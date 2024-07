Nejslavnější pohřešovaný na Youtube. Takové přízvisko získal po svém záhadném zmizení 28letý Němec Lars Joachim Mittank, který se ztratil 8. července 2014 v lese poblíž bulharského letiště Varna, kam se z nevysvětlených důvodů rozběhl. Záběry jeho podivného útěku z letiště, zachyceného na bezpečnostních kamerách, dosáhly desítek milionů zhlédnutí. Přesto není až dodneška jasné, co se s tímto mladým mužem stalo. Pátrání po něm stále trvá.

Normální mladý chlap

Lars Mittank se narodil 9. února 1986 v Berlíně, ale vyrůstal v Itzehoe ve Šlesvicku-Holštýnsku, kde prožil celý svůj známý život. Až do zmizení se projevoval jako normální zdravý člověk, pracoval v elektrárně, měl kamarády i přítelkyni a často navštěvoval rodiče, jimž po otcově mrtvici pomáhal i s chodem domácnosti.

„Lars vždycky po směně v elektrárně přišel a pomohl nám. Nemohli jsme si přát lepšího syna,“ uvedla po osmi týdnech od synova zmizení pro německý Spiegel se slzami v očích jeho matka Sandra Mittanková.

„Žil stabilním životem. Měl dlouhodobý vztah, silné pouto k rodičům a dělal práci, která ho bavila. Nevykazoval žádné známky toho, že ze života, který si pro sebe vybudoval, chce odejít, ani neměl žádné problémy se svým duševním zdravím,“ uvádí o Mittankovi Steven Jones na webu Historic Flix.

V souladu se svým dosavadním družným životním stylem podnikl Mittank také cestu do Bulharska. Na Zlaté písky, což je známé bulharské letovisko na břehu Černého moře kousek od Varny, vyjel 30. června 2014 s pěti přáteli, aby tam společně strávili krátkou týdenní dovolenou.

„Ten týden utekl opravdu rychle,“ řekl Paul Rohmann, jeden z Mittankových přátel, v roce 2016 v německé televizi. „Váleli jsme se na pláži, koupali se v bazénu, hráli fotbal, chodili do klubů. Lars byl uvolněný. Měl dobrou náladu.“

Ani ostatní Mittankovi kamarádi nepozorovali na svém příteli nic zvláštního. Den před návratem celé party domů však došlo ke strašidelné události, která všechno změnila.

Hádka v baru

Parta měla odletět v úterý 7. července. Večer předtím si zašla do baru ve městě podívat se na fotbal a dát si přitom pár drinků. V té době se totiž právě hrálo semifinále mistrovství světa ve fotbale, jehož zápasy sledovalo v barech a restauracích hodně turistů.

Podnik, do nějž zavítal Mittank s kamarády, nebyl v tomto směru výjimkou. Kromě šestice přátel si ho vyhlédla i skupina dalších Němců - trochu rozparáděných fanoušků fotbalového klubu Bayern Mnichov. „Lars, který fandil klubu Werderu Brémy, se rozhodl pobavit se tím, že jim na stole prohodí vlajku svého týmu za tu jejich,“ uvedl Steven Jones.

Podnapilí příznivci Bayernu to ovšem jako dobrý vtip nevzali a v baru vypukla hádka. Mittankova parta se z ní nakonec rozhodla vycouvat s tím, že si zajde na večeři někam jinam.

Hádkou rozrušený Mittank se ale před barem s ostatními rozloučil. Řekl, že nemá hlad. „Prohlásil, že se vrátí do hotelu a na ostatní tam počká,“ píše Jones.

Mladík si chtěl zřejmě osamělou noční procházkou uklidnit nervy, rozjitřené předchozím střetem. Nikdo netušil, jak osudové následky pro něj bude tahle samotářská noční cesta mít. „Když parta dojedla a dorazila na hotel, s překvapením zjistila, že Lars nikde není. Celé hodiny po něm nebylo ani stopy,“ konstatuje Jones.

Rvačka ve tmě

Kamarádi si nakonec řekli, že se jejich druh zřejmě po cestě zastavil ještě v nějakém jiném baru a že se nakonec ukáže. S touto myšlenkou šli spát. Druhý den ráno se Mittank v resortu opravdu objevil. Bylo ale zcela zjevné, že s ním není něco v pořádku a že se v noci stalo něco, co se stát nemělo. „Řekl, že ho napadla skupina mužů a že ho zbili tak brutálně, že z toho na jedno ucho špatně slyší. Také si stěžoval na bolest v čelisti,“ popisuje Jones.

Na otázku, kdo ho napadl, Mittank odpověděl, že nějaká čtveřice, kterou na něj poštvali ti opilí fandové Bayernu, s nimiž se pohádal v baru.

Zvlášť bolest v uchu byla tak nesnesitelná, že se mladík vydal k lékaři. Ten zjistil proražení ušního bubínku a poradil Mittankovi, ať s tímto zraněním raději odloží odlet, protože změny tlaku, k nimž dochází za letu, by mu mohly trvale poškodit sluch. Pak mu předepsal mu antibiotikum Cefprozil a doporučil mu, ať si radši hned dojde do nemocnice. To už se ale mladému muži zdálo přehnané. Vzal si léky, ale do nemocnice se mu nechtělo. Odlet nicméně na doporučení lékaře opravdu odložil.

Larsovi kamarádi se mu samozřejmě nabídli, že zůstanou s ním a všichni poletí společně až později, ale o tom už Mittank nechtěl ani slyšet. Trval na tom, že je v pořádku a že si s ním nemusí lámat hlavu. Nakonec je přesvědčil, aby odletěli podle původního plánu. Zůstal v Bulharsku sám.

Něco se děje

Protože Mittank měl stejně jako jeho kamarádi zaplacen pobyt v hotelu Viva Club jen do 7. července a v poledne musel vyklidit pokoj, potřeboval si najít nové ubytování. Z hotelu se odhlásil ještě spolu s ostatními, které doprovodil na letiště, a na další noc se pak ubytoval v hotelu Color nedaleko letištního terminálu. Moc vybírat si přitom nemohl, protože většina ubytovacích zařízení měla plno.

„Hotel byl v oblasti, kterou Lars neznal, a okolí by se dalo popsat jako zanedbané, zvláště ve srovnání s oblastí, kde bydlel minulý týden. Ale bylo to levné a blízko letiště,“ uvedl Jones.

Den poté, co se ubytoval, se mladík začal chovat podivně a jako se stupňující se paranoiou. Několikrát volal své matce a jeho slova ji vyděsila. „Lars jí šeptem řekl, že ho sledují lidé, kteří ho chtějí zabít, a naléhal na ni, aby zrušila jeho kreditní karty,“ uvedl před časem britský deník The Sun.

„Myslela jsem si: Bože, můj syn je v nebezpečí. Slyšela jsem po telefonu, jak mu buší srdce. Říkal, že se ho lidé snaží okrást nebo zabít,“ citoval The Sun slova Larsovy matky.

Mladík se začal chovat stále podivněji. „Kamerový systém ho zachytil, jak neklidně přechází po hotelových chodbách, jak rychle vchází do dveří, vbíhá do výtahů, jako by se před někým schovával, a vykukuje z oken, jako kdyby někoho hledal. Kamery ale nikdy nezachytily nikoho, kdo by Larse pronásledoval nebo se s ním dostal do nějaké konfrontace,“ píše Jones.

Hned první noc, co se Mittank ubytoval, opustil v jednu ráno hotel, aby se po hodině vrátil. Nikomu se nesvěřil s tím, kde byl a co dělal, žádní svědci ho neviděli a na žádném kamerovém záznamu není po tuto dobu zachycen. Dodnes není známo, jak tento mezičas strávil.

„Po návratu znovu zavolal Sandře, aby jí řekl, že lidé, kteří ho pronásledovali, se přibližují. Pak se vydal na letiště,“ uvádí The Sun. Znepokojená matka syna vybídla, ať před odletem vyhledá raději ještě letištního lékaře.

Jsem na letišti

V úterý 8. července 2014 se Mittank opravdu objevil na letišti a s úlevou a snad i s překvapením zavolal své matce, že tam konečně je. Ani cesta k terminálu se totiž podle všeho neobešla bez psychických problémů. „Žena, se kterou se podělil o taxík, si po cestě na letiště všimla jeho rozšířených zorniček. Na letiště se chtěl podle ní dostat opravdu naléhavě,“ uvádí Jones.

Protože Mittank už předtím přiměl svou matku, aby zablokovala jeho kreditní i debetní karty, neměl teď na letenku, a tak ji požádal, aby mu poslala 500 eur přes Western Union. I když nebylo jasné, proč na pouhou zpáteční cestu potřebuje tak velkou částku, Sandra se mu rozhodla vyhovět. Ještě předtím ho ale vybídla, ať raději navštíví letištního lékaře.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Wikicont007, CC BY-SA 4.0 zoom_in Mezinárodní letiště ve Varně, odkud pocházejí poslední známé záběry pohřešovaného Larse Joachima Mittanka. Jeho další osud je dodnes nejasný

Lars ji poslechl a vyhledal letištní ordinaci, kde měl službu doktor Kosta Kostov. Ten později popsal jeho chování jako „nervózní a nevyzpytatelné“, protože mladík proti němu se neustále vrtěl a nervózně si mnul ruce.

Po prohlídce ucha Kostov Mittankovi doporučil, aby odlet ještě odložil, a nabídl mu léky proti bolesti, ale mladík je odmítl. A pak přišel další nečekaný zvrat.

Nechci tu umřít!

Lars strávil v ordinaci asi 45 minut, když dovnitř náhle vstoupil bez zaklepání stavební dělník, protože letiště se právě rekonstruovalo.

Vynervovaného pacienta to vyděsilo, úplně se roztřásl. Najednou z ničeho nic vykřikl: „Nechci tady umřít!“ a vyletěl ze svého místa.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, bezpečnostní kamera ve Varně, volné dílo zoom_in Jeden z několika záběrů bezpečnostních kamer, které zachytily Mittankův zmatený útěk z letiště ve Varně 8. července 2014. Záběry se staly virálním hitem, na Youtube je zhlédlo kolem 18 milionů lidí

Dříve, než stačili doktor nebo dělník něco udělat, vyběhl Mittank z ordinace. Všechna zavazadla i s pasem, mobilem a peněženkou nechal tam, kde je odložil, a rozběhl se pryč.

V té době vznikly později slavné záběry bezpečnostních letištních kamer, zachycující vyděšeného nešťastníka, jak se žene ven z letiště, přelézá plot a nakonec utíká přes slunečnicové pole k nedalekému lesu poblíž bulharské státní silnice A2, mimo dosah kamer. Jsou to poslední známé záběry, které jej zachycují naživu. Od té doby až dodnes už o něm není nic známo.

Co se mohlo stát?

Co mohlo u mladíka vyvolat tak podivné chování s hrůzným následkem? Podle jedné teorie mohlo jít o vzácné vedlejší účinky zmíněného léku Cefprozil, což je protizánětlivé cefalosporinové antibiotikum, které může v ojedinělých případech vyvolávat i halucinace a paranoiu. Není ale moc pravděpodobné, že by se to stalo.

Další možnou teorií je to, že u mladíka vlivem zranění naplno propukla nějaká do té doby nediagnostikovaná duševní porucha. Jeho dosavadní život však nijak nenaznačoval, že by nějakou trpěl.

Není ani známo, co s ním stalo od chvíle, kdy zmizel z letiště. Policii se jeho stopu nepodařilo sledovat dál než ke vzrostlému slunečnicovému poli, ve kterém se mladík ztratil. Některá pozdější svědectví o tom, že ho někdo někde zahlédl, se nepotvrdila. Žádnou stopu po něm neobjevil ani soukromý detektiv, kterého si najala Mittankova matka. Podařilo se mu alespoň ověřit, že mladík se už po svém zmizení nepřihlásil v žádném lékařském zařízení.

Do pátrání se zapojila i široká veřejnost. Záběry z letištních kamer zhlédlo na Youtube jen do roku 2018 více než 16 milionů uživatelů. Na Facebooku vznikla dodnes udržovaná stránka Findet Lars Mittank (Najděme Larse Mittanka), která udržuje povědomí o případu a snaží se shromažďovat jakékoli nové stopy.

Vzhledem k horkému létu, které tehdy panovalo, je bohužel pravděpodobné, že dezorientovaný Lars na svém zmateném útěku někde zkolaboval a bez pomoci zemřel. Jeho matka však chce stále věřit, že je syn naživu. Různé internetové stránky tak stále vyzývají k jeho hledání a jako prvotní informaci uvádějí, že ztracený Lars Mittank je 180 centimetrů vysoký muž s tmavě blond vlasy. Na levém předloktí má jizvu.