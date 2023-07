Premiér Andrej Babiš | Foto: Deník / Martin Divíšek

Migrační pakt EU může obhajovat jen úplný šílenec, který nevidí za nejbližší roh. Tato dohoda počítá s relokací minimálně (!) 30 tisíc blízkovýchodních a afrických migrantů ročně a za každého odmítnutého migranta stanovuje pokutu minimálně (!) půl milionu korun, také ročně. Horní limit neexistuje. Česká republika tak za pár let bude dost možná ročně muset přijímat tisíce afrických a blízkovýchodních migrantů, nebo bude Bruselu platit jako mourovatá.

Občané mají šetřit, a stát ne?

Andrej Babiš

je poslanec a předseda hnutí ANO, podnikatel

Když se na Evropské radě naskytla panu Fialovi příležitost postavit se po bok polského a maďarského premiéra a celé tyto narůžovo přelakované kvóty shodit, zachoval se jako vždy postavil se na stranu Bruselu a proti České republice.

Byli jsme tak svědky bizarní situace, jak zájmy ČR hájili Mateusz Morawiecki a Viktor Orbán, zatímco Petr Fiala horoval za tuto skandální a velmi nebezpečnou dohodu.

Pana premiéra během půlročního předsednictví vůbec nenapadlo chtít po Bruselu 40 miliard korun, které naši daňoví poplatníci zaplatili za půl milionu ukrajinských uprchlíků. Probral se až poté, co jsem ho k tomu opakovaně vyzýval. A místo aby se teď spojil s V4 a začal prosazovat zájmy našich občanů, dál dělá přesně to, co chtějí bruselští zelení promigrační fanatici a ničí společnou pozici V4, se kterou jsme společně v roce 2018 zablokovali kvóty. Teď jsou zpátky a jediné, co si EU do závěrů dala, byla vágní formulace, že je odhodlána posílit podporu pro ukrajinské uprchlíky.

Biden: Putin prohrává válku v Iráku

Bohužel pan Fiala má plamenné řeči jen doma, v Bruselu vždy sklapne podpatky a je tvárný jako horký vosk. Všichni máme v živé paměti, jak před volbami pan premiér sliboval, že nedopustí zákaz výroby spalovacích motorů nebo bude bojovat proti emisním povolenkám. Během českého předsednictví EU, kdy na to měl vliv, udělal pravý opak protlačil zákaz výroby klasických aut a uvalil emisní povolenky na domácnosti a osobní automobilovou dopravu. Nebojoval proti likvidační Euro 7 a ani jednou nepožádal o svolání Evropské rady, kde by řešil problémy celé Evropy. Nikoho tedy nemůže překvapit, že se snaží všechny přesvědčit, jak je ten nebezpečný migrační pakt pro nás výhodný.

Kdybych byl premiérem, nikdy bych na takovou skandální dohodu nepřistoupil. Jenže k tomu je potřeba nebýt eurohujer a bojovat za ČR. Od nástupu do funkce pan Fiala ani jednou nevyužil možnost blokace v rámci jednomyslného rozhodování Evropské rady, aby prosazoval zájmy českých občanů.

Zdroj: DeníkTrvám na tom, že jediné řešení ilegální migrace je mimo Evropu. Musíme pomáhat lidem v Africe a na Blízkém východě v jejich zemích. Musíme bojovat proti pašerákům i na ně navázaným neziskovkám. Lodě s migranty nesmí vůbec vyplout.

Vždyť se podívejte, jak to vypadá na italské Lampeduse, kam letos dorazilo už skoro 70 tisíc nelegálních migrantů. Azylová řízení musíme podle vzoru Austrálie provádět mimo území EU. Migranty, kteří v Evropě nemají co pohledávat, musíme důsledně vracet do zemí jejich původu. Vnější hranice EU musíme bedlivě střežit a obehnat ploty. A především každá členská země EU si musí zachovat právo rozhodovat, kdo v ní bude žít.

Jak chutná moc bossům pětikoalice

Osobně nevidím sebemenší důvod, proč by Česká republika měla pykat za krátkozraká a chybná rozhodnutí západoevropských politiků, kteří nekontrolovanou migrací z Blízkého východu a Afriky destabilizují své vlastní země.

To není strašení, ale realita. Odmítání migrantů z naprosto odlišného kulturního prostředí není projevem nedostatku solidarity, ale pudu sebezáchovy.

Hořící ulice francouzských měst jsou toho důkazem. Uvědomuje si to každý kromě pana Fialy.

