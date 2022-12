Jedeme s dítětem vlakem v dětském oddíle. Tento způsob cestování jsem vyhodnotila jako nejlepší (a zároveň nejlevnější) možnost přepravy, protože ve vlaku se dá na rozdíl od auta a autobusu pohybovat. Navíc v dětském oddíle člověk většinou natrefí na milé lidi, kteří jsou rodičovsky solidární. Batolecí období, ve kterém naše dítě je, sami nedávno zažili se svými dětmi, takže jim většinou nevadí intimita, kterou moje dítě krátce po nastoupení do vlaku nastolí: dotýká se jich, zajímají ho jejich hračky, jídlo, vlasy.

Tereza Semotamová

je spisovatelka a překladatelka

Ale dnes je to jinak. Paní se dvěma kluky, která tu s námi cestuje, není evidentně ve své kůži. Na náš pozdrav nereagovala a většinu času zírá do mobilu. Když k ní naše dítě jde nebo se na ni usměje, nereaguje. Což chápu, má na to svoje svaté právo. Ale je mi trochu líto jejích synů. Ti mají nakázáno číst si a vymalovávat, jenže u toho si marně vymáhají její pozornost, zatímco ona roluje Instagramem.

Vím, jak náročné je mít dítě, natož dvě, celý den sama na krku a udržet u toho pozornost. Zatímco mobil člověka bombarduje podněty a je to droga. Výzkumy dokazují, že jenom tím, že sáhneme po mobilu, dostavuje se štěstí v podobě dopaminu. Svého mobilu se prý dotkneme více než 2600krát denně. Kolikrát za den se dotknete svého partnera/ky? Takže jsem pro tu ženu měla porozumění. Nejspíš už prostě nemohla jinak a jako pštros strčila hlavu do písku…

Zdroj: DeníkNapětí však houstlo, děti byly čím dál více podrážděné. Načež jedno řeklo: „Mami, kdy mi koupíš mobil?“ „Ten ti jen tak nekoupím, Vašíku,“ zvedla konečně zrak. Najednou to byla starostlivá maminka, která chce pro své dítě to nejlepší. Ale pro sebe taky. A teď kdo s koho. „Mami, ale měla bys ode mě pokoj,“ argumentuje Vašík, a má pravdu. „Čti si, malé děti si mají hodně číst,“ odvětila ta žena a mobil schovala do kabelky.

„A dospělí? Dospělí už si číst nemají?“ „Dospělí taky, Vašíku. Ale moc se jim nechce.“ „Hm. Mně taky ne.“ Potom se do tohoto dialogu odhodlá vstoupit jeho brácha Kubík. „Já taky potřebuju mobil, mami.“

