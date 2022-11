Markéta Šichtářová

je ekonomka

A ono se nám bohužel daří hůře. Podle statistiků hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně klesnul o 0,4 %. Meziročně sice ještě rosteme, ale tempo růstu výrazně zhubnulo a růst je už jen statistickou hříčkou. Konkrétně meziročně česká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla o 1,6 %. Tedy ne že by nás mezikvartální pokles mohl překvapit. Horší ale je, že tento výsledek je ještě horší, než se v průměru čekalo.

Víc informací o tom, v kterých konkrétních oblastech ekonomika brzdila, se teprve dozvíme časem. I tak je ale zřejmé, že za mezikvartálním poklesem HDP stojí nižší domácí poptávka. Přesněji řečeno, výdaje na spotřebu domácností pokračují v poklesu už čtvrté čtvrtletí v řadě. Přitom právě spotřeba domácností byla v posledních letech nejvýznamnějším tahounem růstu ekonomiky. Ne však už více. A to má hned několik důvodů.

Tak zaprvé takzvané reálné mzdy, tedy mzdy po odečtení inflace, se jen za druhé čtvrtletí snížily téměř o deset procent. Chudnou domácnosti, chudnou i firmy. Zkrátka zisky firem ani výplaty od zaměstnavatelů nestíhají ani zdaleka kompenzovat vysokou inflaci. A zadruhé zmiňme ještě alespoň výrazné zvyšování úrokových sazeb České národní banky neboli zdražování úvěrů. To jednak vede k tomu, že dlužníkům zůstane méně peněz po zaplacení splátek dluhů, jednak to také znamená, že už není tak snadné rozšoupnout se při nákupech na úvěr. A všechny tyhle popsané nepříjemnosti budou pokračovat i v dalších měsících.

Finanční pnutí má nové dějství

Leckdo by tady možná zmínil coby důvod chudnutí i drahé energie, ale jen pro pořádek poznamenejme, že tenhle důvod už je zabalen ve zmíněné škatulce „inflace“.

Tato čísla jsou zatím jen začátek. Inflace sice už moc neporoste, ten nejhorší inflační nárůst máme už za sebou, to ale neznamená, že firmy budou schopné růst cenové hladiny kompenzovat zvyšováním mezd. Nebudou. A tak i nadále se lidé budou cítit chudší a chudší. A to je bude nutit pořád víc a víc omezovat výdaje. Nehledě na to, že lidem budou docházet i úspory, které ještě před rokem touto dobou byly na rekordní výši, do dnešního dne se notně ztenčily a brzy se dostanou a dlouhodobé minimum.

Je tedy jasné, že česká ekonomika míří do recese, protože také čtvrtý kvartál roku 2022 přinese mezikvartální pokles ekonomiky. A o recesi mluvíme, pokud ekonomika poklesne dva kvartály po sobě.

Zdroj: DeníkNemá smysl se toho bát, samotný strach, který není doprovázen nějakou sebeobranou, je nanic. Má smysl o tom vědět, být na to připraven – a přijmout nějaká preventivní opatření. Zaměstnanci závislí na platu by neměli moc rozhazovat, naopak nyní je čas pro všechny případy šetřit na horší časy. Živnostníci by měli počítat s tím, že další tři nebo čtyři měsíce budou tvrdší, lidé budou méně nakupovat, opravovat i nově kupovat budou jen nezbytné věci. Podnikatelé by se měli zaměřit se svou výrobou nebo se službami buď na hodně levné a nezbytné služby a výrobky, anebo naopak na luxusní, protože pořád tu bude existovat skupina dosti bohatých lidí. Ti, kteří dostanou největší zásah, budou lidé ze střední třídy. A tomu se musí podnikatelé zavčasu přizpůsobit.

