Zatímco Andrej Babiš blouzní, že je Orbán vlastně takovým druhým Václavem Havlem, v realitě se spíš blíží trojskému koni. Vydírá EU, podivně nakládá se společnými evropskými penězi, hraje do karet nedemokratickým zemím, osekává práva občanů v Maďarsku a ohrožuje natvrdo naši společnou bezpečnost. A to dlouhodobě.

Orbán podrazil Ukrajinu a ztrapnil Česko v čele Unie

Olga Richterová

je místopředsedkyní Poslanecké sněmovny za Piráty

Rozhodnutí Evropské komise tak rozhodně není blesk z čistého nebe. Problémy Maďarska s porušováním principů právního státu se táhnou už řadu let. Míra trpělivosti ale přetekla. A není se čemu divit, ostatně připomeňme si některá fakta:

Orbán blokuje vstup Finska a Švédska do NATO. Finové a Švédové podepsali žádost o vstup do Severoatlantické aliance už před půl rokem. S jejich vstupem musí ale souhlasit všichni současní členové. Ratifikace ovšem zatím vázne u dvou států - Turecka a právě Maďarska. Orbán sice slibuje, že se to v lednu změní, ovšem již v minulosti se ukázalo, že jeho slovo zrovna není berná mince.

Brání také převážení vojenské pomoci napadené Ukrajině přes maďarské území a oslaboval minulé sankční balíčky. Na žádost Maďarska ze sankcí vypadl například ruský patriarcha Kirill. Blokuje i miliardy určené na pomoc Ukrajině, aby byla schopná odolat ruské agresi. Jediný, kdo z toho má prospěch, je samozřejmě blízký Orbánův souputník Putin. Pro Českou republiku, jejíž bezpečnost závisí na zastavení rozpínavosti Kremlu, to je naopak špatná zpráva.

Pokud jde o finance, bylo to právě Maďarsko a Polsko, kdo v roce 2020 zablokoval rozpočet Evropské unie na roky 2021 až 2027. Tedy i peníze pro Českou republiku. Proč? Vadila jim totiž podmínka, aby byly zemím vypláceny peníze z evropských fondů, jen pokud budou dodržovat principy právního státu.

Podivné vzkazy voličům

Čímž se dostáváme i ke klíčovému problému, jak se vlastně maďarským občanům pod Orbánovým režimem žije. Pomiňme pro tuto chvíli ekonomickou a inflační krizi, v které se země potácí. Velký červený otazník visí dlouhodobě nad snahou o osekávání tamní demokracie. Orbán a jeho pohůnci se totiž inzentivně snaží v zemi vyzmizíkovat svobodu slova. Nezávislá média tvrdě ničí, opozici dávají pouhých 5 minut v televizi před volbami, šikanují vlastní občany.

K tomu jede Orbán i jeho parta výnosný byznys s evropskými dotacemi, což je nejspíš i důvod, proč k němu tak vzhlíží Andrej Babiš. Oba dva si totiž svou politiku založili na jednoduchém populismu, za kterým se skrývají podivné čachry s miliardami. Peníze evropských občanů tak namísto do stavby školek a železnic putují do kapes oligarchům.

Je správné, že Evropská komise dala jasně najevo, že takto to dál nejde. O finálním postupu vůči Maďarsku rozhodnou do konce roku členské země EU. Nemůžeme předjímat výsledek, jedno je ale jasné: Orbán jedná jako trojský kůň a ohrožuje naši bezpečnost. Je naší povinností být vůči němu obezřetní a neustupovat v klíčových otázkách naší prosperity a bezpečnosti. Mohlo by se nám to těžce vymstít.

