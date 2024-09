Zdroj: Wikimedia Commons, The Museum of World Cutlure, volné dílo

Když se řekne zlatá horečka, většině lidí se vybaví ta nejslavnější - dění v americké Kalifornii poté, co bylo v roce 1848 oznámeno, že se zde našlo zlato. Prakticky přes noc sem po tomto senzačním oznámení začaly proudit desetitisíce lidí ve snaze urvat si pro sebe kusy cenného kovu. A právě k této legendární zlaté horečce přirovnávaly dobové noviny nález zlata na odlehlém cípu Jižní Ameriky - u souostroví Ohňová země o čtyřicet let později.

Zlato se tu povedlo objevit ve větším množství v podstatě náhodou. Když k tomu ale v září přesně před 140 lety došlo, následovalo několik let zlaté horečky. „Objev zlata přivedl do této izolované provincie tisíce hledačů štěstí a zlatá horečka formovala rozvoj regionu,“ uvádí blog na cestovatelském webu Quasar.

Pro některé znamenala zlatá horečka na nejjižnějším cípu Patagonie - na konci světa, chtělo by se říct - zázračné zbohatnutí. Pro domorodé obyvatele ovšem, podobně jako o čtyři dekády dříve v Kalifornii, pohromu. Dobyvatelé zlata totiž domorodce nejen soustavně vyvražďovali, z žen některých kmenů si ve velkém dělali sexuální otrokyně.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Julius Popper, volné dílo zoom_in Zlaté mince z 19. století pocházející ze zlata nalezeného na souostroví Ohňová země.

Nejvýnosnější ztroskotání

Souostroví Ohňová země u cípu Jižní Ameriky je nyní spíše Bohem zapomenuté místo. Nejde o žádný turistický ráj, ostrovy mezi Magalhãesovým a Drakeovým průlivem, které původně objevil mořeplavec Magalhães a které jsou nyní rozděleny mezi Argentinu a Chile, nabízí spíše drsnější prostředí, které láká spíše dobrodruhy.

Když portugalský mořeplavec Magalhães v 16. století na ostrovy dorazil, už byly obydlené - sídlili zde indiáni, konkrétně Haghaové, Alakalufové a Seklnamové - obecně se pak o původním obyvatelstvu mluví jako o Fuegianech. Měli štěstí, příjezd evropských mořeplavců a následně argentinských a chilských expedic zatím jejich životy drasticky nezměnil. „Téměř až do konce 19. století se argentinské a chilské expedice do Ohňové země - a předtím španělské, nizozemské, francouzské nebo britské - omezovaly na její pobřeží. Zbytek území byl rozdělen mezi skupiny fuegianských lovců a jejich žen,“ uvádí odborný text Joaquína Bascopé Julia zveřejněný v magazínu Magallania.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, NASA, volné dílo zoom_in Satelitní snímek souostroví Ohňová země.

To se ale mělo brzy změnit. Už v 70. letech 19. století se v blízkosti města Punta Arenas podařilo objevit menší množství zlata a do oblasti to přilákalo první horníky, kteří hledali další naleziště cenných kovů. „Při svém průzkumu Ohňové země v roce 1879 poručík chilského námořnictva Ramón Serrano Montaner oznámil, že na severozápadě ostrovů našel stopy zlata,“ uvádí web Patbrit. Vznikly první těžební podniky, do zlaté horečky to ale mělo stále daleko.

Pak ale přišla noc z 23. září roku 1884. Oblastí právě proplouval francouzský parník Arctique, který nešťastnou náhodou najel na mělčinu na severním pobřeží mysu Cabo Vírgenes v Argentině, který se nachází u vjezdu do Magalhãesova průlivu. Muži, kteří vyrazili ztroskotané lodi na pomoc, netušili, že se právě blíží k objevu, který změní dějiny celého regionu. V okolí uváznutého plavidla totiž našli zlato - a to pořádné množství.

Výklady, co přesně se stalo, se liší - některé zdroje říkají, že muži zlato objevili v rozrytém bahně a písku, když se snažili vytáhnout parník z mělčiny, podle jiných vzácný kov vykopali, když chtěli při náročné záchraně plavidla narazit na pramen sladké vody. Tak jako tak, zpráva o nálezu se rychlostí blesku rozšířila nejdříve do Punta Arenas a pak do Buenos Aires. A odtud do novin v Jižní i Severní Americe a také v Evropě. Zlatá horečka v Ohňové zemi začala.

Z chudáka milionářem

Dobové noviny nešetřily fantastickými zprávami o obřích nálezech zlata. „Noviny informovaly o slibných nálezech, podobných zlatým horečkám v Kalifornii a Austrálii,“ zmiňuje web Quasar.

Na souostroví se valili Chilané, Argentinci, Němci, Francouzi, Dalmatinci. „Stejně jako v jiných zeměpisných šířkách přilákal objev zlata do Ohňové země proud osadníků - mužů, svobodných, vyděděných lidí různých národností,“ popisuje sociolog Julio. Jelikož práva na těžbu zlata držela Argentina, v Buenos Aires začaly růst těžební společnosti jako houby po dešti.

A média zatím stále přinášela další a další neuvěřitelné příběhy jednotlivců, kteří v Ohňové zemi zázračně zbohatli. „Takové zprávy byly zveřejňovány znovu a znovu. Jedním z příběhů, které je zdobily, byl ten rodiny Bridgesových - kdy se původně prostý misionář na konci světa stal spolu se svými dětmi milionářem,“ zmiňuje web Museo Marítimo de Ushuaia.

Do deseti let v oblasti žilo zhruba tisíc mužů, kteří sem přišli za jediným účelem - najít zlato a zbohatnout. Mnohým z nich se to i povedlo. V jedné z těžebních společností působil i důlní inženýr Julio Popper, který se pak stal jedním z nejúspěšnějších, co se množství vytěženého zlata týče. „Usadil se v oblasti zálivu San Sebastián s velkým počtem dělníků, včetně malé, dobře vyzbrojené armády, která měla vyhnat pronikající konkurenční horníky. Aniž by se o to snažil, hájil tak vlastně argentinskou suverenitu. Na svou dobu byl vizionářem: navrhl rozšíření železnice do Santa Cruz a telegrafické spojení Argentiny s Ohňovou zemí. Tento energický muž s velmi silným charakterem a s dobrými konexemi v Buenos Aires se dostal až k ražbě zlatých mincí,“ nastiňuje web Museo Marítimo de Ushuaia. Popperovi a jeho lidem se povedlo v letech 1886 až 1992 vytěžit 173 kilogramů zlata.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Julio Popper byl jedním z nejúspěšnějších zlatokopů v době zlaté horečky v Ohňové zemi. V těžební společnosti řídil stovky dělníků a podílel se i na systematickém vyvražďování domorodců v oblasti.

Zlatá horečka na „konci světa“ sice nakonec nebyla tak výnosná jako ta slavnější v Kalifornii, zanedbatelné ovšem místní nálezy cenného kovu nebyly. „Na ostrovech Lennox a Nueva bylo za pouhé tři roky vytěženo více než 2 000 kilogramů zlata. Nejpočetnější ložiska byla nalezena v nejméně pohostinných částech regionu, kde drsné, chladné, vlhké a větrné podmínky ztěžovaly těžbu zlata těm, kteří se je snažili vydržet,“ podotýká web Quasar.

Vraždění, otroctví a nevěstince

Na rozdíl od Kalifornie, kde se za těžbou zlata stěhovaly celé rodiny, byla situace v Ohňové zemi trochu jiná. Vzhledem ke zdejším nehostinným podmínkám sem přicházeli v drtivé většině jen muži. A brzy se ukázalo, že jen adrenalin z těžby nemůže ukojit všechny jejich potřeby. Na těžbu zlata v regionu tak krutě doplatili původní obyvatelé.

Nejhůře na tom byli Selknamové. Noví obyvatelé souostroví je soustavně vyvražďovali - velkou zásluhu měl na tom právě Popper, který se řadil mezi nejúspěšnější „lovce“ těchto indiánů - přezdívalo se mu Fuegijský diktátor. Odborníci vyvražďování Selknamů označují jako genocidu - do zhruba dvou dekád poklesla jejich populace ze čtyř tisíc na několik stovek. „Původní populace byla výrazně zredukována a nahrazena novými chorvatskými, chilskými a patagonskými přistěhovalci,“ zmiňuje Quasar.

Selknamům se nelíbila rozpínavost nových osadníků. Ti na jejich území chtěli nejenže těžit zlato, druhým velkým jablkem sváru se stal příchod rančerů, kteří si na území Selknamů začali zakládat ranče a chovali dobytek, především ovce. Na následném vyvražďování domorodců pak měly zájem nejen těžební společnosti a nově příchozí zemědělci, ale i argentinská a chilská vláda, které genocidu přímo podporovaly. Velké společnosti vyplácely chovatelům ovcí nebo milicím odměnu za každého mrtvého Selknama, přičemž jeho zavraždění se potvrzovalo předložením páru rukou, uší či kompletní lebky.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Libro Genocidio Ona, volné dílo zoom_in Zlatou horečku na souostroví Ohňová země provázelo vyvražďování domorodců. Na snímku jeden z nejvýznamnějších zlatokopů, Julio Popper, při lovu indiánů - konkrétně Selknamů.

Jinak hrůzná byla situace dalších skupin původních obyvatel. Ženy z místních kmenů se totiž mužům, kteří přišli těžit zlato, líbily. A staly se snadno dosažitelným prostředkem k uspokojení jejich fyzických potřeb.

Zlatokopové ženy brali do zajetí a dělali si z nich sexuální otrokyně. „Horníci […] zaútočili na indiánské tábory kvůli místním ženám a pak s nimi žili, dokud nevytěžili dostatek zlata a neopustili souostroví nebo dokud nebyly ženy tak zjevně těhotné, že je pustili pryč. Jednou všechny ženy z jednoho hornického tábora, kromě jedné, utekly. Muži se pak dělili o zbylou, dokud neměla těsně před porodem, a pak ji vyhodili,“ popisuje dění na souostroví ve své práci Julio.

Později se fuegianské ženy staly přímo předmětem obchodu s lidmi. V oblasti, kde se usazovali zlatokopové, začaly vznikat nevěstince. „V roce 1894 byl dobový tisk znepokojen zjištěním, že z pěti domů, které tvořily město, se ve dvou prodával alkohol a další fungoval jako chrám lásky,“ připomíná Julio.

Přestože na rozdíl od Selknamů ostatní kmeny zlatokopové přímo nevraždili, unášení žen a jejich přeměna v sexuální otrokyně způsobily další vymírání původních obyvatel - Fuegianové se totiž neměli jak rozmnožovat.

Příchod zlatokopů také znamenal rozšíření různých epidemií - neštovice či chřipka se postaraly o rapidní snižování počtu Jaghanů a Alakalufů.

Zlatá horečka v Ohňové zemi trvala zhruba dvě dekády. Počátkem 20. století ze souostroví zlatokopové postupně odešli a většina těžebních společností zanikla. Zásoby zlata totiž došly.