Měla jsem narozeniny. Letos takové kulatější, a proto prý významnější. Znáte to, přátelé a příbuzní vám osobně potřesou rukou nebo vám pošlou přání. A já jsem poprvé dostala přání k životnímu jubileu. Ne že bych to slovo neznala, dokonce jsem ten výraz určitě i sama mnohokrát použila, ale nikdy mě nenapadlo, že se to důstojné slovo bude týkat i mě. Protože v mé hlavě to slovo znamená, že jste ve věku, který se dá označit za „důstojný“. Copak jste někdy slyšeli, že by desetiletému dítěti, dvacetileté dívce či třicetiletému muži někdo přál vše nejlepší k životnímu jubileu?

S věkem prý přichází nadhled a moudrost. Já u sebe významné zmoudření nepozoruji, naopak, mám pocit, že se mám pořád co učit. Ale naděje umírá poslední, třeba se nějaké to zmoudření ještě dostaví. I když mě trochu znejisťuje vzpomínka na osmdesáté páté narozeniny mé milované babičky. Tehdy jsem se jí zeptala: „Babi, už máš tu životní moudrost, už víš, o čem život je?“ Podívala se na mě, usmála se a zavrtěla hlavou. Tak nějak opatrně a shovívavě, jako kdyby mě nechtěla zklamat. A pak řekla: „Nemudruj a vezmi si chlebíček.“ Zpětně mě napadá, jestli právě v tom nebyla ta moudrost. Vlastně mi řekla, ať se nezaobírám nesmysly a užívám si života.

Stěhování a devátá kniha

Nevím, jestli se vám to taky stává, ale někdy nečekaně zazní věta, která změní váš pohled na věc. A to se mi stalo zhruba před rokem. Povídala jsem si s velice chytrou a sympatickou novinářkou a během rozhovoru jsem si lehce povzdechla, že se mi blíží šedesátka. A ona řekla slova, která mi vylepšila život. „Oslavit šedesátku a pak každé další narozeniny je štěstí, které není dopřáno každému.“

Vlastně ano, pomyslela jsem si, má pravdu. Vždyť můj tatínek zemřel pár týdnů před svými šedesátými narozeninami. A já jsem pořád tady, relativně zdravá, s rodinou, přáteli a hlavou plnou plánů!

Žádné narozeniny jsem nikdy nijak zvlášť neslavila. Ne že by mi vadily přibývající roky, jenom prostě nejsem slavicí typ. Ale tohle výročí, slíbila jsem si, tohle výročí oslavím. Oslavím je nejen za sebe, ale i za tatínka. Protože mám co slavit. Jenom tomu prostě nechci říkat jubileum.

