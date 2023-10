Martin Vopěnka | Foto: se svolením Martina Vopěnky

Nedá mi to: Já ty miliardy investované do zbraní nevidím rád. Jakkoli jsou zbraně nutností, obzvláště v dnešní době, je to zároveň promarněná příležitost pro nás, pro lidstvo. Co všechno bychom za ty peníze, které jdou celosvětově na zbrojení, mohli dokázat. Prodloužili bychom aktivní délku dožití, zastavili odlesňování a plundrování moří, pokročili v moderních technologiích, odstranili bychom chudobu a nevzdělanost…

Martin Vopěnka

je spisovatel a nakladatel

Samozřejmě, nejsem a nemohu být pacifista, když po zeměkouli chodím s lidmi, jako jsou Putin nebo Si Ťin-pching. Navíc, kdyby to nebyli oni, nejspíš by se našel někdo další. V osmi miliardách obyvatel můžeme o moudré planetární vládě jenom snít. K takové moudrosti člověk prostě ještě nedospěl a možná pro ni ani není stvořený máme přece svá ega, své sobecké a mnohdy protichůdné programy přežití. Kdo vsadí na pacifismus, toho ostatní nejspíš sežerou.

Vyhozené peníze

Přesto je dobré vidět, jak velká tragédie pro nás pro všechny je tahle válka na východ od nás. Tedy pro všechny s výjimkou zbrojařů.

A pak jsme tady my Češi uprostřed Evropy, nepříjemně blízko mocenské sféře imperialisticky smýšlejícího Ruska. My Češi s naší armádou, o které můžeme na základě historické zkušenosti soudit, že do skutečně existenčních bojů vedených přímo na našem území nejspíš nikdy nezasáhne. Jistě, mějme bojeschopnou armádu, ovšem armádu moderní, štíhlou a inteligentní.

Uhni!

Navyšování rozpočtu ministerstva obrany o desítky procent mi přijde prostě příliš. A nehledejte v tom, prosím, průsečík mých názorů s panem Okamurou. Jeho totiž vedou k odmítání naší bojeschopnosti úplně jiné pohnutky. Mně je těch peněz akorát líto, protože navzdory tomu, co se děje, je považuji za peníze vyhozené. Něco jiného by bylo, kdybychom všechny ty zbraně poslali rovnou na Ukrajinu. Pak by splnily svůj účel: Posloužily by obraně svobody. A co víc: Opravdu by se z nich střílelo.

Ani americké stíhačky F-35 mně osobně orgasmus nepřivodily. Fakt ne. Za jak dlouho že taková stíhačka přeletí naši zemi? Za 15 minut? Ještě bych chápal, kdybychom jich koupili 8 nebo 12. Ale 24? Budou vůbec někdy najednou ve vzduchu?

Možná problematice jen málo rozumím. Usuzuji podle citu. Říká mi, že mnohem užitečnější pro naši budoucnost by bylo budovat nevelkou, avšak velmi kreativní armádu. A prioritně podporovat vědu, školství, vzdělání. Vychovat z našich dětí sebevědomé, moudré a respektující Evropany, ctící hodnoty jako spravedlnost, soucit, sounáležitost… Což by se posléze odrazilo i na výkonnosti armády. Věřím, že právě tohle naší zemi dlužíme.

