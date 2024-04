Tomáš Jindříšek | Foto: se svolením Tomáše Jindříška

Měl jsem strýce, který neměl rád Prahu kvůli její špíně a dýmajícím továrnám. Nakonec se ukázalo, že v ní nebyl čtyřicet let a když ji konečně znovu navštívil, zelené město ho překvapilo.

Připravuji článek, ve kterém bych si chtěl posvítit na klišé, mýty, stereotypizující informace a stigmata regionů. Známe to všichni, ať už jsme odkudkoliv. Jižní Čechy jsou pastorální kraj 19. století plný rybníků. Každý, kdo přijede do Zlína, mluví jen o Baťovi, jako by tam po 100 letech nebylo nic jiného. Ostrava je samý komín nebo horník a nejlepší pařby jsou ve Stodolní. Ústecký a Karlovarský kraj… škoda mluvit, to jsou jen chudé Sudety. Jižní Morava je plná vinic a krojů a jinak tam nic není. Brno je terčem mnoha vtipů a co koluje o Pražácích, to psát raději po desáté hodině.

Život jako okno do pátého rozměru

Přitom všude po celé zemi je spousta šikovných a aktivních lidí. Ne všude je vždy vše ideální, ale když si člověk dá tu práci a někam zajede, je často překvapen, že už to dávno funguje a vypadá jinak. Některé věci jsou dokonce skvělé, ale místní je možná považují za samozřejmost.

Co byste rádi vyvrátili o místě odkud jste, kde působíte nebo žijete?

Co naopak chcete, aby lidé věděli? S čím chcete, aby si ho spojovali? Na co jste hrdí?