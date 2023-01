Kdy mocní zametou s touhle planetou, zpívá Karel Gott v jedné z nejzdařilejších skladeb svého bohatého repertoáru, v písni Žít (1988). Angažovaný a silně nadčasový text Karla Šípa, podmanivá hudba Karla Svobody a nezaměnitelný hlas Karla Gotta, to snad ani nemohlo dopadnout lépe. V našich rádiích ji ale téměř neuslyšíme. Proč? Vždyť je to zjevně píseň protiválečná.

Zdeněk Lanz

Blogger, čtenář Deníku

Možné vysvětlení lze nalézt v oficiálním videoklipu, kde dobová animace znázorňuje, jak rakety, zřejmě z programu tzv. hvězdných válek, startují z jakési vesmírné základny a míří k Zemi.

Rok vzniku této písně pak nemůže nikoho nechat na pochybách, čí rakety, alespoň oficiálně, mohli mít autoři na mysli. Ale mezitím se z našich „největších nepřátel“ stali „nejlepší spojenci“ a z našich „nejlepších spojenců“ „největší nepřátelé“. A co kdyby, třeba jen omylem, někoho napadlo, že by ty rakety bývaly mohly přece jen patřit těm prvně jmenovaným.

Václav Havel ano! Václav Klaus ne!

Ale koho si pod těmi mocnými představit? Jsou to ti, které popisuje článek V britském Watfordu se sešli mocní tohoto světa…, který vyšel v červnu 2013 na iRozhlas.cz? Podle autora se do luxusního hotelu Grove údajně sjelo 138 předních světových politiků, bankéřů, průmyslníků nebo členů panovnických rodů.

Zdroj: Deník

Nebo jsou to špičkoví podnikatelé, světoví politici, vybraní intelektuálové a novináři, kteří se v rámci Světového ekonomického fóra každoročně setkávají v Davosu?

Nebo snad ti, o kterých mluví Karel Gott v dnes již památném rozhovoru pro Lidové noviny pod názvem Současné dění směřuje k totalitní světovládě? V něm mj. na otázku Jany Machalické, zda se dokážou voliči poučit ze svých omylů, Gott odpovídá: „Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.“

Hrůza na Letné

Mnohé nasvědčuje tomu, že naše civilizace vstoupila do poslední fáze své existence. Do fáze zániku. A bude záležet na nás, jak dlouho budeme moci my, naše děti a děti jejich dětí ještě normálně žít.

Slovy písně Karla Gotta:

Žít, děsí mě ten stálý mráz

nadějí je láska v nás,

ať píseň lásku v nás probudí.

Žít - na čem víc tu záleží

co mi hlavou zní je žít.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.