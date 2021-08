Vladimír Dlouhý | Foto: Deník / Martin Divíšek

Paní ministryně Maláčová nedávno napochodovala do továrny na výrobu holítek s komandem třiceti inspektorů a dalšími dvaceti ozbrojenými policisty, celníkya s kandidátem ČSSD Matějem Stropnickým. Je to asi tak stejné, jako kdyby ministr zdravotnictví nakráčel uprostřed zákroku do operačního sálu v nemocnici.