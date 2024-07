Narazila jsem na zajímavý článek na téma kolektivní inteligence, která údajně existuje a je dokonce i měřitelná.

V článku se píše o tom, že pojem „kolektivní inteligence“ byl poprvé používán ve středověku, kdy byl ztotožňován s transcendentní božskou inteligencí.

V moderní době se konceptu kolektivní inteligence ujali vizionáři oboru informačních a komunikačních technologií. Dnes se pojem začal objevovat napříč mnoha obory a stal se z něj velmi diskutovaný sociální fenomén.

Toto, převážně teoretické pojednání mě přimělo zamyslet se nad projevy kolektivní inteligence v praxi. Vždycky mě totiž překvapí, že jakmile se do libovolné skupiny začlení člověk, který svou inteligencí vyčnívá, skupinu to ovlivní dočasně, kdežto přírůstek v podobě inteligenčně podprůměrného člena má na společenství většinou drtivý dopad.

Eva Turnová

je hudebnice a spisovatelka

Člověk, který je omezený, kolem sebe totiž dělá mnohem větší rozruch. Jelikož má potřeby spíše přízemního rázu, vše zpravidla začíná a končí u něj, nezajímá ho jakýkoli přesah, o potřebě harmonie a všeobecného blaha skupiny ani nemluvě. Je ustavičně nespokojený, protože vždycky existuje něco, co ještě nemá. Nezajímá ho ani tolik svoboda jako spíše sociální jistoty. Je ale často vnímán jako přímočarý.

Inteligentní a vnímavý jedinec přemýšlí v mnohem širším kontextu, svoboda je pro něj naopak prioritou a je ochoten ji aplikovat i ve vztahu k ostatním, nikoho z principu neusurpuje. Snaží se ostatní chápat a je slušný, proto je omezencem zpravidla válcován, nesnaží se totiž prosazovat svůj názor, protože to ani nemá zapotřebí. Má často silnou vizi, která se k ostatním nedostane snadno, a tak se často v týmu stává solitérem. Je vnímán jako komplikovaný.

Když se pak omezenec dostane k moci, inteligentní sekce má utrum, jak je to pěkně popsáno v knize Farma zvířat od George Orwella, kdy sebestředná prasata začnou porušovat pravidla zabezpečující rovnoprávnost, získají nadvládu nad ostatními zvířaty a čestný a moudrý kůň končí na jatkách. Vraťme se k lidem a vzpomeňme na období, kdy vládl prezident Václav Havel, který na čas zdánlivě přiměl obyvatele osvojit si jemné způsoby. Jeho vliv bohužel netrval dlouho. Prezident Miloš Zeman oproti tomu jemnost a velkorysost považoval za slabost, kterou s despektem odsuzoval. Během několika let se šmahem z těch, kteří respektovali morální hodnoty, stali havloidi a sluníčkáři končící zesměšňovaní na pomyslných jatkách prezidentova slovníku. Asi proto, že v každém z nás dřímá přízemní pud, každý má v sobě špetku brutality, negace, jakési patologické jádro, které čeká na aktivaci. Každý je možná i trochu líný neustále svůj život řídit, a tak to raději přenechá jiným.

Narušitel skupinové pohody vlastně ani nemusí být málo inteligentní, stačí, aby byl prostě málo moudrý.

V případě žen to často bývá takzvaná Nemesis, která se realizuje tím, že na sebe neustále strhává pozornost, jako tomu bylo v případě Yoko Ono.

Co vlastně konkrétně nastane, když skupinu ovládne takový člověk?

Abstraktní uvažování ustoupí praktickému, které skupinu časem přibije k zemi. Začne se příliš hodnotit, kritizovat, soutěžit, což způsobí to, že zmizí hravost, uvolněnost a neustále se něco řeší, včetně dávno zapomenutých křivd.

close info Zdroj: Deník/ Jiří Bušek, Freepik zoom_in

Vybavila jsem si jednu konkrétní situaci, kdy jsem u tohoto procesu měla možnost být. Paní Jokounová, řadová účetní, se ujala hudebníka ze známé kapely. Ze svých úspor za něj zatáhla vysoký dluh a nastěhovala si legendu do vily.

„Můžu s vámi na koncert?“ špitla poprvé a naposled skromně. Za měsíc dala výpověď v práci, aby nemusela žádný koncert vynechat. Za rok se stala manažerkou, protože agentura to podle ní prostě nezvládala.

close info Zdroj: Deník zoom_in Kapela dostala od známého anglického dramatika Toma Stopparda nabídku zahrát v Londýně tryznu za Václava Havla s některými členy kapely Rolling Stones. Paní Jokounová hodila do výletu své účetnické vidle:

„Bohužel na ten termín už je domluvená Ostrava za tři tisíce. Chcete říct, že si můžete dovolit nevydělat tři tisíce? To by si taky každý kamarádíček Havla mohl písknout. A vůbec… nebudeme už jezdit hrát do ciziny.“

„Proč? osmělil se saxofonista.“

„Protože jednak neumím anglicky, mohlo by se mi něco stát a já budu bez řečí nahraná. A jednak to stejně nikam nevede. Trmácet se letadlama, procházet letištním rentgenem, to ani není zdravý…“

Kapela tedy přestala jezdit do zahraničí. Místo na zkoušky podnikala návštěvy domácnosti Jokounových, kde se jedlo a pilo, rozhovory se už netočily kolem hudebních textů básníka vize kapely, ale prohlížel se a chválil dům, který byl oblepen fotografiemi Jokounové s partnerem.

Jokoun brzy přestal mluvit, později i myslet. Nemyslel už raději i zbytek kapely. Z dvojice se stal hermafroditní útvar, který se věnoval sbírání magnetů na lednici a romantickým procházkám po Lidlu. Sám postižený muzikant cosi tušil, ale raději pocit zapíjel několika litry krabčáku.

Jokounka se slavnostně pasovala na nehrající členku kapely, která už úplně přestala zkoušet a brzy se rozpadla na několik částí. Zatím nezazvonily zvonce a pokles kolektivní inteligence dodnes nebere konce.

