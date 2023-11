Evžen Korec | Foto: se souhlasem Evžena Korce

Mnoho miliard korun ze státních zdrojů možná vyletí komínem. A to doslova. Bruselští byrokrati totiž chystají zásadní změnu směrnice, která v konečném důsledku povede k zákazu prodeje i oprav plynových kotlů. Zákaz by měl platit už od roku 2029. Český stát přitom ještě nedávno lidem na pořízení plynového kotle přispíval. Celkově na podporu tohoto typu vytápění v domácnostech vynaložil miliardy korun. To se nyní v souvislosti s dalším plánovaným bruselským diktátem jeví jako vyhozené peníze. Zatím je ještě čas tento nesmysl zarazit.

Stát by měl zrušit daň z nemovitosti

Evropská komise poslala do připomínkového řízení návrh regulace týkající se sezonní účinnosti kotlů. Ta zpřísňuje podmínky tak, že v podstatě nebude možné pořizovat si a dokonce ani opravovat plynové kotle. Český stát je přitom ještě nedávno masivně podporoval. Bruselským byrokratům, kteří tak fanaticky bojují proti fosilním palivům, se však nyní staly trnem v oku i plynové kotle. Nezakážou je přímo, jdou na to oklikou právě přes směrnici o účinnosti tepelných zařízení. Zatímco nyní je nejnižší hranice účinnosti 86 procent, do čehož se plynové kotle vejdou, nově by měla povinná minimální sezonní účinnost dosahovat až 115 procent. To splní jen tepelná čerpadla a kombinovaná zařízení. V praxi pak nebude možné uvádět plynové kotle na trh. Z návrhu směrnice dokonce vyplývá, že by se v případě poruchy nesměly opravovat ani ty instalované už dříve.

Evžen KOREC

generální ředitel firmy Ekospol

Pokud toto omezení projde, dotkne se milionů evropských domácností, v Česku pak stovek tisíc. Topení plynem je i díky dlouhodobé státní podpoře u nás velmi rozšířené. Z více než půl milionu bytů dokončených v Česku mezi lety 2000 a 2022 je na plyn podle ČSÚ napojena více než polovina. Větší podíl je přitom u bytů v bytových domech, dvě třetiny bytů dokončených v roce 2021 v rámci bytového domu je připojeno na plyn. Mnohé domácnosti plyn využívají hlavně k vaření, ohřevu teplé vody a právě na topení. Všechny tyto domácnosti možná už brzo přijdou o možnost nechat si plynovou soustavu v případě poruchy opravit. V případě, že chystané zpřísnění opravdu projde, budou muset místo opravy investovat stovky tisíc do výměny celé topné soustavy.

Nesmyslné kroky EU

Je to o to paradoxnější, že český stát pořízení plynových kotlů dlouhodobě podporoval, hlavně v rámci takzvaných kotlíkových dotací. V rámci nich od roku 2015 podpořil výměnu 120 tisíc energetických zdrojů za celkem 11,8 miliardy korun.

Zatím ještě není pozdě, abychom tomuto dalšímu bruselskému nesmyslu zabránili. Podle neoficiálních zpráv s tímto záměrem nesouhlasí ani české ministerstvo průmyslu a obchodu. Musíme nyní vyvinout tlak na to, aby tato regulace neprošla, doplatily by na to stovky tisíc českých domácností. Na rozdíl od jiných nesmyslných nařízení je v tomto případě ještě relativně dost času. Návrh musí odsouhlasit jednotlivé členské země EU a pravděpodobně do toho promluví i volby do europarlamentu v příštím roce.

Zdroj: DeníkZvažovaný nepřímý zákaz plynových kotlů je dalším potvrzením toho, že se Evropská unie stává byrokratickým molochem, který svými zbytečnými a často absurdními nařízeními jen hází klacky pod nohy všem svým obyvatelům a podnikatelům. Je proto nejvyšší čas, aby se vrátila ke svým základním principům, které vedly k jejímu vzniku. Tedy podpoře volného pohybu zboží, služeb a osob. Jakékoli další restrikce pouze omezují konkurenceschopnost Evropy a snižují její význam ve světě. Ovlivnit další směřování EU můžeme my všichni. Jen musíme být dost slyšet.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.