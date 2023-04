Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. | Foto: Profimedia

Dnes je to přesně rok, co se do mě právě v Deníku ve velmi osobním komentáři pustil poslanec, předseda hnutí ANO a miliardář Andrej Babiš. Hodnotil tehdy, kolik jsem si v životě vydělal, jestli tedy mám sociální smýšlení, nebo jakou práci jsem v životě vykonával.

Od té doby uplynul rok a jeho dění velmi dobře vystihuje poslední vystoupení pana poslance. V luxusní bundě Prada na proletářské demonstraci.

I přemnožené hraboše bolí bříška

Andrej Prada Babiš se označuje za populistu. To podle něj znamená, že mu leží na srdci osud občanů Česka, zatímco vláda je zanedbává. Kdyby byl ve vládě, prý by pomohl víc, třeba s cenami potravin.

V praxi to ale vypadá tak, že ceny výrobků jeho holdingu Agrofert, kterému skutečně vládne, vzrostly meziročně o desítky procent a dělníci v jeho továrnách si měsíčně vydělají přibližně polovinu toho, co stojí Babišova bunda.

Babišův populismus je zaměřen na občany, to ano. Ale ne kvůli tomu, že by mu na nich záleželo. Jediné, co ho zajímá, je moc. A tu díky naší demokracii bez občanů získat nemůže. Proto je populista.

Proto pomocí desítek milionů investovaných do svého marketingu rozehrává populistická dramata, ve kterých mu ve vedlejších rolích sekundují jeho věrní z hnutí ANO.

Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Základem Babišova populismu je vzbuzovat u občanů neustálý strach. Z bídy, z krize, z války. To je cílem jeho divadelních představení. Straší je tím, že bude nedostatek plynu, že přijdou o práci, že budou muset bojovat proti Rusům.

Já však věřím, že strach rozdmýchávaný v Babišově populistickém divadle naše společnost pociťovat nemusí. Naopak. Můžeme být sebevědomým národem, která má vliv v Evropě, je schopný obstát v těžkých zkouškách a může s optimismem hledět do budoucna.

Chudneme. Z toho se nemůžeme vylhat

Minulý rok jsme od poslance Babiše a jeho ochotníků neustále slýchali o tom, že uplynulou zimu nezvládneme. Že se neobejdeme bez ruského plynu, a že zde zkolabuje celé hospodářství. Z průzkumů veřejného mínění opravdu vycházelo, že se jim toto strašení daří, a že Češi tento strach mají.

Já jsem tvrdil opak a tvrdě pracoval na tom, abychom zimu zvládli. Výsledek dnes vidíme všichni. Od začátku roku jsme z Ruska nedovezli ani kubík plynu, máme nejvyšší zásoby plynu k tomuto datu v historii a zimu jsme i bez ruského plynu zvládli.

Zdroj: DeníkLoňský komentář Andreje Prady Babiše o mně, reagoval na mou výzvu, že snižování spotřeby energií je tím nejlepším způsobem, jak se bránit ruské energetické válce. Spolu se svými pohůnky z hnutí ANO se energetickým úsporám přímo vysmíval.

Já jsem vyzýval, abychom se semkli a právě snižování spotřeby jako obranu proti Putinově energetické válce využili. Z dostupných dat je zřejmé, že právě snížení spotřeby energií sehrálo ve zvládání zimy rozhodující roli.

Jsem velmi rád, že vám nyní mohu poděkovat. Děkuji za ochotu přistupovat ke spotřebě plynu zodpovědně. Za ochotu neposlouchat poslance Babiše a nepodléhat strachu, který rozséval a děkuji za to, že jsme to spolu zvládli.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.