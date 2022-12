Před několika dny jsme si připomněli další výročí počátku „sametové revoluce“. Je to sice už dávno, ale zůstává oprávněná otázka, do jaké míry se splnily nebo byly zklamány naše tehdejší naděje. Většina občanů asi souhlasí s relativně pozitivním hodnocením, máme mnohem vyšší průměrnou životní úroveň a mnohem větší svobodu. Už si neumíme představit manifestační volby s jednotnou kandidátkou Národní fronty, ani fronty na nedostatkové zboží či výjezdní doložky na cesty do zahraničí.