Jde o jeden z nejzáhadnějších zločinů v novodobé americké historii. V únoru 2010 zmizela náhle ze svého domu v kalifornském Fallbrooku čtyřčlenná rodina McStayových. Před deseti lety, v listopadu 2013, byla jejich těla nalezena zahrabána v mělkých hrobech v poušti. O rok později policie dopadla pravděpodobného vraha. Muž byl odsouzen k trestu smrti a čeká na popravu. A stále tvrdí, že je nevinný.

Joseph a Summer McStayovi se svými dvěma syny. Celá rodina záhadně zmizela ve čtvrtek 4. února 2010 | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, San Bernardino County Court, CC BY-SA 4.0

McStayovi byli klasickou rodinou žijící si svůj americký sen. Otec rodiny, čtyřicátník Joseph McStay, podnikal v oblasti zahradních umělých vodopádů a fontán a veškerý volný čas trávil se svou ženou Summer a s jejich dvěma malými syny, čtyřletým Giannim a tříletým Joeym, tedy Josephem juniorem.

„Byla to šťastná a zábavná rodina, jež si krátce předtím vytvořila příjemný a pohodlný život ve Fallbrooku v Kalifornii. Tato komunita se nachází v okrese San Diego a je známá jako přátelská obec. Ale už brzy měla toto poklidné město postihnout katastrofa,“ popsal začátek záhadného příběhu Joe Dziemianowicz z titulu Oxygen True Crime.

Případ dodnes vzbuzuje plno otázek:

Zdroj: Youtube

Rodina byla naposledy spatřena 4. února 2010. Pak ze svého domu najednou zmizela, aniž by komukoli dala vědět.

Chvíli se to nezdálo divné: McStayovi si občas dopřáli kratší volno, v jehož průběhu podnikali i s dětmi výpravy po okolí, takže ani rodičům nebo sourozencům obou manželů to zprvu nepřišlo zvláštní.

Když se ale Joseph ani Summer neozvali svým blízkým více než týden, bylo to McStayovu bratru Michaelovi přece jenom divné. Takhle se Joseph obvykle nechoval, s celou rodinou normálně komunikoval a ozýval se jim vždycky rád. Michael se proto 13. února 2010 zastavil u McStayových doma, aby se poptal, co se děje.

Krvaví bratři Ranesovi: Oba děsili USA, své vraždy ale páchal každý zvlášť

Na zvonění ani volání mu nikdo neodpověděl, jen oba bratrovi psi byli pořád na dvorku. Michael se rozhodl obhlédnout dům a vzadu si všiml otevřeného okna. Když ani tady na jeho hlas nikdo nereagoval, vlezl jím dovnitř.

Uvítal ho prázdný mlčící dům s hnijícími zbytky jídla v kuchyni a s pohozenými slunečními brýlemi Summer McStayové. Trochu ho zamrazilo, ale pořád si říkal, že se ještě nic neděje. Následující den strávil obvoláváním všech společných známých, zda o bratrovi a jeho ženě a dětech něco nevědí. Když to nevedlo k žádnému výsledku, kontaktoval o den později policii a nahlásil jejich zmizení.

Marné stopy

Pátrání po pohřešované rodině vedl úřad šerifa v San Diegu, který poměrně rychle zjistil, že na záběrech z bezpečnostní kamery souseda McStayových se kmitl vůz podobný jejich SUV Isuzu Trooper naposledy 4. února 2010 dvě minuty po tři čtvrtě na osm večer.

Směr pohybu rodinné dodávky napovídal tomu, že odjížděla od domu, nebylo ale zcela zřejmé, zda je to opravdu ona, protože kamera byla namířená na sousedův pozemek a silnici zabírala jen horním okrajem záznamu. Z vozu se tak na záběrech objevila jen část podvozku.

Leták s podobiznami pohřešovaných členů rodiny McStayových, který sloužil při pátráníZdroj: Wikimedia Commons, Summer and Joseph Mcstay, fair use

Auto ale skutečně zmizelo, takže policie po něm vyhlásila pátrání. Brzy nato zjistila, že vůz této značky byl 8. února odtažen z parkoviště v San Ysidro nedaleko hranic s Mexikem. Při prohlídce domácího počítače McStayových policisté zjistili, že informace o cestování do Mexika se objevují mezi posledními vyhledávanými údaji. To nasvědčovalo teorii, že rodina si opravdu vyrazila na přeshraniční výlet a zřejmě ji potkala nějaká nehoda.

Když úřad šerifa zkontroloval kamerové záznamy z hraničních přechodů, opravdu na jednom z nich objevil rodinu připomínající McStayovy, jak překračuje hranice do Mexika. V dubnu 2010 proto zveřejnil hypotézu, že rodina pravděpodobně vycestovala do Mexika z vlastní vůle a teprve tam se ztratila.

Považovala své děti za zombie a zabila je. Jsou teď šťastní, řekla před soudem

Příbuzní a známí rodiny ale o její oprávněnosti od začátku pochybovali: v Mexiku v té době zuřila válka drogových gangů a Joseph se Summer byli podle nich příliš zodpovědnými rodiči na to, aby takovému nebezpečí vystavili své děti.

Pátrání pak na téměř čtyři roky uvázlo na mrtvém bodě. O rodině nikdo nevěděl a nikde se po ní nenašla žádná stopa. Tu a tam se sice vynořilo svědectví, že je někdo někde viděl, ale žádné z nich nikam nevedlo. Až přišel hrůzný nález.

Hroby v poušti

Byl začátek listopadu 2013, když se jeden terénní motocyklista vydal do pouště v okolí města Victorville vyzkoušet zdejší terénní vlny. Ale i když počítal s adrenalinovou jízdou, na to, co protáčející se kola jeho motorky odhalí, připraven opravdu nebyl.

Nejdříve měl pocit, že to je zřejmě nějaký větší kámen. Když se ale podíval blíž, zjistil, že hledí na dětskou lebku.

Vyvraždění osmičlenné rodiny v Utahu: Policie už zná vraha i motiv děsivého činu

Přivolaní policisté rychle objevili dva mělké hroby ukrývající kosterní pozůstatky čtyř lidských těl. Už o dva dny později byly nelegálně pohřbené ostatky identifikovány. Nebylo pochyb – našly se mrtvoly manželů McStayových a jejich dvou dětí.

Těla všech čtyř členů rodiny McStayových se našla až po bezmála čtyřech letech pohřbená v mělkých hrobech v poušti poblíž města Victorville (na snímku)Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Celou rodinu někdo ubil k smrti. Kostra Josepha McStaye měla kolem krku omotaný elektrický kabel, lebka Gianniho nesla stopy nejméně po sedmi těžkých ranách. Pravděpodobný vražedný předmět se našel také v hrobech – byl to půldruhého kila vážící perlík.

Podezřelý číslo jedna

Vyšetřovatelé začali prověřovat možné podezřelé a na jednom z předních míst začal brzy figurovat Josephův obchodní partner, svářeč Charles „Chase“ Merritt, jemuž v den zmizení celé čtveřice, tedy 4. února 2010, volal někdo dvě minuty před půl devátou večer z Josephova mobilního telefonu. Merritt hovor nezvedl a volání přešlo beze vzkazu do hlasové schránky.

Na tom by ještě nebylo nic zvláštního, kdyby záznamy operátora neukázaly, že Merrittův mobil se v té chvíli nacházel právě v poušti nedaleko obou hrobů a že tam zůstal až do následujícího dne. A kdyby tento muž předtím netvrdil, že hovor nezvedl proto, že se právě koukal na film.

Vánoční masakr. Na Boží hod vyvraždil Charles Lawson celou svou rodinu

Detektivové si také vzpomněli, že když ho coby svědka vyslýchali poprvé, asi dva týdny po zmizení rodiny, promluvil o Josephu McStayovi překvapivě v minulém čase, přestože ještě neměl vědět, že je jeho společník po smrti. „Byl to můj nejlepší přítel,“ řekl tehdy.

Začali tedy zkoumat Merrittův trestní rejstřík a jejich podezření zesílilo. Zjistili, že byl v minulosti opakovaně trestán za vloupání a přechovávání kradeného majetku a že v roce 2001 skončil u soudu proto, že na svém tehdejším pracovišti odcizil svářecí a vrtací zařízení.

Přitlačili na Merritta, a ten připustil, že v den zmizení celé rodiny strávil s Josephem více než hodinu, ale jakoukoli vinu na jeho osudu a na vyvraždění celé rodiny popíral. Místo toho tvrdil, že Summer měla problémy s chorobnými záchvaty vzteku a že Joseph trpěl poslední dobou nějakou záhadnou nemocí, která zřejmě vznikla v důsledku manželčiných výbuchů.

Zdroj: Youtube

McStayova rodina potvrdila, že Joseph si na jakousi nevysvětlitelnou chorobu opravdu stěžoval a že Summer se ke svému muži chovala dost majetnicky, ale jinak Merritovy narážky odmítla jako neopodstatněné.

Výslechy dalších McStayových známých odhalily, že podnikatel se chtěl Merritta coby obchodního partnera co nejdřív zbavit; několika přátelům se totiž svěřil, že Merritt odvádí nekvalitní práci a krade z firmy peníze.

Dalším nepřímým, avšak důležitým důkazem se ukázaly stopy svářečovy DNA na volantu SUV McStayových, které se našlo odstavené a opuštěné v San Ysidro – byla to zřetelná indicie naznačující, že Merritt tento vůz řídil. A tak ho vyšetřovatelé začátkem listopadu 2014, rok po nálezu těl, zatkli a obvinili z čtyřnásobné vraždy.

Další podezřelý

Merritt se k činu nepřiznal a před soudem se hájil, že byl naopak prvním, kdo rodinu začal hledat, a že by byl sám nahlásil její zmizení, kdyby to už před ním neudělal Josephův bratr.

Jeho obhájci vyrukovali během soudního procesu s dalším podezřelým, rovněž McStayovým společníkem, a tvrdili, že McStay jej chtěl odstavit na vedlejší kolej stejně, jako se k tomu chystal s Merrittem. Šlo o muže, který McStayově firmě spravoval webové stránky a který poté, co se dozvěděl o ukončení spolupráce, měl McStayovi vyhrožovat, že stránky i na ně navázaný internetový obchod zničí. Obhájci také poukazovali na to, že muž začal inzerovat prodej McStayova podniku.

Záhadné zmizení Marion Barterové: Prodala dům, odletěla. Pak už ji nikdo neviděl

Soudce Michael Smith ale tuto teorii odmítl s tím, že přítomnost motivu ještě nedokazuje vinu. „Soudce uvedl, že žádné věrohodné důkazy, které by spojovaly tohoto společníka se spácháním trestného činu, neexistují – není nic, co by ho spojovalo s domovem rodiny, s opuštěným SUV nebo s hroby. Zato však existují důkazy, že když rodina zmizela, byl tento společník na Havaji,“ uvedla v lednu 2020 ve své tehdejší reportáži přímo ze soudní síně zpravodajka listu The Los Angeles Times Teri Figueroaová.

Smith nakonec uvedl, že indicie proti Merrittovi významně převažují nad indiciemi mluvícími v jeho prospěch. Merritt se ve svém posledním slovu před vynesením rozsudku rozplakal a opakoval, že je nevinný: „Tohle si nezasloužím. Já jsem to neudělal.“ Soudce ale zůstal neoblomný a rozsudek byl drtivý: Merritt byl odsouzen k trestu smrti.

Otázky zůstávají

Odsouzený svářeč putoval do cely smrti, v níž zůstává až dodneška. Trest smrti zatím nebyl vykonán a muž nadále trvá na své nevině.

V roce 2022 byl o celém případu natočen dokumentární seriál Dva mělké hroby, jehož tvůrci se zabývají i otázkou, zda kromě Merritta a správce webu nefigurovali v případu ještě další možní podezřelí. Tvůrci došli k závěru, že ano.

Zdroj: Youtube

„Existuje řada dalších lidí, kteří měli motiv a kteří by potenciálně mohli podezřelí být,“ řekl listu The Independent výkonný producent seriálu Kevin Fitzpatrick.

Mezi těmi, které seriál zmiňuje, figuruje například bývalý přítel Summer McStayové, jenž jí jen pár měsíců před zmizením rodiny poslal e-mail, v němž jí napsal, že ji „miluje navždy“. Bydlel poblíž a jednou byl zatčen za to, že vyhrožuje své sousedce a její dceři.

Kdo zabil rodiče Lizzie Bordenové? Krásku porota osvobodila, pochyby ale zůstaly

Dalším je současný manžel McStayovy první ženy, jenž byl podle dokumentaristů v minulosti stíhán pro násilné trestné činy a údajně vyhrožoval, že McStaye zmlátí a McStayové zavře hubu.

Jediným odsouzeným však zůstává nadále Merritt, s nímž filmaři prostřednictvím 15minutových telefonátů povolených věznicí také opakovaně hovořili. „Neměli žádné přímé důkazy, že jsem ty zločiny spáchal. Že jsem to byl já u nich doma… a že jsem ten, kdo je zabil,“ tvrdil odsouzený svářeč. Rozsudek ale zatím stále platí.