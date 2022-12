Hlavou mi prolítla podoba několika psychopatů, jejichž manipulativní jednání plíživě dostalo jejich partnerky do pasti, ve které pak vězely roky.

„Nejsem sice mediálně známá tvář, ale s Jirkou se dobře známe, takže…“

„Přiznám se, že původně měla být hostem herečka Dana Batulková, která nemůže, a vy jste nás napadla hned jako druhá,“ řekla slečna produkční.

„Díky za upřímnost, přijdu ráda.“

Máme se sejít v lobby hotelu Olšanka. Na dveřích je obrovská cedule: „Dnešními hosty charitativního večírku organizace Neplač jsou Jiří Štrébl a Kateřina Tučková.“

Doufám, že se s Kateřinou nebudeme prát o židli, a objednávám si grog. Servírka se zatváří kysele, že musí vařit vodu.

Eva Turnová

je hudebnice a spisovatelka

Za chvilku vejde do místnosti Jirka, servírka na něj zaměří svůj pohled a celá se rozzáří.

„Přišel jste si sem natočit díleček seriálu?“

„Nepřišel.“

„A podepsanou fotku byste pro mě náhodou neměl?“

„Ale to víte, že měl.“

„A Evo, ty promiň za tu Tučkovou, prý jsi je napadla až jako třetí.“

„V pohodě, za to si od tebe vezmu taky fotku.“

Beru si od Jirky fotku s podpisem a běžíme do konferenční místnosti.

Akce byla skvělá, moderátor připravený a empatický, členky organizace samé fantastické a velkorysé ženy. První charitu mám za sebou.

Druhý den volá neznámé číslo, ozve se slečna:

„Dobrý den, kamarádka sbírá podpisy známých osobností a dala mi na vás číslo, že prý byste jí mohla pomoct.“

„A jak přesně bych jí mohla pomoct?“

„To já nevím,“ řekla slečna.

„Já už vůbec ne.“

„A nejste to náhodou vy?“

Zdroj: Deník

„Po včerejšku už možná jo. Těžko říct. Podepsat se vám samozřejmě můžu, a mám tady náhodou dokonce podepsanou fotku Jiřího Štrébla…“

„Fakt? Z toho seriálu? Tak to bude bohatě stačit!“

Volá Jirka, kterého pobavím čerstvou historkou.

„To zní trochu jako násilí na ženách v praxi, co? Jsem rád, že to bereš s humorem. A prosím tě, víš, co? Neplač!“

