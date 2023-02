O Vánocích jsme s partnerem dostali hru Mluvme spolu. Je to „hra, ve které neexistují správné nebo nesprávné odpovědi na otázky a ve které jediným pravidlem je otevřenost“. A tak jsme ji hned večer začali hrát. Jednou z otázek, kterou jsem si vytáhla, bylo: jakou superschopnost bych chtěla mít. Jako zvědavá osoba a hltačka příběhů bych chtěla umět slyšet myšlenky ostatních, odpověděla jsem hned. Můj partner i jeho maminka se mému přání velice podivili a řekli mi, že je to děsivé. Že přece nechci vědět, co všechno si lidé myslí. Nějaká ta cenzura v tomto smyslu přece jenom není od věci.

Potom se večer zvrtnul a vlastně vyšlo najevo, že můj partner se necítí dobře. Nakonec jsem z něj jako z chlupaté deky vytáhla, co mu vadí. Byl to dárek, který ode mě dostal. Špunt do lahve se zaječí hlavou, který udrží víno déle svěží. Jenže partner víno skoro nepije a dárek mu tedy nepřipadal moc praktický. Mně zase jeho dárek připadal praktický až moc. A hlavně jsem si chtěla dál myslet, že jsme si dali hezké dárky. Pochopila jsem, že vlastně nechci vědět všechno, co si kdo ve skrytu duše myslí.

Potřebuju mobil, mami

A jak je to vlastně s těmi dárky? Zaslechla jsem, že v některých rodinách už si dělají tabulky, do kterých si přesně píšou, co kdo chce dostat, včetně značky a velikosti. Někde si zase dávají už jen poukázky, faktury, někde dokonce už jen peníze. Kouzlo Vánoc.

Řekla jsem, že to takhle nechci. Že některé věci jsou nepraktické, ale jsou hezké. Navíc ani není potřeba si pořád něco dávat. Vlastně mi pořád přijde škoda, že se všechny ty peníze na dárky minulých Vánoc neinvestovaly do Ukrajiny. A nechci vědět, co si o tom myslíte.

A tak když jsem pak znovu přemýšlela nad tou superschopností, kterou bych chtěla být obdařena, uvědomila jsem si, že vlastně o nic takového nestojím. Nesmrtelnost? Telepatie? Supersíla? Supersluch? Teleportace? Neviditelnost? K čemu? Mým snem je schopnost příští Vánoce partnera překvapit dárkem, ze kterého bude nadšený a u nějž nebude řešit jeho praktičnost.

