Kamarád mi jednou vyprávěl, jak k nim domů na Slovensko přijel na návštěvu vzdálený příbuzný z Maďarska, který neuměl slovensky ani slovo. Komunikace byla obtížná. Překvapivě nejvíce si s ním rozuměla devadesátiletá babička, která mu dlouhé hodiny něco vyprávěla. Když se jí na to ptali, odvětila: „To nevadí, že mi nerozumí, ale je jediný, kdo mě poslouchá.“ Výzkumy napříč Evropou ukazují, že 20 procent lidí má pocit, že jim nikdo nenaslouchá. Pocit, že nás druzí nechtějí chápat, zažíváme všichni.

Dívat se jejich očima

Tomáš Jindříšek reklamní a marketingový expert

Přitom pochopit druhou stranu automaticky neznamená, že musíme jejich pravdu přijmout. Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu, před několika lety objížděl obce v republice a mluvil s lidmi o pozitivních přínosech Evropské unie. Řada lidí s ním nesouhlasila. Nicméně velká část jeho odpůrců oceňovala, že za nimi opravdu přijel, že se s nimi normálně baví, nepoučuje je, naslouchá jim a vnímá, co lidem vadí. Prostě zkoušel se na to dívat jejich očima.

Jestli lidem něco opravdu vadí, pak je to pozice nadřazeného mentora, který bez empatie tlačí vlastní argumenty bez ohledu na to, zda jsou v dané situaci relevantní, nebo ne.

Léta se u nás učilo, že autority jsou autority a že je lépe nad věcmi moc nepřemýšlet a přijímat věci tak, jak jsou. Dneska jsme se dostali do opačného extrému, kdy každý má potřebu se vyjadřovat ke všemu a vrstvit vlastní argumenty hlava nehlava.

Hlasy Deníku. Když argumenty nefungují, tak je přidej!

Před časem jsem v rámci jednoho školení zadal účastníkům cvičení, kdy měli vymýšlet způsoby, jak přimět druhé, aby vyzkoušeli nějaký produkt. Jeden z účastníků přišel s nápadem na restauraci, kde podávají výhradně vegetariánské hamburgery. Autor si vzal za úkol přesvědčit okolní masožravce, aby to alespoň vyzkoušeli. Moc se mu to nepovedlo. Začal totiž přednáškou o škodlivosti masa a záchraně planety. Rozpačité reakce z řad publika si vysvětlil po svém a o to usilovněji své argumenty tlačil. Ve svém zápalu si nevšiml, že úkolem bylo nalákat lidi, aby jeho nový, jedinečný a chutný hamburger vyzkoušeli, a ne je přesvědčit o svém názoru na maso. On očekával konflikt, a tak se do něj preventivně pustil, aniž by se ujistil, že ten konflikt opravdu existuje. Účastníků testu jsem se pak ptal, jestli by do toho šli – většina řekla, že rozhodně ne. „Čím déle mluvil, tím větší jsem měl pocit, že si o mně myslí, že jsem blbec. Do té restaurace bych nešel už z principu,“ nechal se slyšet jeden z účastníků.

Rozpovídají se

Mám ve zvyku pokládat lidem otázku „Jak se máš?“. Ptám se tak všech, často i neznámých lidí, jako jsou taxikář nebo prodavačka. Někteří lidé řeknou to první, co jim slina na jazyk přinese. Když na ně i potom upřeně hledím nebo pokládám další otázky, možná je to zaskočí, ale většinou, když vidí, že mě to upřímné zajímá, rozpovídají se. Je celkem jedno, zda odpovídají zdvořile, nebo spustí o svých problémech. Mám rád, když jim to nakonec zvedne náladu, protože vidí, že je poslouchám. A já se dozvím, co zrovna řeší. Okoukaly to i moje malé děti. A když jsem je ten trik naučil, funguje i na mě. Považuji za nezbytné učit se vidět svět očima druhého. Někdy to stačí slyšet, ale někdy je třeba si to zažít!

K dokonalosti to dotáhla jedna ředitelka luxusního hotelu. Té přijde pohled druhýma očima tak důležitý, že nechá každou novou pokojskou užít si celý víkend v jednom z hotelových pokojů. Protože učit se dívat na svět očima druhých má větší hodnotu než účet za pokoj v nejdražším hotelu na světě.

