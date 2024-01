Petr Kolman | Foto: se svolením Petra Kolmana

Nedávno mne rozčilil „mamlas“, který tvrdil, že zpřísnění držení zbraní by prý ohrozilo biatlon. I kdyby to byla pravda, jako že není, co má větší hodnotu: patnáct životů mladých lidí, nebo pár medailí? Nic proti sportu, nicméně někteří lidé jako by ztráceli absolutně soudnost.

Petr Kolman

je právník a publicista

Připomeňme, že zákeřný útočník na Filozofické fakultě použil opravdu široký arzenál zbraní. Mezi nimi i samonabíjecí pušku. Jak je možné, že pachatel držel osm zbraní? Neměl by se omezit počet legálně držených zbraní? A je nutné, aby byly povoleny vysoce účinné útočné zbraně, jako je samonabíjecí puška?

Nesamozřejmost

Asi nejen mne napadá, kde student fakulty (žijící údajně jen z nahodilých brigád na pražském letišti) vlastně vzal čtyři sta tisíc korun na zbraně a příslušenství? Navíc ještě navštěvoval střelecké kurzy. S černým humorem by se dalo říci, že na zbraně dostal množstevní slevu nebo je koupil se slevou na „ISIC“. Jistě, i čtyři sta tisíc se dá vydělat na brigádách, ale to by člověk nesměl utratit ani korunu za nic jiného.

Scestné argumenty

Rovněž tak nelze pochopit argumentaci, že nožem či lukem se dá také zavraždit nevinný člověk. Ano, to jistě lze, ale ne patnáct nebo šestnáct osob naráz a další osoby vážně zranit. Takové srovnání je perfidní rétorický faul jako z učebnice manipulativní rétoriky. Ani sám Machiavelli by se za takovou manipulativní argumentaci nemusel stydět.

Za drzost nutno pokládat argumentaci „autem“. Kdy prozbrojařští vykutálenci tvrdí, že auta také zabíjejí. Tak je zakažme jako zbraně… Ano, při provozu též umírají lidé, ve většině kvůli nedbalosti řidičů či občas i kvůli souhře nešťastných náhod nebo technických závad. Nicméně nezapomínejme, že auta denně převážejí miliony lidí do práce, za zábavou, za blízkými, vozí zboží a materiál, takže jejich využití má rozumný a předvídatelný smysl. Naopak beze zbraní se dá žít. Miliony lidí ostatně nikdy nevystřelili ze samonabíjející ani jiné pušky a žili spokojené životy. Cestovat naopak potřebujeme všichni.

Naději si ničíme sami

Zdroj: DeníkJe podivné, že pro držitele střelných zbraní dnes nejsou ze zákona povinné psychotesty. Praktický lékař si sice může vyžádat u specialisty psychologické vyšetření, avšak povinné de lege lata (dle účinného práva), žel, nebylo a není. Opakovaně se o možnosti zavedení povinných „psychozkoušek“ mluví, ale krev ve Vltavě teče, káva na konferencích se pije, odborná právní řeč se vede, jenže dosud se psychotesty do návrhu změny zbraňové legislativy (de lege ferenda) nedostaly.

I když je mi jasné, že zde naštveme spoustu rádoby svobodomyslných lidí, byly by povinné psychotesty minimálně jednou za dva nebo tři roky opravdu namístě. Samozřejmě testy vysoce erudované a účinné, nejen formální „testíky“, aby se neřeklo. Lidský život je nejvyšší hodnota a nutno ji chránit, i když třeba někomu vezmeme část jeho pohodlí.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.