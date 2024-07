Vědu jsem začal dělat už před 54 lety. V roce 1970 jsem začal pracovat v laboratoři doc. Jana Kocourka na Přírodovědecké fakultě UK. Brzy jsme společně přišli na úplně novou metodu izolace biochemicky zajímavých proteinů, tzv. lektinů.

Výsledky jsme v následujících šesti letech publikovali v prestižních světových časopisech. Moc jsem potom chtěl na katedře biochemie zůstat. Ale psal se tehdy „normalizační“ rok 1977, a tak jsem po odmítnutí vstupu do komunistické strany musel odejít.

Ukázalo se ale paradoxně, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Byl jsem totiž přijat na Ústav molekulární genetiky ČSAV. Podmínky pro vědeckou práci tam byly mnohem lepší a politické tlaky menší než na fakultě. Začal jsem tam pracovat na zajímavých imunologických projektech; jeden z nich vedl rychle k publikaci v asi nejprestižnějším světovém vědeckém časopise Nature.

Po osmi letech jsem se dostal na roční pobyt do laboratoře profesora Jacka Stromingera na Harvardově univerzitě. Pracoval jsem tamv jedné z nejlepších imunologických laboratoři na světě, šéf byl skvělý, kolegové v laboratoři přátelští. V okruhu 300 metrů ode mě pracovalo asi pět nositelů Nobelovy ceny. Měl jsem obavy, že tam mezi světovou vědeckou špičkou neobstojím, ale ukázalo se, že mé vzdělání i praktické laboratorní dovednosti byly dostatečné.

Věda po listopadové revoluci

Po návratu do Prahy jsem začal přednášet na Přírodovědecké fakultě a vést své první studenty. Po listopadové revoluci jsme všichni byli opojeni svobodou, ale 90. léta byla pro naši vědu těžká, protože na vědu zbývalo jen velmi málo peněz. Zabývali jsme se tenkrát objasňováním mechanismů funkcí bílých krvinek. Podařilo se nám sehnat si několik mezinárodních grantů, které nám pomohly toto obtížné období docela dobře přežít.

Navázali jsme několik úspěšných mezinárodních spoluprací a postupně objevili řadu důležitých molekul imunitního systému. Naše práce měla velmi dobrý mezinárodní ohlas a některé vedlejší produkty našeho základního výzkumu, tzv. monoklonální protilátky, byly (a jsou) i dobře prakticky využitelné.

Václav Hořejší

je imunolog, mikrobiolog a biochemik

V roce 2005 jsem se na 12 let stal ředitelem ústavu. Měl jsem nejprve na starost výstavbu nové budovy ústavu a také jeho důkladnou reformu a posléze ještě velký projekt BIOCEV, v jehož rámci byl v obci Vestec nedaleko za hranicemi Prahy vybudován a moderně vybaven velký výzkumný areál.

Celkové náklady byly kolem 2,5 miliardy korun, z nichž většina pocházela z prostředků EU.

Dnešní problémy

Když se ohlédnu o 30 až 40 let zpět, je dnešní úroveň nesrovnatelně lepší. Naše laboratoře jsou dobře vybavené, je v nich spousta zahraničních studentů, takže základní komunikační řečí je angličtina. Horší je to ale se mzdami – ty se za posledních 10 let zvýšily jen nepatrně, což odrazuje kvalitní zahraniční zájemce.

Před 25 lety se začalo stále více prosazovat financování na základě výzkumných grantů – finance se přidělovaly na projekty, které zvítězily v soutěžích organizovaných grantovými agenturami. Tehdy to byla velice pozitivní novinka. Postupně ale došlo k tomu, že většina nákladů je pokrývána z těchto krátkodobých grantů, takže vědci tráví příliš mnoho času sepisováním grantových projektů a většina z nich je frustrována velmi nízkou úspěšností, danou nikoli nízkou kvalitou projektů, ale nedostatkem peněz. Z férové soutěže se tak stává jakási loterie.

Samostatnou kapitolou jsou záležitosti kolem vědeckých publikací. Veřejnost nahlédla trochu pod pokličku tohoto rendlíku před několika týdny, když se propíraly články některých politiků v tzv. predátorských časopisech.

Současný systém se stále více jeví jako neudržitelný a je pravděpodobné, že se v něm brzy dočkáme velkých změn. Ty by mohly vést k omezení současného přehnaného sepisování zbytečných, málo významných publikací a eliminaci těch proslulých predátorských časopisů.

Zajímavou součástí vědeckého života je popularizace. Naštěstí se můj obor (imunologie) popularizuje snadno – je nejen vědecky zajímavý, ale má blízko k prakticky důležitým aplikacím. Zajímavá byla v tomto ohledu nedávná doba covidová. Vystupoval jsem tehdy v médiích a brojil proti překvapivě intenzivní protivědecké kampani různých dezinformátorů. Moji protivníci neuznávali základní argument, že když velká většina vědců doporučuje určitá protiepidemická opatření, především očkování, je racionální se jimi řídit. Je mi líto, že tolik lidí důvěřovalo spíše šarlatánům než odborníkům…

Čeho si nejvíc cením

Samozřejmě jsem především rád, že jsem se za svých doposud více než 50 let práce ve vědě podílel na řadě kvalitních výsledků základního výzkumu. Podstatě vědecké práce je ale vlastní, že téměř všechny výsledky jsou rychle překonávány novými objevy. Je to tak správné – věda prostě pádí kupředu.

Jsem proto rád, že jsem přispěl i k něčemu trvalejšímu – vybudování moderní a dobře vybavené budovy ústavu a následně velkého výzkumného centra BIOCEV. A jsem také velmi rád, že naše laboratoř během posledních tři desetiletí vyprodukovala dlouhou řadu cenných výzkumných nástrojů zvaných monoklonální protilátky. Mnoho z nich pak komercializovala biotechnologická firma Exbio, která před 30 lety povstala z velmi skromných začátků z našeho ústavu, dnes má přes 100 zaměstnanců, roční obrat kolem 250 milionů korun (skoro vše z exportu do zahraničí) a stále roste (já ji ale bohužel nevlastním).

