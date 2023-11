Andrej Babiš | Foto: Deník / Martin Divíšek

Antibabiš musí být, i kdyby na chleba nebylo. Přesně tímto heslem se evidentně řídí pan Bartoš a jím vedené ministerstvo pro místní rozvoj. To je totiž v pirátském džihádu proti mně ochotno poškodit studenty, školy i kraj a navrch zatížit státní rozpočet. Fialova vláda a celá pětikoalice jede Antibabiše, ať to stojí, co to stojí.

Andrej Babiš

je poslanec a předseda hnutí ANO

O čem mluvím? Bartošovo ministerstvo se svévolně rozhodlo neproplatit z fondů EU techniku několika odborným zemědělským středním školám ve Středočeském a Moravskoslezském kraji jen proto, že nejlepší podmínky pro traktory a další stroje určené k výuce nabídla a následně vyhrála soutěž jedna ze stovek firem Agrofertu.

Stalo se tak na základě otevřeného výběrového řízení, ve kterém vyhrála nejlevnější nabídka. Ministerstvo ale ukázalo studentům dlouhý nos a školám, respektive krajům jako jejich zřizovatelům, vzkázalo, ať si techniku zaplatí. Bartošovi úředníci se ohánějí pofidérním a účelovým výkladem zákona o střetu zájmů prý k nákupu došlo v době, kdy jsem byl premiérem.

Nesmysl je to nejen z pohledu evropského a hlavně českého práva. Zákon o veřejných zakázkách překlopil do českého práva směrnici EU, která neumožňuje automaticky vylučovat jakéhokoli dodavatele. To by totiž znamenalo narušení hospodářské soutěže.

Nebo mi opravdu chce někdo tvrdit, že v roce 2018 jsem neměl nic jiného na práci než ze Strakovy akademie nařizovat lesnické škole, aby koupila traktor od Agrofertu? Nebo chce pan Bartoš říct, že školy měly v duchu řádného hospodáře koupit stejnou techniku dráž? Nedivím se, že Středočeský a Moravskoslezský kraj se rozhodly Bartošovo ministerstvo zažalovat.

Vždyť se podívejte, jak to vypadá na italské Lampeduse, kam letos dorazilo už skoro 70 tisíc nelegálních migrantů. Azylová řízení musíme podle vzoru Austrálie provádět mimo území EU. Migranty, kteří v Evropě nemají co pohledávat, musíme důsledně vracet do zemí jejich původu. Vnější hranice EU musíme bedlivě střežit a obehnat ploty. A především každá členská země EU si musí zachovat právo rozhodovat, kdo v ní bude žít.

Zdroj: DeníkNa tomto případu se názorně ukazuje, jakou osobní a mimořádně podlou hru hraje nejen Bartošovo ministerstvo, ale Fialova vláda jako taková. Ostatně jen kvůli jedné z firem Agrofertu zvyšuje pětikoalice od příštího roku DPH u řezaných květin na 21 %. Fakt, že zdraží svatby, promoce nebo i pohřby, a ještě to podpoří inflaci, vládní politiky vůbec nezajímá.

Přepisování pravidel, ohýbání zákonů, poškozování občanů i ekonomiky, jen aby se pomstili Babišovi. To je modus operandi Fialovy vlády. Místo toho, aby vláda hájila české zájmy a Brusel zažalovala, že kvůli účelovému výkladu našeho zákona o střetu zájmů krátí ČR peníze, na které má země nárok, s radostí připraví státní rozpočet o peníze a způsobí daňovým poplatníkům škodu.

Protože Babiš.

Spor se školami je tak jen dalším trapným mementem, kam je pětikoalice ochotná klesnout, jen aby poškodila Babiše.

