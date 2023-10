Arnošt Barna | Foto: Se svolením Arnošta Barny

U nákupních center nebo u provozoven rychlého občerstvení se rozmáhá nešvar, se kterým se dříve nebo později setká každý majitel elektromobilu: dobíječka je zablokovaná autem se spalovacím motorem.

Arnošt Barna je generální ředitel Kia Czech

I přes výrazný pokrok v budování infrastruktury jsou v Česku lokality, kde je dobíjecích stanic málo. Ujet desítky kilometrů s takřka vybitým akumulátorem k jiné dobíječce může být neřešitelný problém. Bohužel většina majitelů aut se spalovacími motory, kteří dobíječky blokují, to dělá záměrně. Jde o odpůrce elektromobility. Někteří dobíječky i poškozují. Jinou motivací může být závist „Jak to, že si může koupit elektromobil za milion, když já jezdím dvacet let starým autem. Však já mu ukážu.“

Ačkoli tento jev neplní hojně policejní statistiky, protože drtivá většina řidičů elektromobilů si před zablokovanou dobíječkou jen zanadává místo toho, aby věc oznámila policii a vymáhala odtah vozidla, nejsou tyto situace neobvyklé a lze předpokládat, že s rostoucím počtem elektomobilů a veřejně přístupných dobíječek budou stále častější. A množí se i vandalismus. Poslední větší událostí byly ustřižené kabely dobíjecí stanice E.ON v pražských Čestlicích.

Ale zpět k parkování. Na problematiku loni upozornil například přední český automobilový server, který pořídil fotografie parkujících vozů se spalovacím motorem u dobíjecích bodů na pražských Vinohradech. Keativně pak na toto počínání poukázala i německá policie, která na svých sociálních sítích uveřejnila příspěvek se zaparkovanou policejní helikoptérou u dobíjecí stanice s tím, že podobně absurdní a nepříjemný pocit mají řidiči elektromobilů, když vidí u dobíječky stát vůz na benzin či naftu.

Se stejným problémem se objektivně potýkají i země na západ od našich hranic, kde jsou v elektromobilitě mnohem dál. Třeba v americkém Coloradu proto už v roce 2019 jako první na světě přijali vyhlášku, která udělala z neoprávněného stání v zóně pro dobíjení vozů přestupek, za který řidiči hrozí pokuta 150 dolarů na místě a 32 dolarů navíc při pozdějším splacení.

I u nás zákon podobné chování řeší. Parkovací místa s dobíjecí stanicí jsou brána jako vyhrazená parkoviště a musí být osazena příslušnou značkou a dodatkovou tabulkou, která textem nebo piktogramem určuje, že je zde povoleno stání pouze elektrickým či plug-in hybridním autům. Pokud tu zaparkuje řidič auta se spalovacím motorem, může být jeho vozidlo odtaženo a řidiči hrozí pokuta 2000 korun. Na papíře to sice zní hezky, ale zatím se mi zdá, že se na to příliš nehraje.

Podobně rozšířeným chováním je i blokování dobíječek některými majiteli elektromobilů. Značka vyhrazeného parkoviště jim sice na místech dovolí parkovat, ale už je nic nenutí dobíjet. A pokud dobíjí, klidně zde nechají stát svůj vůz několik hodin, třeba než jim skončí pracovní doba nebo přes noc. Ostatní elektromobilisté, kteří by potřebovali doplnit energii, mají opět smůlu..

Rád bych apeloval na slušnost a zdravý rozum u všech účastníků silničního provozu. Nezáleží na tom, jaký má kdo názor na elektromobilitu. Někdo je zkrátka fanouškem elektromobility a někdo zase nedá dopustit na vůni benzinu. To ovšem neznamená, že si musíme dělat navzájem naschvály.

