Letáky jsou v novele zákona definovány jako obaly. To sice významově nedává smysl, zákon je ale řadí do stejné kategorie.

Jan Bartošek

je poslanec za KDU-ČSL

Průzkumy dokazují, že pro většinu českých spotřebitelů jsou tištěné letáky stále cenným zdrojem informací. Alespoň občas je čtou dvě třetiny (66 procent) české populace a jako pravidelný zdroj informací o nabídkách prodejců je využívá 24 procent z nás, což je více než u kteréhokoli jiného média, včetně například sociálních sítí.

Pro starší generaci je digitální svět často složitý a těžko přístupný. Pouze 43 procent osob starších 65 let vlastní chytrý mobilní telefon a jen 32 procent z nich používá na chytrém telefonu internet. Proto jsou pro seniory tištěné letáky často jedinou možností, jak zůstat informován o slevách a akcích v obchodech.

close info Zdroj: Deník zoom_in Zrušením letáků a jejich přesunem do digitálu možná ušetříme životní prostředí. Ale digitální letáky nejsou pro seniory reálnou alternativou. Papírové letáky nejsou jen kusem papíru. Často zejména pro starší generaci fungují jako zásadní nástroj pro plánování nákupů a správu domácích financí.

Novela zákona by představovala problémy také pro menší podnikatele v oblasti polygrafie. Pokud dojde k poklesu produkce letáků, tisíce zaměstnanců v oblasti polygrafie by mohly přijít o práci. Tento dopad by byl citelný zejména v menších městech a obcích.

Poplatek může zdražit potraviny

Recyklační poplatek by musely platit obchodní řetězce, které by buď omezily produkci letáků, anebo by poplatek promítly do cen zboží. Výsledkem by bylo zvýšení cen potravin a dalších produktů, které by zaplatili koncoví spotřebitelé – tedy my všichni. Jakékoli navýšení nákladů se totiž vždy musí promítnout v cenách produktů a služeb, a to včetně cen potravin. Ve výsledku by to opět nejvíce odnesli senioři a sociálně slabí.

Současná novela zákona o obalech je s háčkem v podobě rušení letáků problematická. Negativní dopady na seniory a sociálně slabé jsou příliš závažné na to, aby byly přehlíženy. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a novela zákona bude upravena. V rámci vládní koalice o tom ještě povedeme tvrdou diskuzi a můj hlas v ní bude slyšet velmi nahlas.

