během války.

Předlohou pro román však byly pravděpodobně jiné mosty, postavené ze dřeva; jeden se nacházel přibližně 100 metrů proti proudu od současného mostu, další řadu kilometrů proti proudu v džungli. Tyto mosty se do dnešních dnů nedochovaly, ani o jednom se však nedá říci, že právě k němu se román váže, a to právě proto, že Boulle napsal fikci a události jím popisované se vlastně nikdy neodehrály (ačkoli prostředí zajateckého tábora v barmské džungli vykreslil velmi zdařile).

Jedním z vojáků, zařazených na stavbu skutečného mostu přes řeku Kwai, byl britský voják Cyril Doy, příslušník 6. praporu Královského norfolského pluku, zajatý v únoru 1942, kdy mu bylo 22 let (letos v lednu oslavil své 103. narozeniny). Den co den musel trávit dlouhé hodiny v řece a manévrovat s obrovskými kládami, z nichž se stavěl dřevěný most.

„Ať už jsi uměl plavat, nebo ne, strčili tě do vody a tvůj život visel na kmenech, které omývala rychle tekoucí řeka. Někteří vězni se utopili,“ vzpomínal pro britský deník Express. Ve vodě musel pracovat, i když se třásl malárií. „Dělali jsme den za dnem. Na břehu řeky byla spousta hadů nejrůznějších druhů, štíři a velké hnědé stonožky, kterých jsme se děsili.“

Také on zažil, co dokážou tropické bércové vředy, a to dokonce na vlastní kůži. „Moje noha byla plná hnisu. Když jsem zatlačil na sval, lil se z hnis z masa ven,“ vylíčil.

Železniční most ve Wang Po v Thajsku (tehdejším Siamu) na barmsko-thajské železniciZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, CC BY 4.0

Odnesli ho do odporně páchnoucí chýše, kam ukládali pacienty s gangrénou, a položili ho vedle dalšího zajatce, v němž jako by viděl svůj příští osud. „Viděl jsem jen jeho kosti, maso bylo sežrané. Tropické vředy jsou hrozná věc. Celé jeho tělo se hemžilo červy, jak do něj mouchy nakladly svá vajíčka.“

Doy měl nakonec štěstí, protože mu zachránil život australský chirurg major Arthur Moon, který ho z gangrénové chatrče přenesl do jiné čistší, a tam mu zanícenou nohu rozřízl a vyčistil. „Neměl k dispozici žádná anestetika, čtyři chlapi mě museli držet. Ale místo abych sténal bolestí, začal jsem si pískat.“

Román ani film Most přes řeku Kwai rád nemá, protože podle něj poskvrňují památku skutečných vojáků: zejména vysokého britského důstojníka pověřeného stavbou mostu, plukovníka Philipa Tooseyho, kterého mnozí považovali za předobraz románového plukovníka Nicholsona.

Podle Doye byl Toosey „úžasným člověkem“, jenž uměl s Japonci částečně manipulovat, přičemž se řídil výhradně cílem udržet co nejvíce svých mužů naživu. Pokusy o útěk se trestaly smrtí. Na dopadení několika útěkářů Doy vzpomínal: „Slyšel jsem křik, když byli mučeni, a dodnes si pamatuji, že když vyšli z té chýše, šli se vztyčenou hlavou. Museli si sami vykopat vlastní hrob, pak byli ubiti bajonety a pohřbeni."

Doy se nakonec konce války dočkal a po ní prožil i šťastný život s rodinou v rodném městě při provozování vlastního mlýna. Také on působil ve prospěch válečných zajatců - je viceprezidentem charitativní organizace Váleční zajatci Dálného východu, pečující o blaho bývalých vězňů a jejich rodin. Podle svých slov odpustil obyčejným občanům Japonska, ale ne japonské armádě. „Byly to automaty. Věřili jen v zabíjení a mučení nebo v sekání hlav.“