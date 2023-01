1. Tak především Petr Pavel vyhrál už první kolo. To se nikomu z liberálních kandidátů v předchozích prezidentských volbách nepodařilo. Kdekdo bude namítat, že to není pro druhé kolo podstatné a že to bylo těsné. Nicméně důležité to je. Jde o psychologický efekt. Lidé rádi podporují toho, kdo má šanci. Proto se na poslední chvíli přelila řada voličů k Pavlovi, v posledním výzkumu totiž vedl.

2. Petr Pavel není Drahoš a jasně to řekl. Je rozhodný bojovník, na bitvu s Babišem se těší. Spousta lidí volila minule „proti“ Zemanovi a Drahoše brala jako kompromis. To ale o generálovi neplatí, pro mnoho lidí byl jasná volba už teď. Generál nepřipomíná klasického městského intelektuála, proto je přijatelnější i pro lidi na venkově.

3. V prezidentských volbách 2018 Jiří Drahoš v prvním kole výrazně prohrál – o 700 tisíc hlasů. Naopak v druhém prohrál „jen“ o 150 tisíc hlasů (Zeman i Drahoš měli v druhém kole každý téměř 3 miliony hlasů). Lidé si to tak nepamatují, ale ve skutečnosti Drahoš v druhém kole téměř uspěl.

Tomáš Jindříšek

je reklamní a marketingový expert

4. Ve volbách 2018 byly ostatní hlasy více rozdrobeny. Nikdo nebyl na třetím místě tak silný jako Danuše Nerudová dnes.

5. Podpora Danuše generálovi vypadá upřímně a hlavně aktivně. Minule sice kandidáti podpořili Drahoše, ale vlažně. A spíše proto, že se to čekalo. Ochota voličů Danuše Nerudové (kterých bylo skoro 800 tisíc) hlasovat pro Babiše bude minimální. Je pravděpodobné, že velká část jejího elektorátu přejde na stranu Pavla. Rovněž silná je podpora Fischera, pro něj často hlasovali voliči KDU-ČSL. Tito z velké části mohou přejít k Pavlovi.

6. Minule aktivoval Zeman lidi z vyloučených lokalit. Ale to půjde Babišovi daleko obtížněji, velká volební účast byla už nyní. A hlavně Babiš není Zeman. Byl to proevropský premiér, což mu někteří z původních zemanových voličů nezapomínají. Je více vyhraněný.

7. Bitva se nepovede jen mezi Babišem a Pavlem. Generál Pavel má velmi schopný podpůrný a marketingový tým, pravděpodobně nejlepší, co kdy jaký liberálně-demokratický kandidát měl. Profesně vynikající Babišovi marketéři mají proti sobě důstojného protivníka.

Je potřeba přiznat, že Andrej Babiš získal nejlepší výsledek za všechny volby, kterých se kdy hnutí ANO účastnilo. Babiš a jeho poradci navíc všechna výše definovaná fakta znají, a proto budou hrát hodně tvrdě, nemají co ztratit. První výstřely jsme už viděli, když Babiš prohlásil, že Petr Pavel vítal v roce 1968 sovětská vojska, ačkoli tehdy bylo Pavlovi sedm let. Praze a Brnu zase vyčetl, že volí člověka s komunistickou minulostí.

Je jasné, že jeho komentář směřuje právě k voličům Danuše Nerudové a dalších, protože je může od volby generála odradit. Babišovým voličům logicky komunistická minulost nevadí a nové příznivce bude hledat obtížně.

Rozhodnuto není a jisté je jen to, že nás čeká pořádná bitva. Nicméně pokud Babiš nepřijde s něčím zásadním, je pravděpodobné, že bude v tomto rituálním souboji poražen.

