S Jardou Duškem jsem se seznámila v době, kdy jsem udělala jistou ukvapenost ve snaze zbavit se traumat z dětství. Místo toho jsem ale na pár měsíců ztratila půdu pod nohama.

„No a co se ti přesně děje?“ zeptal se Jarda.

„Nejsem si jistá, kam celá tahle situace povede, a hlavně kdy to období skončí.“

Eva Turnová

je hudebnice a spisovatelka

Jarda mi tehdy řekl: „A co je ti do toho? My se pořád snažíme náš život interpretovat. Vzpomeň si, když jsme byli malí. Přemýšleli jsme o tom, co děláme? Nebo co by bylo vhodné, abychom dělali? Prostě jsme to dělali. Anebo jsme klidně nedělali nic, chovali jsme se, jak jsme chtěli. Jsi pořád tady, takže je jasný, že život tě má rád, stojí při tobě, neřeš už ani to svoje nepovedený dětství. Tím, co se stalo, pohnoj strom bódhisattvy a jdi dál.“

Nevěděla jsem, kde je ten strom a jak se hnojí, ale věděla jsem, že když budu naslouchat sobě, bude všechno v pořádku, a že ten pocit mi pomohl zprostředkovat někdo, kdo mě ani nezná, ale myslí to dobře. Navíc jsem měla ze setkání radost, což mi pomohlo asi nejvíc.

Zvonivé faux pas

Radost mám, i když občas zajdu na představení „Vizita“ a vidím uvolnění, s nímž si Jarda hraje se slovy a nechává promlouvat dítě v sobě.

Jenomže tvář, která je známá, často zaplatí svou daň v podobě nelítostné kritiky: Jak to, že nechodí bos vždycky, když hlásá, že máme chodit bosi? Jak to, že jezdí drahým autem a chová se nespoutaně, když hlásá, že máme žít obyčejně?

Protože není dokonalý, někdy působí pokorně, jindy jako samožer, který ale vždycky říká, co si myslí, a to je dneska vzácné. Je to člověk, který vidí věci v souvislostech, jenomže když z nich někdo vysekne jeho jednu větu, což je strašně nefér, logicky se spustí vlna kritiky. Tohle funguje spolehlivě, protože lidi, aby se vyhnuli sami sobě, raději řeší ostatní. A sledovanost pořadu raketově stoupá.

Dušek neřekl, že nemocní trpící rakovinou se mají přestat léčit běžným způsobem. Řekl něco, co lidi může motivovat a zamyslet se nad tím, jestli vedou spokojený život. To je přece dobrá zpráva, i když to řekl razantně.

Nad Jardou se naštěstí nedá vyhrát, protože on nebojuje. Rozhodně bych si radši nechala poradit od něj než od většiny jeho rozhořčených kritiků.

