Kvůli zachování alespoň částečné duševní rovnováhy jsem si coby psychoterapeut-amatér předsevzal nečíst diskuse pod články na „internetech“. Přiznat se k vyhýbání diskusi by ještě před nějakými pětadvaceti třiceti lety, kdy jsme možnost svobodné diskuse získali, vypadalo až nedůstojně.

Svět netu a sítí ale obsah termínu „diskuse“, stejně jako pojem „přítel“, dost posunul a oba termíny zrelativizoval. A tak dnes můžeme poměrně přesně odhadnout, jak bude diskuse k danému tématu a v tom kterém zdroji vypadat, jaké budou zaznívat argumenty, jakou gramatikou budou prezentovány či jakou hloubku faktické znalosti souvislostí a také kolik nenávisti ponesou.

Kravaťák s batůžkářem už zmizeli

Mé předsevzetí nečíst diskuse však stále selhává ve třech tematických oblastech. Od vypuknutí epidemie covid-19 od konce roku 2019 se neudržím a po očku sleduji diskuse nově se probudivších virologů, epidemiologů a vakcinologů. Hodně z nich před rokem a půl rozšířilo svůj akční rádius a s podobnou emotivitou, kulturou a vášní vplulo do diskusí o válce na Ukrajině. Mou třetí masochistickou libůstkou jsou diskuse o haváriích motorkářů.

Lotři v černém

Sám pár desítek let na motorce jezdím a u těchto diskusí se trochu zastavím. Ať je diskutovaná zpráva sebekratší a obsahuje minimum detailů, nebo je naopak jasně řečeno, že motorkář byl na hlavní a nedostal přednost, nebo že mu cestu zkřížilo auto bez ukazujícího blinkru, většina diskutérů intuitivně ví, že motocyklista jel určitě moc rychle. Tak rychle, že se „najednou objevil“. Dělají to přece všichni motorkáři. Navíc určitě páchl, dělal rámus a byl oděn v černém, aby nebyl vidět: „Zrovna dneska jsem jednoho takového lotra viděl…“

Na motorce jezdí z nejrůznějších, ovšem vždy zavrženíhodných důvodů. A za bouračku si proto může sám. Kdo by se zatěžoval tím, že meziročně kolísá zavinění smrtelných havárií motorkáře s autem kolem „půl na půl", ne všichni motorkáři rychlost překračují a že zdaleka ne všichni „autaři" rychlost dodržují, používají blinkr a mají auto ve skvělém technickém stavu. Netrapme se detaily, přece my „všichni slušný lidi" víme, jak to je, vykoledoval si to sám!

Zdroje nenávisti

A tak by mě zajímalo, zda existuje, krom společného jmenovatele zaujaté zloby, evidentní vlastní frustrace, stupidní generalizace a sebejistého „nám nikdo nic nenamluví“, ještě nějaký další průnik těch tří skupin diskutérů. Sociální, osobnostní, intelektuální… Covid není a vakcínou nás zabíjejí, na Ukrajině se brání Rusko a já jsem Chcimír a všichni motorkáři jsou škodná!

První dvě témata byla a jsou spolumediována profesionálními trolly, to třetí, motorkářské, je ovšem autentickým produktem upřímného přesvědčení, a proto i dobrým studijním materiálem pro případnou analýzu zdrojů nenávisti ve společnosti.

