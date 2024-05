Padesáté narozeniny by dnes oslavila Američanka Amy Lynn Bradleyová, pohřešovaná od rána 24. března 1998, kdy se ztratila z balkonku kajuty luxusní výletní lodi Rhapsody of the Seas. V té době byla 23letou absolventkou Longwoodské univerzity a na lodi se plavila spolu se svými rodiči a bratrem. Je možné, že přepadla přes okraj lodi a utopila se, některé aspekty jejího případu však jako by svědčily o únosu.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením zmizení Amy Lynn Bradleyové zůstává to, že rozespalá dívka, která předtím v klubu popíjela, přepadla po probuzení z důvodu ztráty orientace či rovnováhy přes palubu | Foto: Wikimedia Commons, 663highland, CC BY 2.5

Amy Lynn Bradleyová, která se narodila 12. května 1974 v Petersburgu ve Virginii, byla prototypem kurážné mladé Američanky jako z hollywoodského filmu. Byla hezká, společenská a jako výborná plavkyně a vycvičená plavčice měla i atraktivní atletickou postavu. Přesto však trpěla strachem z otevřeného oceánu. Když její rodina chtěla podniknout společnou zážitkovou plavbu na luxusní karibské výletní lodi Rhapsody of the Seas, Amy se to moc nezamlouvalo a ostatní ji museli přemlouvat.

Dobře se zprvu necítila ani na obří lodi, jejíchž 11 palub u ní vyvolávalo závratě. „Když byla na horní palubě, zdráhala se jít k zábradlí. Ale její otec i její bratr řekli: ‚Pojď sem, podržíme tě‘,“ cituje web Unsolved Mystery vzpomínku její matky Ivy Bradleyové.

Nakonec Amy ale přece jen hodila své strachy za hlavu a začala se při plavbě, nabízející spoustu příležitostí k rozptýlení, docela dobře bavit. Během třetí noci na moři, z neděle na pondělí, zašla se svým o dva roky mladším bratrem Bradem na party do lodního nočního klubu Mardi Gras, kde se tančilo a pilo. Do rodinné kajuty se oba vrátili až nad ránem, krátce před tři čtvrtě na čtyři, Amy pár minut po bratrovi. Amyin otec Ron později řekl, že když Amy vešla, probudil se a dívka ho informovala, že bude spát na balkoně.

Amy Lynn Bradleyová v březnu 1998 na palubě lodi Rhapsody of the Seas, z níž nad ránem 24. března záhadně zmizelaZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo„Řekla, že už od chvíle, co jsme večer opustili palubu, jí nebylo moc dobře z houpání lodi a že zůstane venku a nadýchá se čerstvého vzduchu,“ uvedl Ron Bradley.

Dívka zašla na balkon, kde měla lehátko, a otec opět usnul. Znovu se vzbudil kolem půl šesté ráno, aby oba své potomky zkontroloval. Podíval se na balkon a Amy tam stále ještě spala; z místa, kde stál, viděl její nohy pokojně spočívající na lehátku. Bylo to naposledy, kdy ji viděl živou – když se tam po krátkém zdřímnutí podíval o půl hodiny později znovu, už tam nebyla. Nebyla vůbec nikde. A už se nikdy neobjevila.

Prosté vysvětlení, za nímž je pár ale

Jednoduché a logické vysvětlení jejího zmizení zní, že se dívka v oné poslední půlhodině probudila, z nějakého důvodu se přiblížila k zábradlí balkonu (není úplně vyloučeno, že se potřebovala vyzvracet, protože jí bylo nevolno a na večírku hodně popíjela) a při pohybu lodi nebo kvůli náhlé ztrátě rovnováhy či v důsledku závrati přepadla přes zábradlí do moře, kde se utopila.

Ti, kdo toto vysvětlení odmítají, argumentují většinou jejími mimořádnými plaveckými schopnostmi, protože loď se v tu dobu nacházela v přístavu nedaleko od břehu, na který by dívka za normálních okolností stačila doplavat.

Jenže pokud do vody opravdu spadla, tak nešlo o normální okolnosti: v tom případě padala do vody rozespalá a dezorientovaná žena, která byla ještě navíc částečně utlumená vypitým alkoholem. Svůj pád tak asi nebyla schopná nijak kontrolovat a úder těla o hladinu ji mohl snadno ochromit nebo zbavit vědomí; případně mohla vdechnout vodu do plic a utopit se dřív, než stačila své tělo zkoordinovat k nějaké aktivitě. Její záchranářský plavecký výcvik by jí v takové situaci asi příliš nepomohl.

Dodnes není vyloučeno, že se celý příběh opravdu odehrál právě takhle, je to dokonce pravděpodobné. Jenže v celé věci zbývá i několik ale. Především se nikde v přístavu nenašlo dívčino tělo, přestože jeho vody byly několikrát prohledány. A rodině se po vyhlášení pátrání ozvalo několik svědků, jejichž svědectví jako kdyby mapovala Amyinu nucenou cestu z lodi na souš a co hůř, její předání obchodníkům s bílým masem.

Sedm let po dívčině zmizení, v roce 2005, navíc její rodiče obdrželi e-mailem podivnou fotografii, jež vypadala, že by mohla tuto hypotézu podpořit.

Podezření, že mladá Američanka skončila jako sexuální otrokyně v Karibiku, se nakonec nikdy nepotvrdilo, ale ani jednoznačně nevyvrátilo. Je proto dobré převyprávět celý příběh od začátku. Každý pak může zvážit, která varianta Amyina osudu mu přijde věrohodnější.

Průběh plavby

Loď Rhapsody od the Seas se ten osudný večer nacházela skutečně v Karibiku a byla v přístavu ostrova Curaçao v Nizozemských Antilách.

„Podle tiskové zprávy loď opustila San Juan v Portoriku 21. března 1998 a zamířila na Arubu. O dva dny později se dostala k ostrovu, přičemž následující den se Bradleyová ztratila,“ píše web ABC 15 News.

Na lodi se v tu dobu nacházelo 2 435 pasažérů včetně Bradleyových. Otec Ron dostal tuto cestu za odměnu: patřil totiž mezi 35 nejlepších pojišťovacích agentů, kteří vyhráli vnitropodnikovou soutěž v efektivitě a jako výhru jim firma uhradila několikadenní plavbu pro dva. Bradleyovi se však rozhodli vzít s sebou i své děti, kterým zaplatili cestu sami.

V Arubě strávili Bradleyovi den prohlídkou města, poté se znovu nalodili a loď pokračovala k Antilám. Rodina si ještě během večera zašla v oblecích na společnou večeři do jedné z nejkvalitnějších restaurací na lodi. „Před vstupem do restaurace se postavili do fronty na fotografa, aby je vyfotil a jejich snímky vyvěsil u dveří. Netušili, že to budou poslední fotky, které si jako rodina pořídí…“ uvádí podcast Příležitostný kriminalista.

Následující den Rhapsody of the Seas doplula do Curaçaa a Amy s Bradem vyrazili do lodního klubu na večírek, tentokrát bez rodičů. Hrála lodní kapela Blue Orchid, jejíž baskytarista Alister Douglas známý jako Yellow se během večera s Amy trochu sblížil, dal si s ní pár skleniček a zatančil si s ní. Tanec snímal kameraman Chris Fenwick, který tak natočil pro změnu poslední videozáběry, na nichž je prokazatelně Amy.

Kinosál na Rhapsody of the SeasZdroj: Wikimedia Commons, Rennett Stowe, CC BY 2.0

Sourozenecká dvojice se pak spolu s muzikanty přesunula do dalšího lodního nočního klubu Viking Lounge, kde chtěla pokračovat v zábavě. Ve tři čtvrtě na tři ráno je zkontroloval otec; Brada našel, jak tančí na první palubě, Amy byla v tu dobu v mezipalubí, pila a povídala si s členy posádky.

Do rodinné kajuty se Brad vrátil kolem 3:35 a Amy ho následovala asi o pět minut později, což zaznamenal elektronický systém zámku u dveří. Oba sourozenci pak spolu ještě chvíli seděli na balkoně a povídali si o životě, než si Brad šel dovnitř lehnout. „Amy zůstala v lehátku na balkoně a chtěla se na čerstvém vzduchu vyspat z mořské nemoci,“ píše Příležitostný kriminalista.

Po zmizení

Když otec zaznamenal dceřino zmizení, měl podle svých pozdějších slov špatný pocit, protože spolu s dcerou zmizely i její cigarety a zapalovač. Navíc si uvědomil, že když dívku kontroloval v půl šesté ráno, byly posuvné dveře na balkonek zavřené, ale teď byly pootevřené, což nasvědčovalo tomu, že dívka se vrátila do kajuty a odešla z ní pryč. Ale Amy se nepodobalo jen tak odejít a nikomu nic neříct.

„Ron se rozhodl jít hledat Amy sám. Prohledal všechna místa, kde byli předchozí noc, spolu s horní palubou. Byl si jistý, že opilá Amy se jen musela někam zatoulat a usnout. Když neuspěl, prohledal i zbytek společných prostor. Ale čím více míst zkontroloval, tím více začínal panikařit. Nakonec se vrátil do kabiny a zatřásl manželkou i Bradem, aby je probudil. Uviděli hrůzu v jeho očích. Amy byla pryč…“ uvádí Příležitostný kriminalista.

Rodina pak okamžitě nahlásila dívčino pohřešování šéfovi lodní bezpečnosti Lou Costellovi i kanceláři stevardů a prosila je, aby nedovolili cestujícím vylodit se na břeh a vyhlásili po Amy pátrání. Čas se krátil: loď už vplula do kanálu v Curaçau a personál měl každou chvíli spustit lávky.

Tým v kanceláři stevardů ale namítl, že je moc brzy na to bouřit celou loď a že se dívka možná ještě objeví. Nakonec odvysílali v 7:50 výzvu: „Amy Bradleyová ať se laskavě dostaví ke stevardskému stanovišti.“

Jenže v tu dobu už byla většina cestujících z lodi pryč. Kromě těch, co vyspávali s kocovinou a hlášení stejně neslyšeli.

Těsně před polednem požádala Amyina matka kapitána Kjetila Gjerstada, aby po lodi roznesl Amyinu fotku, ale i on ji odmítl: „To nemůžu udělat. Nebudu strašit cestující.“ Teprve po poledni, v čase od 12:15 do 13:00 nechal bezvýsledně prohledat loď: rodičům sice tvrdil, že dal prohledat všech 999 kajut, všechny restaurace, paluby pro volný čas i skladovací skříňky, ale ve skutečnosti personál prohledal jen společné prostory a ubikace posádky, cestující nechtěl rušit. Amy nenašel.

Podezřelé okolnosti

24 hodin po dívčině zmizení propátrala pobřežní stráž Nizozemských Antil za pomoci tří vrtulníků, radarového letadla, lodě britského královského námořnictva a řady malých nákladních a rybářských člunů přístavní vody a pět dní hledala Amyino tělo. Bezvýsledně.

Případ začala vyšetřovat FBI, jíž se Ron svěřil se svým podezřením ohledně pootevřených dveří na balkon, jež nasvědčovaly tomu, že dívka prošla kajutou do lodi. Tuto hypotézu se ale nepodařilo potvrdit, protože elektronický zámek na dveřích kajuty zaznamenával pouze vstupy; odchody ne.

Ale i kdyby dívka kajutou prošla, určitě nemínila jít nikam daleko, protože kromě cigaret a zapalovače všechny její ostatní věci včetně dokladů zůstaly v kajutě.

Amy večer před svým zmizením navštívila noční klub Mardi Gras na lodi. Do své kajuty se podle záznamu elektronického zámku na dveřích vrátila nad ránem ve 3:40Zdroj: Wikimedia Commons, Rennett Stowe, CC BY 2.0

FBI se tak zaměřila na baskytaristu Yellowa, který byl s dívkou prokazatelně viděn a dost možná jí byl nakloněn víc než ona jemu. Podle Brada se na ni při tanci nepříjemně tiskl a ona se od něj musela odvracet, načež ho asi v jednu v noci poslala pryč. Brad si také vzpomněl, že když v devět ráno sledoval z horní paluby lidi na nábřeží a snažil se sestru zahlédnout, Yellow k němu přišel s poznámkou: „Je mi líto toho s tvou sestrou.“

Ten výrok se dá vykládat různě. Mohla to být samozřejmě jakási omluva za jeho nevhodné noční chování. Také to ale mohlo naznačovat, že Yellow ví o Amyině osudu víc než ostatní. FBI ho vyslechla na detektoru lži, který neprokázal, že by si baskytarista v čemkoli vymýšlel, a nakonec ho vyloučila z okruhu podezřelých.

Dívce také prokazoval nevítanou pozornost jeden z číšníků, který po ní „jel“ už od vyplutí a po rodičích jí vzkázal pozvání na zábavu na pobřeží. Rodiče to Amy vyřídili a ta okamžitě odmítla, čímž se věc v tu chvíli vyřídila, nyní je ale znovu začala trápit – nechtěl číšník zavléct dívku na pobřeží, aby ji unesl? A když se mu to nepovedlo, nezkusil to později jinak? Byla by to hypotéza stojící dost na vodě, ale Amyin otec Ron si všiml, že z nástěnky u luxusní restaurace, kam se vyvěšovaly fotografie vstupujících hostů, všechny obrázky s Amy zmizely – ukradl je někdo proto, aby dívku někomu „nabídl“?

Později se rodičům ozval ještě taxikář z Curaçaa, který tvrdil, že ho oslovila žena odpovídající Amyině popisu a chtěla si půjčit telefon, ale pak utekla. A jeden portorický policista oznámil, že viděl ženu podobnou Amy, jak ji cizí muž v baseballové čepici donutil nastoupit do taxíku.

„Amy byla trofej. Jsem přesvědčená, že si ji někdo vytipoval, aby ji dostal z lodi. Mohli ji zdrogovat a z té lodi unést,“ řekla její matka po čase reportérům časopisu People.

Podivné indicie po měsících a letech

S delším časovým odstupem se začaly vynořovat další zprávy, které se rodičům jevily jako potvrzující matčinu hypotézu. V srpnu 1998, pět měsíců po Amyině zmizení, se jim ozval kanadský IT pracovník David Carmichael s tím, že strávil s přáteli dovolenou na ostrově Curaçao a na pláži se tam setkali se ženou vedenou dvěma drsnými chlapy. Žena prý vypadala, jako by chtěla s Kanaďany mluvit, ale její doprovod ji umlčel a odvedl. Mohla to být Amy?

V roce 1999 se rodičům přihlásil údajný bývalý poddůstojník amerického námořnictva, kterého prý Amy kontaktovala v nevěstinci na Curaçau, představila se mu jménem a prosila ho o pomoc. Voják se ale bál oplétaček, jež by s návštěvou v nevěstinci mohl mít, takže nic neudělal ani nehlásil a své svědectví poskytl anonymně až poté, co odešel z armády.

Další možná stopa se ukázala úplně lichá: jeden bývalý žoldnéř tvrdil, že Amy objevil v zajetí coby sexuální otrokyni a nabízel její vyproštění, pokud mu dívčiny rodiče tuto akci zaplatí. Jenže to byl podvodník a všechno si vymyslel, jen aby dostal peníze.

A konečně nejpodivnější možná stopa přišla v roce 2005. V té době Amyiným rodičům poslal někdo fotografii dívky ve spodním erotickém prádle jménem Jas, zveřejněnou původně na zaniklém webu inzerujícím „all-inclusive erotické prázdniny“ v Karibiku.

Dívka zpola seděla na lůžku s tváří obrácenou ke kameře. Oba rodiče byli přesvědčeni, že je to jejich dcera – jenže tvář dívky byla poznamenána výrazným líčením a do jisté míry nepřítomným výrazem, takže ani to nebyl jednoznačný důkaz.

„Bradleyovi uvedli, že je nezávislý forenzní expert informoval, že děsivá fotografie se hodí dokonale k jejich zmizelé dceři. Iva (Amyina matka, pozn. red.) řekla: Když jsem se na ten obrázek podívala poprvé, nebyla to Amy, kterou znám. Ten obrázek vypadá jako strhaná a utrápená Amy,“ uvedl britský bulvární deník Mirror, který také zveřejnil zmíněný snímek.

Pátrání po Amy Bradleyové zatím nebylo ukončeno. V roce 2017 FBI zveřejnila její původní fotografie i jejich počítačovou úpravu ukazující její pravděpodobný současný vzhled a vyzvala každého, kdo má informace o jejím zmizení, aby kontaktoval místní oddělení FBI nebo nejbližší americké velvyslanectví či konzulát. Je vypsána odměna 25 tisíc dolarů za informace vedoucí k jejímu nalezení.