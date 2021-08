Pavel Kopecký | Foto: Archiv Pavla Kopeckého

Talibánci sedí opět pevně v sedle. Netoliko v sedlech repasovaných motocyklů či na korbách rozhrkaných pickupů, s nimiž triumfálně vjeli do Kábulu. I v prezidentského paláci, zatímco dosavadní prezident ulétl do Tádžikistánu. Odkud bude patrně napříště vyrážet na recepce či do světových médií, aby vyprávěl o porušování lidských práv v obnoveném Islámském emirátu Afghánistán.