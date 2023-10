Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. | Foto: Deník / Attila Racek

V poslední době se často mluví o tom, jak to bylo s Green Dealem, tedy Zelenou dohodou, nebo ještě lépe se Zeleným údělem, což je asi nejpřiléhavější označení. Kdo nás tedy do toho uvrtal?

Fascinuje mě, že i ti, od nichž bych znalost věcí očekával, a myslím tím hlavně některé komentátory a politology, to občas mají trochu popletené. Nechce se mi totiž věřit, že by záměrně ohýbali fakta.

Richard Brabec

bývalý ministr životního prostředí

Green Deal byl na počátku jeho projednávání ze všeho nejvíc politickou deklarací s obecným závazkem, že budeme snižovat evropské emise a chránit životní prostředí. A k tomu se Česká republika přihlásila. Dnes bychom se ve stejné situaci zachovali stejně, protože problémem není závazek, problémem jsou zvolené nástroje. Tehdejšímu premiéru Babišovi a jeho vládě se navíc podařilo vyjednat rekordních více než tisíc miliard korun na energetickou transformaci země, prosadit jádro jako bezemisní zdroj nebo dosáhnout toho, aby snížení emisí do roku 2030 o 55 % byl celounijní průměr, a ne povinnost každé země, protože každý má logicky startovní čáru jinde. Takto to dávalo smysl a dává ho i z dnešního pohledu. Problém ale vznikl později.

Dopady v ekonomice

Ďábel se totiž skrývá v detailu, a ty ďábelské detaily s obrovskými dopady na naše životy se schvalovaly až v rámci balíčku Fit for 55, a to už za vlády Petra Fialy. Tehdy se z obecného závazku stala ideologická šílenost s potenciálem zničit ekonomiku naši i evropskou.

Mnozí si určitě pamatujete, jak před volbami současný premiér Fiala hřímal, že je nutné bezpodmínečně odmítnout zákaz spalovacích motorů nebo řešit vysokou cenu emisních povolenek.

Další recese na cestě

A jak to dopadlo pod českým předsednictvím za vlády Petra Fialy? Přesně naopak! Zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory byl schválen od roku 2035, emisní povolenky budou rozšířeny i na bydlení a osobní auta, což nutně znovu zvýší ceny energií i pohonných hmot, bylo schváleno další snížení množství emisních povolenek na trhu, což samozřejmě zvedne jejich cenu, a také průmysl dostane méně povolenek zdarma. Za to a mnohé další vláda obdržela pochvalu před nastoupenou jednotkou od zeleného guru EU Timmermanse.

EU ve svých současných plánech bohužel vsadila všechno na snížení emisí za každou cenu, tedy i za cenu ztráty konkurenceschopnosti a zchudnutí svých občanů. EU podlehla doslova aktivistickému zelenému šílenství. To povede nejen ke zdražování základních životních potřeb, ale i k dalšímu snížení energetické i potravinové soběstačnosti.

Zdroj: DeníkA to všechno přitom s velmi nejistým přínosem pro klima. Vývoj globálních emisí v posledních letech jasně ukazuje, že Evropa sama klimatickou změnu nezastaví a ostatní největší globální původci emisí toho pro blaho planety zdaleka tolik nedělají. Green Deal ve své současné podobě povede pouze k přesunu emisí skleníkových plynů do jiných částí světa, navíc s vyššími emisemi. Na globální klima to ale bude mít jen zanedbatelný pozitivní vliv, pokud vůbec nějaký. Zatímco dopad na konkurenceschopnost, zaměstnanost a životní úroveň obyvatel zemí EU bude velmi negativní. Už dnes je to jasně vidět na elektromobilitě, kdy americká Tesla, ale hlavně čínské automobilky začínají drtit evropský automobilový průmysl, donedávna evropskou chloubu.

Řešení existuje

Aby tedy postoj hnutí ANO zazněl jasně a jednou provždy se snahou chránit životní prostředí a svět, ve kterém žijeme, naprosto souhlasíme. Je třeba ale dát ideologii stranou a dělat to se zdravým rozumem. Taková cesta totiž také existuje, ale mám pocit, že se o ní téměř nesmí mluvit. Ta cesta znamená, že si nezničíme průmysl, ekonomiku a nestaneme se zcela závislými na zemích, které ochranu životního prostředí neřeší vůbec.

