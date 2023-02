Nebudu předkládat právní argumenty o zaplevelování právního systému nebo o zbytečném dublování již existujících předpisů. Každý zastánce nového zákona by mě snadno utloukl argumenty, že to nutné je. Taková diskuse by však měla vycházet ze znalosti práva, které já nemám.

Radim Tolasz

je klimatolog

Paní senátorka Kovářová však jako právník kupodivu nepoužívá ve svém boji proti novému zákonu argumenty právní. Snaží se veřejnost přesvědčit, že „voda i vzduch jsou rok od roku čistší“, což je pravda jen někde a jen pro vybrané škodliviny. Jako právník nám opomněla připomenout, že zlepšování životního prostředí bylo a je způsobeno hlavně právním tlakem na firmy i společnost. Zlepšení funguje tam, kde platí zákony vyžadující dodržování různých limitů. To se však v boji proti novému zákonu, který by pravděpodobně přinesl nové limity, paní senátorce vůbec nehodí.

Potřebujeme klimatický zákon? Ne!

Závidím právničce jistotu, že se „mezitím počet medvědů zdvojnásobil“. Experti, kteří dané věci rozumí, řeší hlavně problémy spojené se zjištěním jejich skutečných počtů. Česká právnička má jasno. Paní senátorka dále píše, že „od těch dob začaly ledovce zase zázračně růst“. Asi má na mysli poslední ukončenou dobu meziledovou někdy před 80 tisíci lety, ale snaží se nás přesvědčit, že to platí i pro dnešek. Zřejmě byla někdy v zimě na severu a popletla si led a sníh, jiné vysvětlení nevidím.

Věda prý varovala před „strmě rostoucí globální teplotou, ale skutečné teploty pak 25 let stagnovaly“. Kterých 25 let má na mysli, raději nepíše, tak jsem si to spočítal. Již od roku 1908 průměrná globální teplota ve svých 25letých průměrech neustále stagnuje. Vždy několik let a poté povyskočí o další desetinu stupně nahoru. A opět stagnuje, aby opět vzrostla. Tomu se v právní terminologii říká „stagnace“? To jsem netušil. Mrzí mě, že neumím časově zařadit těch 25 let stagnace, protože po ní prý došlo k přejmenování „globálního oteplování“ na „změnu klimatu“. Sorry, ale kdy k tomuto přejmenování došlo, když ani Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) nebyl v roce 1988 založen jako Panel pro globální oteplování???

Jen těchto pár vybraných pseudoargumentů paní senátorky stačí k tomu, abych ji považoval za manipulátorku, které na faktech vůbec nezáleží. Její další výpady směrem ke klimatické vědě (fotografie, manipulace, schvalování vědy) jsou tedy jen úsměvné.

Ochrana klimatu je bojem za normální svět

Část dalšího textu postavila paní senátorka na předpokladu, že věda zamlčuje kolísání teploty a koncentrací CO2 v dobách dinosaurů, v třetihorách a v kambriu. Podle ní dokonce hladina oceánu „víceméně trvale stoupá od poslední doby ledové“, ta však rostla výrazně po jejím skončení, ale už několik tisíc let jen kolísá kolem nově vytvořené úrovně, ze které opět začíná růst.

Zdroj: DeníkKdyby paní senátorka psala o něčem, čemu rozumí, musela by dodat, že tyto historické změny v klimatickém systému měly jiné příčiny než ty, proti kterým dnes bojuje. V těch dávných dobách planeta po miliony let ukládala CO2 z atmosféry do zelené hmoty, kterou dnes používáme jako fosilní paliva. Tento odložený uhlík se člověk snaží vrátit do atmosféry za pár set let. Pro člověka, ani pro přírodu, není problém úroveň koncentrací CO2 nebo teploty, což paní senátorka správně ukazuje na historických příkladech.

Problém, který dnes řešíme, je rychlost, s jakou se koncentrace CO2 a globální teplota zvyšují. Ani za vyššími počty keporkaků, vlků a orlů bych nehledal příjemnější klima, ale hlavně jejich důslednější zákonnou ochranu.

Levicové klima?

Z filmů z právního prostředí jsem nabyl dojmu, že stavět obžalobu na vylhaných nebo protiprávně získaných důkazech nelze. Proč tedy právnička vytahuje aféru Climategate, která má základ v ukradené mailové komunikaci? Ale ano, proč ne. Uběhlo více než 10 let a vůbec nic z této aféry se nepotvrdilo. Ani zatajování dat, ani manipulace s nimi. Jen v mediálním světě se nijak nepotvrzené domněnky z této aféry pořád opakují.

Již nějakou dobu přemýšlím nad důvody, které vedou některé veřejně činné osoby k prezentaci takto odborně pochybných textů. Jde o reklamu sebe sama za každou cenu? Jde o důsledek všeobecně rozšířené představy, že fotbalu a počasí (a tedy i klimatu) rozumí v českých zemích každý? Jde o boj za nějaké kšefty?

Nevím, kam text senátorky Kovářové zařadit.

