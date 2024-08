Když se vláda pokusila v létě co možná nejvíce bez povšimnutí schválit „český Green Deal“, její pokus nakonec překazila média, která na to upozornila. Co ovšem již trochu zapadlo, bylo to, že tato opatření stejně nakonec v nějaké podobě schválena budou, protože jsme se k tomu již zavázali. Lépe řečeno – zavázala nás k tomu právě Fialova vládav době svého evropského předsednictví.

Jinými slovy, zatím došlo jen k odkladu přijetí „českého Green Dealu“. Ať už jej schválí současná, nebo příští vláda, stejně začne platit nejpozději od roku 2027. Nepovšimnuto však zůstalo věcí mnohem více. V současnosti se mnoho lidí nesprávně domnívá, že český Green Deal je „jen“ otázkou emisních povolenek na pohonné hmoty nebo na vytápění budov. Jenomže to je velký omyl.

Jednou z dosud veřejností málo vnímaných částí Green Dealu je něco, čemu se říká ESG. Dobře si tuto zkratku zapamatujte. Uslyšíte totiž o ní ještě mnohokrát a bude to stále častější!

Markéta Šichtářová

je ekonomka a publicistka

Mnoho lidí zaměňuje výraz „ESG“ za „ESG reporting“. ESG reporting ovšem není samotné ESG, je to jen jeho nástěnka, podobně jako v 80. letech všude ve školách a na úřadech visely nástěnky oslavující VŘSR – Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Krom toho že ESG reporting plní roli propagační nástěnky, slouží také jako účinný nástroj k několika dalším věcem:

Zaprvé je to forma uskutečňování permanentního dohledu nad každou firmou, zda jedná v souladu s ideologií Green Dealu. Představte si to podobně jako povinnost podávat daňové přiznání, aby finanční úřad měl nástroj, jak kontrolovat, že platíte daně.

Zadruhé je to forma byrokratického nátlaku na malé a střední podniky, v jejichž silách není ESG reporting plnit, a tak jsou dotlačeny k tomu, vyklidit trh a nechat ho napospas velkým, které ty nástroje mají – pro společnost o tisíci zaměstnancích nehraje velkou roli, zda najme další tři zaměstnance, kteří budou vyplňovat ESG hlášení. Pro malou firmičku to je ovšem nemožné. Můžeme to tedy vnímat jako formu konkurenčního boje.

Zatřetí je to nástroj, jak donutit i malé firmy a jednotlivce jednat podle greendealovské ideologie. Velké korporace totiž zakazují, aby jejich subdodavateli byly subjekty, které ESG neplní. Pokud tedy chcete obchodovat s obchodním partnerem, musíte v rostoucí míře plnit ESG a reportovat o tom, jinak si v byznysu neškrtnete.

A co tedy tento ESG reporting je? Je to vyplňování složitých hlášení o tom, jakou máte jako firma uhlíkovou stopu, kolik zaměstnáváte minorit, zda jste dostatečně genderově neutrální, jaký máte vozový park a další a další věci. Zkrátka jak plníte jednotlivé oblasti ideologie.

Například dnes má každá větší a v budoucnu i menší společnost zákonem danou povinnost reportovat o přímých a nepřímých emisích CO2, které budou sloužit jako podklad pro emisní povolenky, které budou zavedeny již v roce 2026. Je povinné do reportu kromě emisí vyplnit přesný název obchodního partnera včetně kontaktních údajů. Tato informace vždy patřila k obchodnímu tajemství. Aby společnosti byly schopné reporty vyplnit, EU poskytla koeficienty k výpočtu přímých a nepřímých emisí.

Povinnost pro všechny

Od července tohoto roku už tyto údaje musí každá větší společnost chtít i po svých obchodních partnerech. A když obchodní partneři nejsou schopni tyto informace poskytnout, třeba protože jde o malou firmičku, která to prostě neumí, musíte začít obchodovat s někým jiným. Pro zboží dovážené ze třetích zemí se uhlíková stopa bude jednoduše odhadovat. A na základě toho bude muset každá dovozní firma platit uhlíkové clo. Asi si umíte představit, jak veškeré zboží zdraží.

Analogie s vyplňováním daňového přiznání je velmi přesná; také daňové přiznání si ředitel či majitel firmy obvykle nevyplňuje sám, ale musí k tomu většinou najmout účetní. Najímání dalších nesmyslných byrokratických zaměstnanců vyplňujících bizarní tabulky, potvrzující chování podle bizarní ideologie, samozřejmě také zdraží zboží a služby ještě navrch nad zdražení dané emisními povolenkami a uhlíkovým clem. Oficiálně budou tito lidé sice zaměstnanci v soukromém sektoru, fakticky jsou to ale promarněné pracovní síly, vyhazování peněz soukromých firem na fiktivní problémy.

Čínský skóring

Výsledkem je jakási známka z ESG chování. Podobnost s čínským sociálním skóre není náhodná, protože toto JE princip čínského sociálního skóringu. ESG hlášení vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2022/2464. Plynou z ní povinnosti, které počínaje rokem 2025 dopadají nejprve na všechny větší firmy a od roku 2026 na malé a střední firmy obchodované na burze. Jenomže neradujte se, že se povinnostem vyhnete, pokud máte ještě menší firmu. V takovém případě totiž musíte nařízení plnit také, pokud chcete obchodovat s firmou větší, jinak jejím obchodním partnerem být nemůžete.

V tuto chvíli je již nastartován aktivistický sektor, který hodlá vydělávat na radách, jak ESG reporting plnit. Pokud předpisy nesplníte, ztrácíte přístup nejen k dotacím, ale hlavně k bankovním službám i k obchodování s jinými společnostmi.

