Taky si ještě pamatujete, jak opozice pořád dokola říkala, že ministr Karel Havlíček prý nezvládne vést dvě ministerstva najednou? No, nejspíš soudili podle sebe, protože je pravda, že jejich ministři často nezvládli vést ani jedno ministerstvo.

Andrej Babiš

je předsedou vlády ČR

Jenže právě Karel Havlíček na dopravě za poslední rok rozjel masivní investice do naší dopravní infrastruktury v takové míře, že naše vláda jako první v historii splní své programové prohlášení k dopravě. A to se navíc dodnes musíme vyrovnávat se smutným dědictvím hlavně ODS, TOP 09, ČSSD a lidovců.„A kdo to tam vypíná?“

Právě tyhle strany vedly dopravu v minulosti, a buď nechaly naše dálnice klidně úplně rozpadnout, takže třeba D1 dnes kvůli nim v podstatě stavíme celou znovu, anebo jejich vlády prostě zastavily investice do dopravní infrastruktury, takže nové dálnice nebo silnice nejen nestavěly, ale ani do budoucna neplánovaly.

Zdroj: DeníkTakže jen malá rekapitualce. Slíbili jsme, že do roku 2021 postavíme 110 kilometrů nových dálnic. Skutečnost? Máme jich 105 kilometrů. Taky jsme řekli, že zmodernizujeme 100 kilometrů dálnic. Skutečnost? I díky D1, kterou doděláme letos v říjnu, jich bude něco přes 100 kilometrů. Dál jsme do roku 2021 taky slíbili rozestavět 180 kilometrů nových dálnic. Skutečnost? Rozestavíme jich 197 kilometrů. A plníme i slib projektu PPP na D4, i ten je hotový a staví se.

Ano, v našem programovém prohlášení máme i slib 130 kilometrů obchvatů. Skutečnost? Stihneme jich bohužel jen 105 kilometrů. Samozřejmě že mě to štve, tenhle náš slib ale nesplníme hlavně díky různým ekologickým teroristům typu Děti země. Ti nás totiž permanentně vydírají a blokují, co se dá, protože prostě jen zneužívají složitosti našich povolovacích procesů.

A na konec mi dovolte ještě takovou malou perličku. Můžete si na ní vzpomenout, třeba až v televizi zase uslyšíte někoho z ODS nebo TOP 09 lhát, že se za Babiše prý nestaví dálnice. Víte, kolik se u nás zahájilo dálnic v letech 2011-14, tedy za vlády ODS a TOP 09? V průměru neuvěřitelných 200 metrů ročně. My jen letos zahájíme 91 kilometrů. To jen pro srovnání.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.