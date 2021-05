Hlasy Deníku.Zdroj: DeníkDnes má vláda rozhodnout, jestli se budou moci otevřít obchody s oblečením, obuví, hračkami a elektronikou. Zvítězí zdravý rozum nebo budeme muset ještě další týdny zbytečně vyhazovat peníze za dopravu z e-shopů a mačkat se ve výdejně balíků?

Když se dělala rychlá a neodůvodněná rozhodnutí loni na jaře na začátku pandemie a když tehdy vláda třikrát během týdne měnila pravidla, dalo se to pochopit – byli jsme v úplně nové situaci a všichni jsme se učili za pochodu. Proč to ale máme chápat po roce pandemie a v situaci, kdy dal Andrej Babiš šanci už čtvrtému ministrovi zdravotnictví, aby to už konečně někdo začal dělat dobře?

Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Rozhodování o tom, jestli otevřít či neotevřít obchody a za jakých podmínek otevřít služby je smutnou ukázkou toho, jak nepoučitelná tato vláda je. Soudy opakovaně ruší opatření ministerstva zdravotnictví a chtějí vlastně jedinou věc: jasně a zřetelně zdůvodněte, proč děláte to či ono omezení. No jo, ale jak to má vláda udělat, když ve své snaze zalíbit se dostatečnému počtu voličů ignoruje fakta a rozhoduje podle anket na Facebooku?

Současná situace obchodů a služeb je typická: nejdřív se ministři předháněli v tom, kdo jako první oznámí otevření obchodů a kadeřnictví k 26. dubnu. Pak se (správně) lekli vlastní odvahy a začali couvat k 3. květnu. Jenže situace se zlepšuje pomaleji, než čekali, takže přišla další varianta: kadeřnictví ano pro očkované a testované, ale obchody ne (i když do nich chodí v podstatě jen očkovaní nebo v práci či škole testovaní lidé).

A to je přesně ten problém, kvůli kterému spousta lidí vládě nevěří: její příkazy a zákazy nedávají smysl. Situace se zlepšuje jen pomalu, ale vláda raději pustí rizikové aktivity, zatímco obchody, které nikdy žádné riziko nepředstavovaly, nechá zavřené. A jelikož jim ministryně financí brutálně zaškrtila podporu na přežití, tak jsou v naprosté pasti. Vyprodat sklady, aby si vydělali aspoň nějaké peníze nesmí, ale vláda jim zároveň sebrala přístup k podpoře.

Dopady přitom vidíme při procházce jakýmkoliv městem – zaprášené prázdné výlohy a zamčené dveře, roky s láskou budované obchody a restaurace zničené jen proto, že vláda sebrala pomoc těm, kteří už rok bojují s nepřízní osudu a platí za všechny chyby vlády, která dala přednost volebním výsledkům před ochranou zdraví svých občanů.

Někdy se z tragédie stává fraška. Za poslední dva týdny jsme slyšeli už tři varianty toho, jestli a kdy se otevřou obchody. Za poslední čtyři dny máme už třetí změnu názoru na to, jak a čím se budou prokazovat lidé, kteří se chtějí ostříhat nebo kteří potřebují masáž bolavých zad. Navíc pořád operuje jen s tím, že si s sebou budeme nosit nějaké papíry. Netušíte, jak vysvětlit členům této

vlády, že žijeme v 21. století, a spoustu věcí jde přesunout třeba do chytrých mobilů? Systém papír-tužka může sloužit jako záloha, ale moderní technologie dávají větší smysl…