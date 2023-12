Evžen Korec | Foto: se souhlasem Evžena Korce

Traduje se, že jsou svátkem klidu a míru. Časem, kdy by měl člověk zpomalit a zamyslet se nad hodnotou života. Líbivá hesla doprovázející blížící se vánoční svátky se pěkně vyjímají na reklamních sloganech, ve skutečnosti to už dávno neplatí. Všeobecný shon a stres každoročně korunují veřejné zabíjení kaprů přímo v ulicích vánočně vyzdobených měst, při nichž po zbytečném utrpení umírají miliony živých tvorů. Vánoční kapři jsou odsouzeni k čekání na smrt namačkáni jeden na druhého v malých kádích, ve kterých se nemohou hýbat a mají nedostatek kyslíku. Je načase dát této komunistické tradici jednou pro vždy sbohem.

Hned zpočátku musím uvést, že nebojuji proti vánočním tradicím. Oproti obecným představám totiž hromadné zabíjení ryb na Vánoce není žádnou staletou tradicí, rozšířilo se až v padesátých letech minulého století. Tedy v době nejtěžších zločinů komunismu, k nimž si troufnu zařadit i tento barbarský zvyk, který v jednadvacátém století nemá co dělat.

Nejde přitom o žádnou malichernost. Každoročně se v Česku vyloví kolem 18 tisíc tun kaprů, což představuje zhruba 30 milionů zvířat. Drtivá většina z nich, konkrétně 85 procent, se prodá před Vánocemi. Krutému zacházení jsou tak v předvánoční dny vystaveny miliony živých tvorů, kteří by přitom vůbec trpět nemuseli. Ale k tomu se ještě dostanu. Nejprve si popišme, jak taková cesta kapra na štědrovečerní stůl vlastně vypadá.

Kapr běžně tráví zimu u dna rybníka ve stavu podobném zimnímu spánku, při němž se mu zpomalí metabolismus. Vánoční kapr však takový komfort nemá, z nutného odpočinku ho ruší neustálé lovení a převozy. Konec života nakonec stráví v otřesných podmínkách, při nichž neskutečně trpí.

První utrpení přichází už při výlovu, při kterém se nešetrnou manipulací zraní spousta ryb. Některé dokonce těmto zraněním podlehnou. Pokud toto násilné vytržení z přirozeného prostředí kapři přežijí, nemají ani zdaleka vyhráno. Místo prostorného rybníku musí trávit spoustu dnů a týdnů v mnohem menších sádkách namačkaní na ostatní spolutrpící. Ani to však není nic proti miniaturním přeplněným kádím, v nichž bez možnosti volného pohybu kapři doslova přetrpí poslední dny života.

Čtyři vánoční kapři z deseti mají smůlu v tom, že nejhorší týrání na ně teprve čeká. Zákazníci si je totiž živé přenáší do svých domovů. Tyto vodní živočichy nosí v igelitových taškách, v nichž se pomalu ale o to krutěji dusí. Představte si, jak by bylo vám, kdyby vás někdo násilím ponořil do vody a ještě vám přes hlavu přetáhl igelitový pytlík. Moc komfortně byste se v těchto posledních minutách života jistě necítili.

Zcela špatně je také vypouštění kaprů do vany, kde mají přečkat poslední chvíle před smrtí. Čerstvě napuštěná voda z kohoutku totiž obsahuje chlor, který rybě poškodí sliznice a nervovou soustavu. Navíc je voda ve vaně mnohem teplejší než voda ve venkovní kádi, což rybě způsobí velký tepelný šok. Přirovnal bych to k tomu, jako když otužilec vyleze z ledové vody a rovnou bez jakékoliv přípravy, snad jen s menším přidušením, vleze do rozpálené sauny, z níž ale nemá možnost úniku.

Zdroj: DeníkZcela brutální a nepochopitelný je krvavý zvyk zabíjet kapra přímo před očima kupujících včetně dětí. Žádné jiné zvíře takhle veřejně v otřesných podmínkách nezabíjíme. Nebo jste někde u nás viděli hromadně v ulicích podřezávat kuřata, vepře či krávy? Nehledě na to, že usmrcování ostatních hospodářských zvířat se řídí přísnými regulacemi a smí se provádět jen v pečlivě kontrolovaných jatkách. U kaprů však kruté a krvavé zabíjení v nehygienických podmínkách prosincových ulic prováděných často nevyškolenými brigádníky stále tolerujeme. Osobně tento zvyk považuju za úchylný a nechápu, že ho Češi nakupováním kaprů u pouličních stánků stále podporují.

V současné době, kdy je v obchodech dostatek čerstvých ryb nejen na Vánoce, ale po celý rok, je hromadné vraždění kaprů zmrzlými rukami prodejců naprosto zbytečné. U ryb v obchodech máme větší jistotu, že nemusely prožít konec života v brutálních bolestech, ale byly usmrceny humánně a co nejšetrněji. Ostatně i jejich maso je pak díky tomu kvalitnější.

Jsem rád, že se dosud lhostejný postoj veřejnosti k tomuto zbytečnému utrpení milionů ryb mění. Už před dvěma roky na to upozornila Komerční banka ve spolupráci s influencerkou Lucií Zelinkovou, o rok později se přidal i obchodní řetězec Lidl, který právě s odkazem na zlepšení wellfare zvířat zakázal prodej živých kaprů před svými prodejnami. Podpořit ukončení tohoto utrpení může kdokoliv z nás. Ochránci zvířat ze sdružení Compassion in World Farming (CIWF) předali poslankyni a místopředsedkyni výboru pro životní prostření Kláře Kocmanové petici s více než desetitisíci podpisy žádající úplný zákaz prodeje živých ryb. Připojit se k této iniciativě lze na webových stránkách rybolove.cz.

Obavy, že lidé přijdou o možnost koupit si na vánoční stůl rybu, jsou liché. Čerstvé ryby se už dávno prodávají ve spoustě obchodů a nejsou jen doménou specializovaných rybáren. Rybáři navíc budou mít díky spolupráci s obchody zajištěný celoroční odbyt a nebudou muset spoléhat jen na pár dnů v roce jako nyní. A my všichni si budeme moci užít Vánoce jako opravdové svátky klidu a míru bez krvavého stínu milionů umučených živých tvorů.

