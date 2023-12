Andrej Babiš | Foto: Deník / Martin Divíšek

Když něco chodí jako kachna, plave jako kachna a káchá jako kachna, bude to kachna. Takže i kdyby Piráti tisíckrát tvrdili, jak chtějí bojovat s ilegální migrací, jak s ní nesouhlasí a jak budou bránit Českou republiku a Evropu, pravda je úplně opačná. Piráti dlouhodobě migraci podporují. Vítačství prostě mají v krvi.

Důkazů je spousta. Předseda Bartoš už v roce 2009 snil o světě bez hranic. „Mig- race je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i v Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ říkal tehdy. V roce 2016 se zase účastnil demonstrace na podporu uprchlíků, kterou svolali levicoví extremisté z Antify. Bartoš se tehdy zabalil do jejich vlajky.

To bylo samozřejmě v době, kdy ho ani ve snu nenapadlo, že se ocitne ve veřejné funkci, takže mluvil pravdu. Dnes ilegální migraci a uprchlické kvóty odmítá, ale jak praví jedno anglické přísloví, levhart nikdy nemění své skvrny.

Andrej Babiš

je předsedou hnutí ANO

Nejde jen o Bartoše. Například v roce 2015 dnešní senátorka Šípová horovala za migrantské kvóty a říkala, jak se na uprchlíky těší. Někdejší poslanec Kopřiva vykřikoval na Karlově mostě „uprchlíci, vítejte“ a bývalý pražský primátor Hřib měl v roce 2017 uprchlíky za virtuální problém.

Promigrantská DNA u Pirátů vždy vyplave na povrch. Není to tak dávno, co europoslanec Peksa tvrdil, že národ je umělá abstraktní konstrukce. Ostatně právě on patří k těm nejhorlivějším zastáncům migračního paktu EU. Tedy paktu založeného na povinné solidaritě (tedy narůžovo nalakovanými kvótami), který protlačila v Bruselu proti zájmům ČR Fialova vláda.

Minulý týden jsme se od propagátorky drog a europoslankyně Gregorové dozvěděli, že veškerá migrace je legální, že lidé mají právo se volně pohybovat po celém světe, že Afričané budou migrovat do Evropy a že ČR si na ukrajinské uprchlické krizi vyzkoušela, že zvládne odbavit ještě víc migrantů.

A aby toho nebylo málo, ministr zahraničí Lipavský se neúspěšně snaží veřejnosti nalhávat, že migrační pakt EU je vlastně úspěch, že Brusel nám kvůli Ukrajincům nebude cpát migranty z Afriky a Blízkého východu a že se vlastně Fialova vláda řídila mandátem naší vlády.

Zdroj: DeníkTo je samozřejmě nesmysl a stále opakovaná lež. Naše vláda vždycky bojovala proti ilegální migraci, společně s Viktorem Orbánem a ostatními premiéry V4 jsme v červnu 2018 pohřbili na Evropské radě povinné uprchlické kvóty. To až Fialova vláda tuto mrtvolu nechala vstát z hrobu za potlesku Pirátů. Vzhledem k tomu, že pánové Fiala a Rakušan migraci vůbec neřeší a nechávají pobíhat po ČR ilegální migranty bez omezení, nečeká nás nic dobrého.

Boj proti ilegální migraci je pro hnutí ANO klíčový. Pokud se znovu dostaneme do vlády, ještě proti ní přitvrdíme nový, přísný azylový zákon, více kontrol, deportace ilegálů, konec migrační turistiky a klidně i ploty na hranicích, pokud to bude vyžadovat bezpečnost lidí naší země. Nechceme, aby se Česko vydalo ve šlépějích západoevropských států, které ilegální migrace rozežírá zevnitř. Blízkovýchodní a afričtí migranti nejsou žádný virtuální problém, ale reálné ohrožení naší kultury, zvyků a způsobu života, ať už Piráti tvrdí cokoli.

