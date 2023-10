Danila Kovářová | Foto: se svolením Daniely Kovářové

Prvního října to byl rok, co mě moji sousedé zvolili do Senátu za senátní obvod č. 7 (Plzeňměsto). Bylo to ne- uvěřitelných 365 dní, prvních z šesti roků, které v Senátě strávím. Mnohé jsem se za tu dobu naučila, o mnohém poučila a ani na chvíli jsem se nezastavila.

Daniela Kovářová

je nezávislou senátorkou

Jsem totiž v Senátě jedinou úplně nezávislou senátorkou. Jsem jediná, kdo sbíral podpisy od sousedů pod petiční arch a kdo si sám platil a organizoval volební kampaň. Nejsem v žádné politické straně a v žádném senátorském klubu. Jsem zavázána a odpovědna jen svým voličům, svým sousedům, stejným lidem, které denně potkávám v konzumu, na návsi nebo v pohostinství. Mým senátním obvodem je povětšinou venkov se 150 vesnicemi a menšími městy a taky s částí Plzně (čtvrtí Slovany). Tady u nás neprožíváme jako svou prioritu gender ani klimatickou úzkost. Moji sousedé si přejí mít hlavně dobrou rodinu, slušné děti, ucházející práci, s někým se přátelit a prožít plnohodnotný život. Čas od času zajdou do hospody na dvě tři piva, někdy do kostela na mši a jindy tamtéž na koncert, a nakonec si společně poklábosí na zastávce autobusu nebo u konví na hřbitově.

Jsem lidem nablízku

To nejdůležitější, co mám na práci, je péče o blízkost, sounáležitost, pospolitost, o vzájemné vztahy, setkávání. I proto netrčím v kanceláři v Praze a raději čerpám od svých sousedů podporu a inspiraci.

Narodila jsem se Ostravě, ale v naší vsi, v obci Štěnovice nedaleko Plzně, žiji 28 let. Povila jsem tu dvě děti, vychovala čtyři psy, zamilovala jsem si to tu, našla přátele a cítím se tu doma. Ráda tu chodím na procházky a navštěvuji zdejší akce. To vše se zintenzivnilo během posledních měsíců. A za to děkuji tomuto krásnému kraji a lidem, kteří tu bydlí.

Zdroj: DeníkMám za sebou první rok a příští měsíc skončím Děkovné turné, v jehož průběhu jsem absolvovala 13 výjezdů po svém senátním obvodu. Pro mnohé politiky je volič dobrý jen na jedno použití, a po zvolení na něj zapomenou. Já pokračuji v tom, co jsem dělala před zvolením: jezdím do malých vesnic, jednu či dvě noci někde přespím, navštívím hospůdky, krámky, návsi, lavičky, hřbitovy a knihovny. Na Obecním úřadě ve Štěnovicích jsem otevřela kancelář, kde jsem osobně k dispozici každé liché pondělí od 9 do 11 hodin každému, kdo o to stojí.

Na svých webových stránkách NormalniDaniela.cz zveřejňuji pro všechny své názory, texty, dokumenty, vystoupení, články, zpravodajské zprávy a návrhy usnesení. Něčeho se mi podařilo dosáhnout už během prvního roku, další úkoly stojí přede mnou. Na můj podnět v Senátě vznikl Podvýbor pro rodinu, který se zabývá tím nejdůležitějším, co každý na světě máme, co nás ovlivnilo a odkud jsme vzešli.

Naopak se mi nepodařilo přesvědčit Senát, aby oceňoval dlouholetá dobrá manželství, a tak jsem se této iniciativy chopila sama. Vyhledávám manželství hodná ocenění, jezdím za nimi po svém obvodu, ale i po celé republice. Nechápu, proč se Senát od této iniciativy distancoval. Asi mu na rodinách nezáleží tak jako mně. Pro mě jsou ale všechna ta setkání krásným a obohacujícím zážitkem. Letos jsem ocenila deset dlouhodobých dobrých manželství, v příštích letech budu pokračovat.

Dostávám spoustu dopisů, obracíte se na mě telefonicky, osobně, elektronicky. Na každý dopis reaguji, každou listinu pozorně čtu. Během prvního roku jste mě požádali o radu nebo o pomoc ve 195 případech, zaslali jste mi 1765 podnětů a návrhů, 74x jste měli připomínky k mé práci a 368x jste mi vyjádřili podporu a poděkování. Ve všech aktivitách budu pokračovat i nadále.

