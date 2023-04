Ombudsman pro lidská práva Stanislav Křeček | Foto: se svolením Stanislava Křečka

Nemíním zde nyní řešit problémy alkoholismu těch, kteří ve věku mladistvých konzumují v restauracích a hospodách alkoholické nápoje, ale chci se vyjádřit k aktuálnímu „problému“, který je v poslední době v centru pozornosti především na sociálních sítích a nejrůznějších medií.

Normální občanská veřejnost má podle mého názoru a podle ohlasů na sociálních sítích v této záležitosti většinově jasno.

Především bych rád zdůraznil, že jde o specifický „český“ problém. V jiných demokratických zemích o žádný problém nejde, věc je ku spokojenosti veřejnosti dávno vyřešena a nápisy na hotelích nebo restauracích zakazující vstup s dětmi žádné vášně nevzbuzují a úvahy o nějaké diskriminaci nikoho ani nenapadnou.

Slyším-li tedy váženého pražského advokáta hovořit o tom, že pokud majitel restaurace předem zakáže vstup dětem, jde o hlubokou diskriminaci, pak musím konstatovat, že vážený kolega se mýlí.

Každý podnikatel má právo vymezit rozsah své činnosti, a tedy každý majitel restaurace nebo hotelu má, a to i podle judikatury Nejvyššího soudu (!), právo rozhodnout, zda se chce zaměřit na klientelu vyžadující spíše klidné prostředí, nebo na rodinám otevřený prostor s dětskými koutky a hračkami.

I naše Česká obchodní inspekce zde podle mého názoru užívá přespříliš široký výklad pojmu diskriminace.

Naopak za velmi diskriminační bych považoval nyní někdy doporučovaný, prý jakýsi kompromisní stav, kdy by majitel mohl z restaurace vykázat rodiče se „zlobivými dětmi“. Bylo by nepřípustné, aby záleželo zcela na úvaze majitele stanovit, které dítě již „zlobí“ a které dosud ne. Svobodná vůle by zde měla dostat přednost před vším ostatním: vůle majitelů, rodičů i těch, kteří chtějí v klidu posedět.

Obě skupiny lidí by přece měly mít možnost vyhledat to, co jim nejlépe vyhovuje, a nikoli jim pod záminkou falešného pojetí „lidských práv“ vnucovat způsob života, který si nepřejí.

