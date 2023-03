Ze zásady nepřeju nikomu nic zlého. Ani lidem, kterých si nevážím nebo o kterých vím svoje. Maximálně aby se jim jejich vlastní skutky vrátily. Aby na vlastní kůži okusili, jak chutná to, co sami dělali druhým.

Končícího prezidenta Zemana si nevážím vůbec. Za to, jak zdevalvoval prezidentský úřad a hodnoty s ním spojené. Pojal ho jako možnost chovat se zcela podle svého a bez zábran upřednostňovat vlastní osobu, názory a zájmy. Namísto reprezentativní veřejné služby jsme byli svědky někdy až nedůstojné osobnostní onanie na veřejnosti.

Má-li být prezident ostatním alespoň v něčem příkladem, a podle mě má, když už jeho portrét visí v každé škole a úřadě na zdi, ptám se sám sebe, jaký že odkaz nám tu po sobě zanechal pan Zeman? A odpověď je vlastně zrcadlem nás všech, neboť jde o prezidenta, kterého jsme si sami opakovaně zvolili. Dělejte to lidičky jako já a bude vám fajn. Starejte se hlavně o sebe. Uznávejte jen lidi a pravdy, ze kterých máte nějaký užitek. A se zbytkem světa si klidně vytřete zadek.

Petr Fejk

je bývalý dlouholetý ředitel Zoo Praha

Během 10 let v úřadu s gustem pozurážel kdekoho. Nedodržoval pravidla a zvyklosti. Odmítal rozhodnutí soudů. Na Hradě se obklopil lidmi, kterým bych u sebe doma nesvěřil ani nákup. Udělal tlustou, štítivou čáru mezi svými příznivci a oponenty a neváhal se jí řídit i tam, kde vám to trapností kroutilo útroby. Třeba při udělování státních vyznamenání, milostí nebo rozesílání pozvánek na oficiální oslavy vzniku státu. Co je však nejhorší, vzhlížel k nesvobodným, diktátorským režimům, které jak se ukázalo, klidně za své zájmy rozpoutají válku. Snažil se vyvolat dojem, že k těm režimům vzhlížíme v Česku i my ostatní.

Za to všechno nepřeju panu Zemanovi nic zlého. Maximálně to, co sám dělal druhým. Přeju mu, aby se ho všichni, kteří mu lezli do zadku, teď bez mrknutí oka zřekli. Protože jenom idiot nemění své názory. Přeju mu, aby nebyl už nikdy nikam pozván. Protože pozvánky teď rozesílají jeho oponenti. Přeju mu, aby si o sobě v novinách přečetl, jak obdivuje politické procesy a popravy 50. let, Miladou Horákovou počínaje a tibetskými mnichy konče. Protože to sám přiznal v článku uveřejněném kdysi v jakémsi časopise vlevo dole.

A nakonec mu přeju, aby se bál i vyjít ven na ulici ze svého důchodcovského bungalovu. Protože mu tam budou lánské děti nadávat do čučkařů a zmrdů a válečných šílenců a on nebude mít jak se bránit.

To mu přeju, i když vím, že nic z toho se nestane. Boží mlýny nemelou a každý kluk na lánské ulici je velkorysejší a slušnější než náš končící prezident. Jeho nástupce ho samozřejmě bude na Hrad zvát. Z bungalovu bude sálat spokojenost a pohoda. A nikdo se k žádným urážkám a vyfejkovaným článkům nesníží. Protože jediné, co je možné s odkazem prezidenta Zemana dělat, je co nejrychleji na něj zapomenout.

