Má drahá si při svatbě zvolila mé jméno. Připravena snášet v manželství dobré i zlé provedla velkorysou pošetilost. Teď zpytuju svědomí. Neudělal jsem před lety ostudnou chybu, že jsem jí férově nesdělil, jaké břemeno na sebe bere? Ano, seznámil jsem ji čestně se svým zdravotním stavem, majetkovými a rodinnými poměry. Ale o obtížnosti příjmení ani muk.

Získala sociální blok, když musí každému při představování několikrát jméno opakovat, aby ho stejně naprosto jinak vyslovili i zapsali a udělali z ní paní Anitoneumímříct a Anitoneumímzapsat.

Nedávno jsem ji odvezl na pohotovost s těžkým zápalem plic. Nechali si ji ve špitále. A to, že se její stav nelepšil, zapříčinilo právě jméno.

Věčný lajk

Pacientka upoutaná na lůžko si přeje dozvědět se od lékařky co nejvíc o diagnóze, chce slyšet prognózy, a ano, možná touží i po milosrdných lžích, pokud by pravda byla krutá. Ale má paní se o vizitách nedozvěděla nic. Dívčinka v bílém plášti, která na oddělení sloužila, jí neřekla ani ň.

Pavel Brycz

je spisovatel

Nikdo na oddělení neuměl Anitojménoříct a Anitojménozapsat. Mně samotnému, když jsem se snažil o návštěvu, tvrdili, že nikdo takový na oddělení neleží. Musel jsem se splést. Asi si mysleli, že sám jsem pacient, ale s fixní ideou. Pak mi přece jen blahosklonně dovolili prostudovat pavouka se jmény pacientek, ale při nejlepší vůli jsem přechýlenou podobu svého jména po otci neobjevil. Znáte ty trapné chvíle, kdy musíte oslovit kohosi, o kom houby víte, jak se jmenuje, a tak se raději konverzaci vyhnete…

A tak kvůli divnému příjmení s pouhou jednou spřežkou, ačkoli Jana Husa s jeho zrušením spřežkového pravopisu a nabodeníčka probírali školáci už ve čtvrté třídě, si má manželka se smrtí na jazyku s absolventkou lékařské fakulty příliš nepopovídala. Lékařka zarytě mlčela jako ryba.

A má drahá paní to nepřičítala faktu, že jí doktorka nemůže přijít na jméno, ale tomu, že její stav je beznadějný. Zvlášť pro ateistku.

Dáma sendvič

A tak se kaju. Mea culpa, mea culpa… A vyzvedl jsem si žádost pro změnu příjmení. Expresní vyřízení. Pro mě, pro ženu, pro syny. Beru si paní do domácího léčení, protože psychika dělá divy, a tam, kde ztratila jméno a zbyla položkou, by jí nepomohl ani nemocniční klaun.

Odteď se staneme novými lidmi. Od nabytí právní moci budeme už jen Nowak a Nowak. To „w“ kvůli Polákům, s jednoduchým by mohl být problém. I dlouhá samohláska, natož přechylovací přípona by vyvolávaly nedorozumění, a tak padnou pod stůl.

Ano, bývaly časy, kdy možná mělo smysl z úcty k předkovi, který přišel z Haliče od Lvova, nést své jméno jako kříž. Taky se třetí a čtvrtá generace rodiny mohla opájet představou, že se do kolébky rodu jednou vrátíme jako do Ráje, kde nám nikdy nezkomolí jméno. Ale dnes tam padají rakety a bratranci a sestřenice spíš přicházejí sem, a tak nastal čas radikálně se od iluzí odříznout. Co po jméně? Růže zvaná jinak voněla by stejně. Nowak a Nowak. Bingo! Anebo snad čip? Kód či číslo? K čertu s identitou.

