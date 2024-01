Martin Vopěnka | Foto: se souhlasem Martina Vopěnky

Na první pohled není nic lepšího, než se zeptat lidí například jestli si přijetí eura přejí, nebo ne. Přesně, jak by to udělal Václav Klaus.

Martin Vopěnka

je spisovatel a nakladatel

Jenže zároveň víme, kam zpátečník, národovec a popírač vědecky dokázaných pravd Klaus ve skutečnosti míří. Podle průzkumů veřejného mínění si většina obyvatel České republiky euro nepřeje. Klaus se tedy spoléhá na obavy a sentiment většiny Čechů.

Na druhou stranu, něco na tom přece jen je: zeptat se lidí. Proč by politická reprezentace měla rozhodovat proti vůli většiny? Považujeme většinu za nekvalifikovanou a nesvéprávnou? Mají politici právo stavět se do role jediných moudrých a rozhodovat za ostatní?

Nesamozřejmost

Naše demokracie je parlamentní ve volbách nějak rozhodneme, a potom se máme spoléhat na ty, které jsme většinově zvolili. Ti by se měli rozhodovat na základě mnohem kvalifikovanějších informací, než by se v referendu rozhodovala veřejnost. A tento argument je podstatný: Většina voličů v referendu nebude mít k dispozici kvalifikované studie o významu, dopadech a přínosech toho, co volí. Každý nemůže rozumět všemu. Představte si, že by se vypsalo referendum o zvýšení důchodů. O rozpočtu armády. O reformě školství. Stát by se brzy rozpadl.

Předstírání, že referendum je nejvyšší formou demokracie, je ve skutečnosti záludný klam. Manipulátoři se jen třesou na to, aby voliče zmanipulovali, často na základě lživých, anebo cizími rozvědkami podstrčených informací (viz Brexit).

Lokální rozhodování

Skutečnost, že se celostátního referenda musíme vlastně bát, je ovšem smutná. Ukazuje totiž na slabost celé demokracie. Vláda lidu jen zřídka bývá moudrá. Což nevěstí nic dobrého pro budoucnost demokratického světa. Demokracie je náchylná k velmi špatným volbám. Vždyť i komunistický puč v únoru 1948 vzešel mimo jiné z poválečných, ještě jakž takž demokratických voleb. A ve Spojených státech možná už brzy zvolí prezidentem budoucího rozvraceče a diktátora.

Ale zpět k referendu: Smysl má ve věcech lokálních kde lze předpokládat, že každý, kdo volí, je s problematikou dobře obeznámený. Referenda o výstavbě větrné elektrárny, školy nebo bazénu, mají i v parlamentní demokracii opodstatnění. Referendum o přijetí eura nebo o jiných makroekonomických či globálně politických otázkách do našeho parlamentního systému nepatří.

