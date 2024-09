Jak vypadá dnešní venkov? Nejprve ty lepší zprávy: hasičárny nově postavené, rekonstruované nebo aspoň omítnuté šedočervenými barvami, obecní úřady mají nový ohoz. Ve větších obcích a v městečkách svítí oranžové markety, v nichž seženete čerstvé zákusky, které pamatuju z dětství. Skoro v každé vsi vietnamská večerka, jejíž otvírací doba uspokojí i největší workoholiky. Na rozdíl od krajských měst, v nichž dominuje alkohol, jsou ty venkovské všestrannější. Hrábě, biče, olejovky, pruty na ryby, šicí potřeby, vejce, sušenky, sýry, kytky na hřbitov.

Daniela Kovářová

je nezávislou senátorkou a prezidentkou Unie rodinných advokátů

Kdo českým venkovem jen projíždí, zná asfaltové cesty a maximálně pumpy, motoresty či restaurace u větších měst. Nevidí, co je za první řadou domů. Nevědí, že na kraji každé vesnice je travnaté fotbalové hřiště a u něj hospoda nebo aspoň stánek s občerstvením. Neví, že skoro v každé vsi je dětské hřiště s novými prolézačkami nebo cvičiště pro seniory s pohyblivými madly. Nezaregistruje lavičky či místa pro setkávání, opékání špekáčků, produkce malých kapel, venkovní diskotéky a grilovačky. Neví, že v mnoha vsích jsou parčíky, knihovny, školy a školky, kaple, kostely, rozcestníky a historická návrší. Všude možně po venkově jsou rozesety rozvaliny hradů, zámky, sýpky, pivovary či středověká opevnění. A projíždějící hlavně nevidí, kdo je dnes tvůrcem venkovského dění.

Někdy starosta nebo vedení obce, častěji několik nadšenců, kteří organizují pivní slavnosti, jarmarky, dětské dny, pálení čarodějnic, lampionové průvody, sjíždění řek veselými plavidly, ochutnávky nádivek a vánočního cukroví, výstavy dětských prací, koncerty, charitativní bazárky, obecní bály a hasičské závody všech věkových kategorií. Kdo jen projíždí, mine pozvánky na místní akce, které se neinzerují v tisku ani na Facebooku. Stačí vyvěsit papírový letáček týden před akcí v místním koloniále, aby se o něm dověděli všichni, kteří na akci mají přijít. Zatleskat je taky třeba všem sportovním kroužkům, které cepují obecňátka od školkových let. V jakých sportech se tu soutěží nejčastěji? Vyhrává fotbal, ale oblíbená je i národní házená, atletika, tenis av mém senátním obvodu dokonce na jednom místě trénují softball.

Někdo tvrdí, že se vesnice vylidňují, a je schopen dodat příslušná čísla a celostátní statistiky. A přesto na svých cestách jižním Plzeňskem vidím nové vypiplané domky i celé čtvrti. Pořád se někde buduje a něco opravuje. A mezi těmi malými obcemi a vesnicemi se klikatí silničky s novými povrchy, bíle olemované a hezky vyspravované.

Kdy je venkov vyhasínající

A teď pár slov o té odvrácené straně. Existují i místa, kam se noví lidé příliš nestěhují. Bodejť, když tam společenský život dávno uhasl, když zavřela poslední hospoda, výčep nebo pohostinství. Vesnice, kde nikdo nic neprovozuje, kde nejsou ani tři do mariáše, kteří by uspořádali něco společenského, je tichá a v noci vypadá, jako kdyby ji odpojili od elektřiny. Za dne nevidíte na cestičkách a na zahradách ani živáčka. Nemáte kde svlažit hrdlo ani se pobavit či koupit kolu nebo nabíječku do telefonu. Místní lidé se nemají kde scházet, a proč taky, když není, kdo by je spojoval.

Za vyhaslé vesnice nemůže starosta ani žádný jeden jediný člověk. Prostě se tam nenašla parta lidí, kteří by místní obyvatele rozhýbali, inspirovali, vybudili z jejich letargie. Kdysi tu jistě byla hospoda, malý krámek a několik řemeslníků. Dodnes jsou znatelné zavřené koloniály a hospody se zašedlými okny nebo přestavěné na obytné domy. Jenomže když si místní nakoupí pivo v supermarketu a vypijí je u doma u televize, nemohou se divit, že i jejich vinou obec odumírá, až zhasne docela. Pak už zbývá jen doufat, že se do vsi přistěhuje rozený organizátor, kterého napadne vymyslet, co by místní spojilo. Věřím, že do každé takové vesnice se dříve či později společenský element vrátí. Bez něho by totiž lidé nemohli žít.

Vzpomeňte si někdy na má slova, až budete nějakou hezkou vesnicí jenom projíždět. Až jednou nebudete spěchat, zastavte se v místní hospůdce, kam se zblízka i zdaleka sjíždějí řemeslníci na dobroty jako do baštírny nedaleko místa, kde sama bydlím. Třeba ochutnáte místní pivo z domácího minipivovaru a poslechnete si písničku, kterou jste zamlada zpívali u táboráku. Uvidíte, že venkov stále žije a nijak nestrádá. A lidé vám dokonce řeknou, že si bydlení vybrali právě tady. Anebo že kdysi odešli do velkého města, aby se po letech zase vrátili sem. Na venkov. Na vesnici. Domů.

Věřte, že český venkov ani zdaleka nemá na kahánku. I když tu jezdí sto let staré dvoutakty, traktory z minulého století a na zahradě se pracuje ve vytahaných teplácích, které pamatují možná i císaře pána, na mnoha střechách se už lesknou kolektory a občas v garáži stojí druhé auto připojené na elektřinu. Kdysi se na venkov jezdívalo pro čerstvé potraviny, kvůli klidu a čistému vzduchu. A světe, div se, ze stejných důvodů se k nám začíná jezdit už zas. A také kvůli sousedům, co si vidí do talíře a přes plot do zahrady. Někdy je totiž právě ten zájem výhodou, které se ve městech obyvatelům nedostává. Také totiž nikdy nejste sami. A protože místní lidé vidí, jak život kolem nich začíná, rodí se, schne a zaniká, snad možná právě proto tu stojí nohama na zemi a ty dnešní městské šílenosti jim připadají nenormální, vzdálené a nepochopitelné.

Takový je prostě dnešní venkov. Nic sobě ani jiným nenalhává. Takový je a takový bude. Stavte se někdy a sami uvidíte.

