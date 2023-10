Pavel Brycz | Foto: se souhlasem Pavla Brycze

Nebudu chodit dlouze kolem grachtů, ale řeknu to rovnou.

Amsterdam, uplatňující svůj nárok na bohatý život díky hrázím, které ho drží nad vodou, je pohádka.

Ale pro trekaře a alpinisty tahle nizozemská placka představuje oříšek. Kde hledat vrcholy, do nichž lze s krosnou na zádech stoupat?

Mrakodrapů v dálce mimo centrum jako šafránu. Taky kdo by stavěl věže dotýkající se nebes na vodě, že?

Co se stalo dvakrát, stane se i potřetí

A určitě by taky uklízečka schodů (nevím, mají-li na chodbách rozpis služeb) vetřelce, který by v pohorách ťapkal nahoru dolů, vykázala hadrem i pometlem.

Pavel Brycz

je spisovatel

A tak si holandský nadšenec do zdolávání vrcholů poradil jinak.

U starého přístavu se tyčí budova připomínající obrovskou zelenou archu. Od zádi k přídi se zvedá jako vynořující se velryba nebo mrož. A tato nakloněná rovina tvořící střechu s hejblaty na vodu a mechanickými okružími, v nichž se točí děti a fotí turisté, je oním svahem pro nizozemského alpinistu.

Sedím s mou drahou polovičkou společně s hromadou Amsterdaňanů na pikniku.

Mladý muž v pohorkách kráčí s krosnou nahoru a dolů, nahoru a dolů… pořád dokola.

„Je v tréninku,“ zahlásím.

Kampak má asi namířeno, na jaký vrchol trénuje muž z placaté země s minusovou nadmořskou výškou?

Zvědavost větší než ve čtvrti červených luceren. Tam je vše průzračně jasné jako ve výkladu. Ale tady?

Dva dny trávíme dvě hodiny na střeše Nema v paprscích posledního podzimního slunce.

A mladík poctivě šlape a šlape nahoru dolů.

Nerad bych četl o „proizraelských švábech“

Fantazii, kam svým usilovným tréninkem míří, se meze nekladou.

„Annapurna,“ hlesnu.

„Nanga Parbat,“ doplní manželka.

Zdroj: Deník

„Ne, ne, tam je to lezení, opravdové horolezectví i kyslíkový dluh,“ vrtím hlavou. „Sníh, led a mráz, jak by to tady mohl suplovat?“

„No, na Sněžku to nebude,“ odpoví má paní.

A vtom se vynoří druhý kluk v pohorkách. S batohem na zádech. Stínuje toho prvního, ale první má víc natrénováno.

„Forrest… Forrest Gump,“ bleskne mi hlavou.

Třeba mu vůbec nejde o sportovní výkon. Nemá žádnou vizi ani poslání. Možná si jen čistí hlavu.

A tak stoupá každý den od 10:00 do 16:00 nahoru na střechu Nema, budovy Muzea vědy, a klesá zase pokaždé dolů. Škoda že musíme domů. Letadlo nečeká!

Ale třeba ten kluk, který ho následuje, za chvíli nebude sám. Přidají se další a další… Za chvíli bude mít následovníků jako v Holandsku tulipánů.

Svatej pokoit

A představte si, jak se jednoho dne zastaví, utře si pot a masa lidí s krosnami lapá na jeho ústech každé slovo. Určitě poví nějakou důležitou větu.

A my u toho nebudeme. Jářku, dávno budeme v zemi s plusovou nadmořskou výškou! Budeme se zabývat nějakými nicotnostmi a zanášet si hlavu blbinami, které nemají žádnou váhu.

Asi si brzy půjdu sbalit pohory, ruksak a odjedu znovu do země tulipánů. Trénovat čistou mysl.

Vydat se po stopách nizozemského alpinisty.

Tam to má aspoň výšku!

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.