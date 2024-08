Leigh Marine Occhiová. Vlevo fotka z doby, kdy zmizela, vpravo počítačová simulace možné podoby ženy z roku 2014, kdy by jí bylo 35 let.

Pětačtyřiceti let by se nyní dožila Američanka Leigh Marine Occhiová, narozená 21. srpna 1979, jež zmizela za podivných okolností šest dní po svých třináctých narozeninách, ve čtvrtek 27. srpna 1992. V té době žila se svou matkou ve městě Tupelo, jímž se ten den prohnal hurikán Andrew. Leigh toho rána zůstala sama doma, ale přímo z domu zmizela. Když se její matka vrátila z práce, našla dům odemčený a téměř všude byla krev.

Hurikán Andrew, který 23. srpna 1992 udeřil na Bahamy a jižní Floridu, byl jedním ze tří vůbec nejhorších hurikánů v celých dějinách Spojených států amerických. Nad město Tupelo ve státě Mississippi se však ve čtvrtek 27. srpna 1992 přihnal už pouze jeho odeznívající zbytek, o den později jeho řádění skončilo. Ačkoli za sebou zanechal škody v hodnotě desítek miliard dolarů a o život připravil více než 40 lidí, na podivné a dodnes nevysvětlené drama, jež se ten den odehrálo v domě z červených cihel, v němž bydlela třináctiletá Leigh Marine Occhiová, vliv zřejmě neměl.

Všude byla krev

Leigh toho rána zůstala sama doma, protože její matka Vickie Yarbrough Feltonová odešla kolem osmé ráno do práce. Když tam asi o půl hodiny později dorazila, uslyšela o blížícím se hurikánu a o tom, že zřejmě zasáhne Tupelo. Rozhodla se dceři pro jistotu zatelefonovat, aby ji varovala, ale Leigh nezvedala telefon. A nezvedla ho ani po dalších a dalších matčiných pokusech o spojení.

Vickie to nakonec nevydržela a asi po 20 minutách vyrazila z práce domů, aby dceru zkontrolovala. Místo Leigh však narazila na nevýslovnou hrůzu.

„Asi pět minut před jejím příjezdem se aktivovalo automatické otevírání garážových vrat. Když dorazila, zjistila, že vchodové dveře do domu jsou odemčené. Pak si všimla, že na dveřním rámu jsou krvavé skvrny. Vstoupila do domu a zavolala jméno své dcery, ale odpovědělo jí jen ticho. Procházela domovem a narážela jen na další a další hrozivé nálezy,“ píše Emily G. Thompsonová v článku Zmizení Leigh Marine Occhiové na webu Morbidology.

V koupelně našla Vickie krev na ručníku. Vypadalo to, jako by se ji někdo odněkud snažil tím ručníkem setřít.

V Leighině ložnici byly stopy krve na noční košili a na podprsence – vypadalo to, jako by na ně krev kapala seshora, zhruba z poranění nad krkem, jež utrpěla osoba, která je měla na sobě. Byly tam také nůžky, které vypadaly jako potřísněné krví. Stopy krve byly i na podlaze a na stěnách.

Vickie si také všimla, že z ložnice zmizelo několik dceřiných osobních věcí: brýle na čtení, boty a Leighino spodní prádlo. Bylo čím dál zřejmější, že se v domě muselo stát něco strašného.

Marné pátrání

Kolem deváté ráno už Vickie volala do domu policii a všude po okolí se okamžitě rozběhla rozsáhlá pátrací akce. Po celé oblasti byly vylepeny plakáty s Leighinou fotografií a popisem třináctileté 1,65 metru vysoké blond dívky vážící asi 45 kilogramů. Do akce byl nasazen pátrací vrtulník i psi. Nikde ale nebyla po dívce ani stopa.

Vyšetřovatelé se samozřejmě zaměřili i na rodinu. Dozvěděli se, že Leigh Marine Occhiová se narodila v Honolulu na Havaji a že její Donald Occhi a Vickie Feltonová jsou oba déle sloužícími příslušníky armády Spojených států a seznámili se, když sloužili v Kalifornii.

V roce 1981 se ale rozvedli, otec byl přeložen na vojenskou základnu v Německu a matka se s dcerou přestěhovala do Tupela, kde Leigh nastoupila na střední školu. Letní prázdniny občas trávila u otce v Německu, kde spolu jezdili po hradech a zámcích a také podnikali vyjížďky na kolech.

Ačkoli rozvod rodičů je vždy potenciálním motivem pro únos nebo ublížení potomkům, nezdálo se, že by v tomto případě bylo takové podezření opodstatněné. I když se Leighin otec znovu oženil a vyženil i dvě další děti, svou první dceru nadále miloval a ona mu podle všech svědectví lásku oplácela.

Otec na místě

Z Německa se Donald vrátil začátkem 90. let do Států, ale ne nadlouho, protože vypukla válka v Perském zálivu a on byl znovu povolán do služby, aby se zúčastnil operace Pouštní bouře. Vrátil se na jaře 1992 – v době, kdy Leigh zmizela, byl zpátky ani ne šest měsíců a působil ve Washingtonu. Tam ho také zastihla zpráva o tom, že se jeho dcera pohřešuje.

„Bylo to, jako kdyby mě někdo praštil pěstí do břicha. Celý den jsem nevěděl, co v práci vlastně dělám, pořád jsem na to myslel. Nejdříve jsem si říkal, že mohla utéct a že se u mě třeba objeví, proto jsem se nerozjel do Mississippi hned. Celé dny jsem chodil jako omámený a myslel na to, že si pořídím pětačtyřicítku, rozjedu se do Tupela a někoho zabiju, ale pořád jsem nevěděl, koho zabít,“ cituje jeho slova The Criminal Report Blog.

Po dvou týdnech, když už bylo zřejmé, že dcera k němu nedorazí, si vzal v práci volno a přijel do Tupela, aby se zúčastnil pátrání.

„Do Tupela jsem přijel celkem čtyřikrát, poprvé na měsíc, potom vždy na tři nebo čtyři dny. Pokaždé jsem prohledával odlehlé oblasti a sledoval jsem vodítka, která jsem dostal od lidí. Většinou mi to zabralo veškerý čas od úsvitu do soumraku. Poprvé a podruhé mě doprovázeli skvělí lidé z Tupela, při jiných příležitostech jsem šel s jasnovidci ze Spojených států a Japonska,“ vyprávěl Donald.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Fredlyfish4, CC BY-SA 3.0 zoom_in Město Tupelo ve státě Mississippi, kde žila Leigh Marine Occhiová. Právě v době, kdy zmizela, se městem prohnal hurikán Andrew, ten ji ale neodnesl

Novinám The Washington Times se později svěřil také s tím, že už v září 1992 ho několik lidí z Tupela vyzvalo, aby „se blíž podíval na dceřinu matku“. Zaznamenal také zvěsti, že druhý Vickiin manžel Barney Yarborough byl prý na jeho dceru hrubý a že do školy přišla párkrát s modřinami a jednou s monoklem pod okem, přičemž faktem bylo, že Vickie se s tímto mužem rozešla krátce před dceřiným zmizením.

Matka v podezření

Zatímco v ulicích stále ještě probíhalo pátrání po ztracené dívce, krev nalezená v domě byla odeslána do státního kriminalistického ústavu k analýze. Vickie a její druhý, odloučený manžel Barney Yarborough podstoupili vyšetření na detektoru lži. Barney tímto testem prošel a na předmětnou dobu měl navíc alibi. Jako podezřelý byl proto vyloučen. Zemřel nedlouho poté, v roce 1996.

S Vickie to bylo složitější – prošla celkem třemi testy, z nichž dva dělala místní policie a třetí FBI. Všechny naznačily, že žena něco tají a že neříká celou pravdu. Policii to bohužel nebylo moc platné. „Test na polygrafu není u soudu jako důkaz přípustný. Je to dobré vyšetřovací vodítko, ale to je tak všechno,“ uvedl později major Ronny Thomas, který tehdy vedl vyšetřování.

Ani zkoumání krevních stop v domě nikam nevedlo – nepodařilo se prokázat, že ten, kdo tam krvácel, byla opravdu Leigh, protože její krev do té doby nikdo nezkoumal a chyběl srovnávací vzorek. „V roce 1992 bylo testování DNA ještě v plenkách. Policie se musela spolehnout na krevní skupinu. Vyšetřovatelé byli v té době schopni pouze určit, že krev byla typu 0,“ uvádí The Washington Times.

Osm dní poté, co bylo nahlášeno dívčino zmizení, oznámil jeden místní student, že viděl dívku odpovídající jejímu popisu projíždět kolem v náklaďáku. „Ukázalo se ale, že to byl někdo jiný,“ konstatoval Thomas.

Další potenciální nová stopa se vynořila 9. září, když Vickie dostala poštou balíček, v němž byly Leighiny brýle. Nebyl k nim přiložen žádný dopis, žádná žádost o výkupné, žádné vysvětlení – jen brýle.

Vickie předala balíček vyšetřovatelům, kteří ho obratem poslali do kriminalistického ústavu v Jacksonu, protože doufali, že z nalepených známek na obalu dostanou vzorek slin. Byla to ale lichá stopa: známky byly před nalepením navlhčeny vodou, nikoli slinami.

„Měl jsem z toho pocit, že ty brýle mají jen rozptýlit naši pozornost,“ uvedl pro The Washington Times pozdější policejní šéf Tupela Bart Aguirre, jenž v Leghině případu vystupoval jako detektiv zajišťující místo činu. „Kdyby to byl skutečně únos, čekali byste, že toho dostanete trochu víc, ale tohle byly jen ty brýle.“

Lebka na scéně

Po celý rok se případ nehnul z místa, v listopadu 1993 se však znovu drastickým a tragickým způsobem připomněl. Zemědělec Ray Jantz z okresu Chickasaw sbíral na poli sójové boby, a přitom narazil na lidskou lebku.

Hrozivý nález okamžitě putoval na stůl soudního lékaře, jenž porovnal chrup na lebce se zubními záznamy pohřešované dívky a oznámil, že lebka skutečně patřila pohřešované Leigh.

Než ale vyšetřovatelé stačili vyrazit po nové stopě, bylo zase všechno jinak: o dva dny později bylo oznámeno, že se soudní lékař zmýlil a lebka ztracené dívce nepatří.

Později byly nalezeny i další pozůstatky těla a podařilo se je identifikovat. „Tělo nalezené 14 měsíců poté, co zmizela Occhiová, patřilo sedmadvacetileté Pollyanně Sue Keithové z obce Shannon, která byla nezvěstná od března 1993,“ cituje web Newspapers Ancestry dobový článek z novin Clarion-Ledger.

Trvalí podezřelí

V roce 2017 vyšetřovatelé oznámili, že za zájmovou osobu nadále považují dívčinu matku Vickie Feltonovou. „Stále ji nemůžeme škrtnout. Pořád se k ní vztahuje příliš mnoho nezodpovězených otázek. Nevím, jak moc je běžné, že někdo odejde do práce a jen co tam dorazí, usoudí: sice jsem právě od dcery odešel, ale zavolám jí a zkontroluji ji. Proč ji kontrolovala tak brzy poté, co se s ní rozloučila?“ uvedl Aguierre pro The Washington Times.

Jeho argumentace je trochu sporná – jak je známo, to ráno se objevily meteorologické zprávy o tom, že město zřejmě zasáhne hurikán, a v tom případě byl matčin zájem pochopitelný.

Sama Vickie nikdy nepřipustila, že by měla se zmizením své dcery něco společného, a o pachateli si vytvořila svou vlastní teorii. Podle ní měl její dceru na svědomí sexuální násilník a únosce Oscar McKinley „Mike“ Kearns, který žil v té době v Tupelu a navštěvoval stejný kostel jako Leigh a další dívky z tohoto města – přičemž jednu z těchto dívek devět měsíců po zmizení Leigh skutečně unesl a sexuálně napadl, za což byl později odsouzen. Kearns však v roce 2021 ve věku 63 let zemřel.

Tělo Leigh nebylo dodnes nalezeno. Případ zůstává nadále otevřený a každý, kdo má informace o jejím zmizení, má kontaktovat policisty v severovýchodním Mississippi na číslo 800 773-TIPS.