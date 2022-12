Já vím, že prezident není zaměstnanec, ale nedávná „aféra“, která vyvolala zájem mnoha lidí, totiž případ hostinského, který obdržel od úřadu práce nemalou pokutu jen proto, že ve svém inzerátu hledal „servírku“, nikoli „servírku-ra“, nebo snad „číšníka-ci“ či jakousi anonymní „obsluhu“ (neboť čert ví, co tam vlastně mělo být „správně“ uvedeno), čímž prý diskriminoval muže, vyvolala řadu otázek a snad i povzdechnutí nad tím, v jakém světě to dnes vlastně žijeme.

Stanislav Křeček

je veřejný ochránce lidských práv

Nemyslím, že za vše mohou úředníci příslušného úřadu. Jde jen o špičku ledovce, který podle mého názoru jen „zmrazuje“ naši obecnou představu o tom, co je správné a rozumné, čím by se naše životy měly řídit a co (a to zejména!) by mělo být nejen obecně známé, ale i obecně akceptovatelné. V pohostinství u nás pracuje tolik žen i mužů, že přítomnost obsluhy jakéhokoli pohlaví se nejen nemůže nikoho dotýkat, ale podle mého názoru nemůže ani diskriminovat. Ale třeba se mýlím.

Pokud však existuje obecnější představa o potřebě „nediskriminovat“ různá pohlaví obecně i ve veřejném vyjadřování, není volání po „spravedlivějším a reprezentativnějším“ prezidentovi diskriminací kandidátek na tutéž funkci? Budeme v příštích volbách podle těch pravověrných volit „poslance -nkyně“ ? A co ti denně přibývající queer lidé, kteří se necítí být ani mužem, ani ženou tedy ti označující se jako „ ono“?

Opravdu se nám líbí takový svět?

