Nějak se to v poslední době v české ekonomice makroekonomicky nedaří: Tržby v maloobchodě se v září meziročně reálně snížily o 4,0 %. Hodně nepříjemné je, že maloobchodní tržby klesly meziročně už sedmnáctý měsíc v řadě. To znamená, že ani nízká srovnávací základna loňského roku automaticky neznamená nárůst tržeb. Dnes stejně jako před rokem domácnosti neutrácejí za to, co k životu nutně nepotřebují. Už loni se zdálo, že útraty jsou utlumené na naprosté minimum. Ale nebyly. Za další rok ještě klesly.

Přitom nezaměstnanost zůstává relativně nízká, takže nezaměstnanost vinit nemůžeme. Jenže domácnostem nyní svítí červená kontrolka znamenající obavy z budoucnosti kvůli vysoké inflaci. Právě proto tržby za nepotravinářské zboží klesly o 5,9 %, zatímco za potraviny klesly „jen“ o 4,1 %. Výdaje za jídlo se totiž omezují hůř, tady už pomůže jen orientace na slevy a na nižší kvalitu. Na druhé straně tržby za pohonné hmoty vzrostly o 4,5 %. Soustavný růst tržeb za pohonné hmoty trvá už od letošního března.

Když půjdeme do ještě detailnějšího členění, tak tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví meziročně klesly o 16,1 %, aneb většina lidí letošní zimu přečká v kabátu z loňska. O 10,0 % ale klesly i tržby s výrobky pro domácnost, o 8,4 % s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, a o 6,1 % tržby s počítačovým a komunikačním zařízením. Ve všech těchto oblastech se odkládají větší nákupy a kupuje se hlavně to, co je nutno obměnit, protože to dosloužilo. Tržby klesají dokonce u farmaceutického a zdravotnického zbožím o 3,0 %. Tady se dá šetřit třeba na potravinových doplňcích a vitamínech. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby sice také klesly, ale jen o 0,8 %.

Tržby rostly v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky, a to o 12,8 %. V tomto případě jde o jednu z mála oblastí, kde jsme ochotni překousnout nárůst cen a vyloženě nešetříme. Upřímně řečeno, ekonomický analytik si s vysvětlením této položky neví moc rady, protože se logice všech ostatních dosti vymyká.

Každopádně čím víc budou v české ekonomice v dalších měsících slábnout inflační tlaky, tím víc se bude moci maloobchod nadechnout. Jenomže šetření se domácnostem už dostalo pod kůži. Na návrat maloobchodu do normálu si počkáme ne několik měsíců, ale spíš několik čtvrtletí. A až to bude číselně vypadat na růst, bude to spíš jen optický jev, kterému pomůže nízká srovnávací základna. Sázíme na to, že maloobchod v součtu roku 2023 klesne o 5 %. Příští rok by měl maloobchod růst o 3 %.

Zdroj: DeníkAby to ovšem nevyznělo nesprávně: Český maloobchod není izolovaný problém. Je to jen ilustrativní příklad. Důkazy o ekonomickém zpomalování vidíme všude: V říjnu oproti září přibylo v Česku osobních bankrotů i insolvenčních návrhů. Ceny nemovitostí pokračují v poklesu. V Německu zrychlil pokles průmyslu. Také u nás byl propad průmyslové produkce v září výraznější, než se čekalo. Akciové trhy po pouhých dvou obchodních dnech optimismu obnovily propad. To jsou jen namátkové rysy počátku tohoto týdne. Závěr je jasný: Ekonomika dál zpomaluje. Dno ještě nenašla.

